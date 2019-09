김강립 차관, 제8차 아세안+3 보건장관회의 참석



보건복지부는 '아세안 모두를 위한 건강증진(Accelerating Health For All in ASEAN)'이란 주제로 30일 캄보디아 시엠립에서 열린 제8차 아세안+3 보건장관회의에 김강립 차관이 대한민국 정부 수석대표로 참석, 기조연설에서 한국의 건강보험 제도 성과와 재원 조달 방식을 소개했다고 밝혔다.



아울러 우리 정부의 건강보험 보장성 강화 정책과 이에 따르는 재정적 지속가능성 확보를 위한 노력을 공유했다고 복지부는 설명했다.



또 2015년 중동호흡기증후군(메르스) 유행 이후 우리나라 국가방역체계 개편 내용을 알리며 신종감염병 유입에 따른 공중보건 위기상황 발생에 대비해 각국 보건당국의 끊임없는 노력이 필요하다고 강조했다고 복지부는 말했다.



아세안+3 보건장관회의는 아세안 10개국(인도네시아, 필리핀, 싱가포르, 미얀마, 라오스, 말레이시아, 베트남, 태국, 브루나이, 캄보디아)과 한국, 중국, 일본이 참석하는 지역협의체이다.



참석 국가들은 2004년 이후 2∼3년 주기로 회의를 열어 아세안 지역의 보건의료 협력 강화 방안을 논의한다.



이번 아세안+3회의에서 아세안 10개국과 한·중·일 3개국은 공동선언문을 통해 아세안+3국의 건강증진을 위한 협력을 강화해 나가기로 합의했다.



