'문화제·버스킹' 같은 집회로…한국당, 젊은층 파고들기

연예인들 잇달아 섭외 거절…"개런티 배로 줘도 불가능"규탄 구호 속 경건한 분위기 일색이던 자유한국당 장외집회가 달라지고 있다.한국당이 연일 조국 법무부 장관 파면과 문재인 정부 규탄을 위한 집회를 여는 가운데 진보 진영 집회의 전유물처럼 여겨졌던 '문화제' 형식으로의 변화를 시도하고 있는 것이다.버스킹(거리 공연)과 같은 모습을 연출, 중장년층 일색이던 장외집회에 젊은층을 끌어들이는 데 주력하고 있다.조 장관 문제에 대한 학생 등 젊은층의 분노를 파고든다는 전략이 깔렸고 할 수 있다.박맹우 사무총장은 22일 연합뉴스와의 통화에서 "한국당이 집회하더라도 젊은 세대들이 와서 어울릴 수 있도록 문화제 형식으로 집회를 꾸미고 있다"고 밝혔다.한국당은 지난 18∼19일 서울 광화문 세종문화회관 앞에서 열린 촛불 집회에서 록 밴드 '넥스트' 출신인 기타리스트 정기송 씨를 무대에 세웠다.정씨는 비틀스의 '렛잇비'(Let it be), 임재범의 '너를 위해' 등을 연주하며 분위기를 띄웠고, 참석자들이 노래를 따라 부르고 '앙코르'를 외치며 현장 일대는 버스킹과 같은 분위기가 연출됐다.지난 17일에도 한 소프라노 가수가 나와 '유 레이즈 미 업'(You raise me up)을 부르고, 통기타 연주가 등장하기도 했다.중장년층이 선호하는 트로트나 '아 대한민국' 같은 1980∼1990년대 대중가요를 대형 스피커를 통해 틀던 기존과는 다른 모습이다.지난달 31일 서울 종로 사직공원 앞에서 열린 장외집회에서는 젊은 여성 유튜버가 뮤지컬 '영웅'의 수록곡 '누가 죄인인가'를 패러디한 영상을 틀기도 했다.또한 한국당은 매번 집회에서 20·30세대인 대학생, 자영업자, 유튜버 등을 무대 위에 올리고 있다.한국당만의 집회가 아니라 젊은층과 공감하는 집회를 만든다는 취지다.다만, 일각에서는 집회 참석자가 여전히 당 관계자나 지지자를 중심으로 구성돼 확장성에 한계가 있다는 지적도 나온다.이에 한국당은 열성 지지자뿐 아니라 집회 현장을 지나는 일반인의 발길을 잡기 위해 연예인 섭외도 계획했지만, 실제 이들을 집회에 참여시키는 데는 어려움을 겪고 있다.박 사무총장은 "이름 있는 연예인들은 개런티를 배로 준다고 해도 섭외가 거의 불가능했다"며 "접촉을 많이 했지만, 야권 집회에 나오면 방송계에서 '적폐 연예인'으로 낙인찍힐 것을 우려하는 분위기라 안타깝다"고 말했다./연합뉴스