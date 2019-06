G20 정상회의 후 방한 전 기자회견

“김정은, 내 제의에 매우 긍정적…지켜보자”

“3차 미·북 회담, 내일 당장이라도 가능”

사진=AP

도널드 트럼프 미국 대통령이 방한 당일인 29일 오후 주요 20개국(G20) 정상회의 후 기자회견에서 김정은 북한 국무위원장과 비무장지대(DMZ)에서 만나고 싶다고 다시 한 번 강조했다.트럼프 대통령은 “김 위원장이 (DMZ에서 만나고 싶다는 내 트윗에) 선뜻 받아들이는(receptive) 모습을 보였다. 지켜보자”고 운을 뗐다. ‘DMZ에서 김정은과 만난다면 북한 땅에 발을 들일 가능성이 있느냐’는 질문엔 “물론 그렇다. (군사분계선을 넘어) 북한 땅에 가는 건 아주 편안한 느낌일 것이다. 문제 없다 (Sure I would. I feel very comfortable doing that. I would have no problem)”고 답했다. 지금까지 북한 땅을 밟은 미국 대통령은 한 명도 없다.3차 미·북 정상회담의 시기에 대해선 “당장 내일이라도 가능하다”고 말했다. 트럼프 대통령은 현재 미·북 관계의 경색 국면을 인정하며 “김 위원장이 내 트위터를 팔로우하고 있다”는 농담도 던졌다.‘만약 김정은과 DMZ에서 만나지 못하면 ‘나쁜 신호(bad sign)’로 해석해 야하는 것이냐’는 질문엔 “아니다”라고 못 박았다. 또 “물론 당연히 그런 상황을 생각했다. 김정은과의 만남이 무산된다면 비평가들은 ‘오, 김정은이 (트럼프를) 바람맞혔다’라고 비판할 것”이라고 덧붙였다. DMZ 회동의 성격에 대해선 “긴 얘기가 아니라 그저 빠르게 ‘안녕’이라 인사(just a quick hello)만 하겠다”고 설명했다.앞서 트럼프 대통령은 이날 오전 트윗으로 “중국의 시진핑 국가주석과의 회담을 포함해 아주 중요한 몇몇 회담을 가진 후, 나는 일본을 떠나 (문재인 대통령과) 한국으로 간다”며 “그 곳에 있는 동안 김 위원장(Chairman Kim)이 이 트윗을 본다면 난 DMZ에서 그를 만나 악수하고 인사할 수 있을 것”이라고 올렸다.해당 트윗이 나온지 약 5시간 후, 최선희 북한 외무성 제1부상(차관급)이 ‘외무성 제1부상 담화’에서 “나는 도널드 트럼프 대통령의 의중대로 분단의 선에서 조미(북·미) 수뇌상봉이 성사된다면 두 수뇌분들 사이에 존재하고 있는 친분관계를 더욱 깊이하고 양국관계 진전에서 또 하나의 의미있는 계기가 될 것이라고 본다”고 밝혔다. 다만 “매우 흥미로운 제안이라고 보지만 우리는 이와 관련한 공식제기를 받지 못했다”고 언급하기도 했다.이미아 기자 mia@hankyung.com