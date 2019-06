"환영합니다" vs "이 땅 떠나라" 서울도심 트럼프 방한 찬반집회(종합)

진보진영 "대북제재 해제하라"…보수 세력은 "한미동맹 강화"도널드 트럼프 미국 대통령이 방한한 29일 서울 도심 곳곳에서 트럼프 대통령의 방한을 반대하는 진보진영 집회와 그를 환영하는 보수 진영 집회가 열렸다.민중공동행동, 반전평화국민행동 등 민중ㆍ평화단체들은 이날 오후 서울 시청광장에서 '무기강매, 대북제재 강요, 내정간섭 평화위협 No트럼프 범국민대회'를 개최했다.구속 6일 만에 최근 석방된 김명환 민주노총 위원장(민중공동행동 공동대표)은 "트럼프의 유일한 업적이 작년 6월12일 북미 정상회담의 싱가포르 합의인데, 당시 합의로 한반도 평화체제 구축을 약속해놓고 지금도 대북제재를 존속하는 등 남과 북의 평화를 위협하고 있다"고 비판했다.김 위원장은 "사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치 비용이 아까운가, 주한미군 주둔 비용이 아까운가.그렇다면 싱가포르 북미 합의를 이행하고 한반도 평화체제 구축과 통일에 기여하라"라며 "사드와 함께 주한미군과 함께 본인의 소망대로 이 땅을 떠나면 될 것"이라고 주장했다.뒤이어 발언자로 나선 박행덕 전국농민총연맹 의장은 "오늘 이 땅에 온 트럼프를 우리는 반겨 맞이하지 않는다.좋아하지 않는다"며 "우리 민족이 우리 민족끼리 자주통일을 하려고 하는데, 여기에 역행하고 방해하는 데에 앞장서기 때문"이라고 주장했다.이날 집회에는 주최측 추산 1천500명이 참가했다.이들은 'No Trump'(트럼프 반대), '평화위협 규탄한다', '대북제재 중단하라'는 등 구호가 적힌 피켓을 들고 시청광장에서 종각역까지 행진했다.집회 시작 때는 '임을 위한 행진곡'을 제창했다.민중민주당과 '반트럼프 반미투쟁본부'도 앞서 이날 오전 10시께 KT 광화문지사 앞에서 '정당 연설'을 열고 "미국이 한국정부에 대한 내정간섭을 중단하고 대북 적대 정책을 폐기해야 한다"고 촉구하는 등 트럼프 방한에 반대했다.이날 보수단체들은 트럼프 대통령을 환영하는 집회를 곳곳에서 열었다.태극기혁명국민운동본부 등으로 구성된 '미합중국 트럼프 대통령 국빈 방문 환영행사 준비위원회'는 오후 1시께 대한문에서 집회를 열었다.집회 참가자들은 'thank you America'(땡큐 아메리카)라고 적힌 손팻말을 들고 트럼프 대통령의 방문을 환영했다.트럼프 대통령 가면을 쓴 사람이 무대 위에 오르자 '자유대한민국을 지켜주는 미합중국 트럼프 대통령에게 경례하자'며 경례를 하기도 했다.경례 후에는 미국 국가를 연주하고 애국가도 4절까지 제창했다.무대 화면에는 트럼프 대통령의 취임식 화면이 흘러나왔다.이들은 박 전 대통령의 탄핵을 반대하는 '태극기 혁명 국민대회'도 진행했다.우리공화당은 서울역 앞에서 '태극기 집회'를 열고 박 전 대통령 탄핵을 규탄하고 즉각 석방을 촉구했다.서울역 집회에도 성조기와 트럼프 대통령의 사진을 든 참석자들이 많았다.일부 참석자는 '한국과 미국은 혈맹이다', '더 강하고 위대한 한미동맹' 등이 한국어와 영어로 적힌 손팻말을 들었다.'트럼프 대통령 방한을 환영합니다'라는 현수막도 있었다.이들은 "박근혜 대통령 즉각 석방하라", "한미동맹 강화해 자유민주주의 지켜내자" 등의 구호를 외쳤다./연합뉴스