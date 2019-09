유엔 안보리 전문가 보고서

"1인당 3000~5000달러 벌어"

북한이 수백 명의 정보기술(IT) 전문가를 외국에 파견해 1인당 3000~5000달러의 외화소득을 올리고 있다는 지적이 유엔 안전보장이사회에서 나왔다.



일본 아사히신문은 유엔 안보리 전문가 패널이 안보리에 낸 보고서를 인용해 지난 1일 이같이 보도했다. 보고서는 안보리 승인을 거쳐 이달 초 공표될 전망이다. 보고서에 따르면 북한 IT 전문가는 유럽과 아시아, 아프리카, 중동을 거점으로 신분을 숨긴 채 웹사이트를 통해 소프트웨어 프로그래밍 등 일감을 받아 외화를 벌고 있다. 이들은 받은 외화 대부분을 북한으로 송금하고 있다.



보고서는 북한 IT 전문가들이 가상화폐를 부정 탈취하는 사이버 공격에도 가담하고 있다고 지적했다. 북한은 2015년 12월부터 올해 5월까지 적어도 17개국의 금융기관과 암호자산 거래소를 35차례 사이버 공격을 감행해 최대 20억달러를 불법 획득한 혐의를 받는다. 전문가 패널은 이렇게 확보한 자금을 북한이 대량살상무기(WMD) 개발에 쓰고 있다고 분석했다.



보고서에는 북한이 사이버 공격에 관여할 IT 전문가를 세밀한 선발과정을 거쳐 조직화하고, 군과 비밀경찰이 젊은이를 뽑아 특수훈련을 실시하고 있다는 내용도 담겼다.



임락근 기자 rklim@hankyung.com