◈미래에셋그룹◇미래에셋증권◎승진<전무>▷부동산개발본부 이형락<상무>▷PF2본부 손임표▷상품컨설팅본부 박건엽▷고객자산배분본부 김성주▷커뮤니케이션본부 박신규▷OCIO솔루션본부장 유승선▷인도네시아법인 심태용▷인도법인 유지상<상무보>▷Global혁신본부 안병학▷IPO3팀 조인직▷투자금융본부 김주섭▷부동산개발2팀 김미영▷투자개발1본부 김정수▷Sage솔루션1본부 박원재▷WM마케팅본부 한섭▷혁신추진단 김지숙▷컴플라이언스본부 신윤철▷채권솔루션본부 장윤영▷멀티운용본부 류원식▷뉴욕법인 류재홍<이사대우>▷대체투자금융1팀 이홍석▷대체투자금융2팀 김현규▷IPO1팀 김형석▷기업투자금융팀 곽태환▷투자금융2팀 조성룡▷Sage솔루션2팀 김화중▷연금본부 최종진▷연금2부문RM2본부 박상준▷대체투자솔루션팀 조정익▷DT추진팀 변진우▷디지털마케팅팀 김세중▷WM상품마케팅팀 박치우▷홍보팀 엄호천▷전략팀 전성구▷대체투자심사1팀 정은석▷법무2팀 백상현▷계좌팀 사재식▷프로세스혁신본부 김영윤▷상품결제팀 양윤호▷글로벌기업분석팀 박연주▷글로벌기업분석팀 류제현▷채권솔루션팀 안현삼▷퀀트개발팀 Jonathan▷구조화운용본부 David▷파생Sales본부 원태준▷Delta One Trading팀 김우찬▷EquitySales2팀 주용석▷PI운용본부 권영배▷뉴욕IB법인 정원재▷싱가포르법인 성준엽◎신임<본부장>▷기업금융2본부장 송혁진▷투자개발2본부장 김덕일▷고객시스템본부장 사재식<팀장>▷Global시너지팀 계경태▷PF2본부PF2팀 홍석화▷IPO1팀 하주선▷기업금융1본부IB2팀 장은석▷기업금융1본부IB3팀 강민제▷기업금융2본부IB1팀 조재호▷기업금융2본부IB3팀 정현호▷투자금융1팀 최아람▷투자금융2팀 조성룡▷투자금융3팀 홍은영▷투자개발1본부투자개발1팀 오경택▷Sage솔루션1팀 백봉석▷연금1부문RM1본부영업1팀 신성호▷연금1부문RM1본부영업2팀 곽정윤▷연금1부문RM2본부영업1팀 정진성▷연금1부문RM2본부영업2팀 김민진▷연금2부문RM1본부영업1팀 안조홍▷연금2부문RM1본부영업2팀 송남용▷연금2부문RM2본부영업1팀 김수현▷연금2부문RM2본부영업2팀 백승환▷디지털신사업팀 최성용▷고객센터2 권민숙▷고객센터광주 문상희▷디지털고객케어센터 김신▷m.Smart자산센터2 문치봉▷재무팀 박순국▷리스크관리팀 문건화▷기업금융심사1팀 신지원▷법무2팀 최명구▷금융소비자보호팀 김경호▷인프라관리팀 최종상▷계좌팀 배준환▷영업정보팀 이종욱▷신사업지원TF 이병철▷Global FI Sales팀 이은우▷리테일채권솔루션팀 이동준▷구조화운용팀 이훈▷파생Sales팀 박현웅▷해외EquitySales팀 이경원▷Delta One Trading팀 김우찬▷자산배분운용팀 김명진<지점장>▷갤러리아WM 이영▷마곡〃 이진영▷마포〃 이지연▷일산〃 김혜성▷부평〃 김수진▷송도〃 강병빈▷김해〃 박종환▷동래〃 송현호▷사하〃 하승균▷안동〃 최성오▷대치〃 이성민▷명일동〃 변상미▷투자센터광화문〃 최용호▷수지〃 이슬▷영통〃 서현수▷춘천〃 성기보▷투자센터광주〃 이경일▷군산〃 문세홍▷여수〃 김화영▷천안아산〃 홍수오◎전보<본부장>▷기업금융1본부장 박현주▷OCIO솔루션본부장 유승선<팀장>▷Global혁신팀 김만제▷IPO솔루션팀 김형석▷기업금융1본부IB1팀 박동복▷기업금융2본부IB2팀 곽태환▷투자개발1본부투자개발2팀 이우진▷투자개발2본부투자개발1팀 서원형▷투자개발2본부투자개발2팀 이경현▷투자개발2본부투자개발3팀 김대형▷연금컨설팅팀 김현욱▷멀티솔루션1팀 홍순만▷멀티솔루션3팀 김정호▷UX Lab팀 전윤호▷디지털Biz팀 김홍록▷고객경험혁신TF 최윤혁▷WM혁신팀 김영종▷WM마케팅팀 박치우▷Wrap솔루션팀 배대훈▷경영혁신팀 이정훈▷준법지원팀 기용우▷법무1팀 백상현▷프로세스혁신팀 명주훈▷프로세스솔루션팀 장민웅▷상품결제팀 노승진▷예탁결제팀 양윤호▷미디어콘텐츠제작팀 구본현▷종합금융운용팀 김의현▷감사팀 김연효<지점장>▷투자센터여의도WM 추민호▷투자센터서초〃 이성우▷강남역〃 홍성일▷부천〃 정우재▷투자센터부산〃 성영기▷투자센터창원〃 류향수▷울산〃 고재상▷경산〃 김동주▷북대구〃 하호철▷투자센터판교〃 정상윤▷테헤란밸리〃 송관훈▷투자센터잠실〃 박정욱▷명동〃 정찬우▷투자센터평촌〃 구본국▷분당〃 이정훈▷수원〃 최지선▷투자센터대전〃 김용우▷세종〃 김현수◇멀티에셋자산운용◎승진<전무>▷리스크관리본부장 한창훈<상무>▷신성장기업투자본부장 정의철▷부동산투자본부장 신재혁▷채권운용본부장 강승구<이사대우>▷글로벌대체투자2팀장 김태곤▷인프라운송팀장 전근수◇미래에셋자산운용◎승진<상무>▷증권솔루션운용본부장 이지운▷해외부동산투자1본부장 김태헌▷인프라투자2본부장 이정빈▷준법감시인 김지영▷CRO 이상준◇미래에셋캐피탈◎승진<상무보>▷바이오투자팀장 김한수▷투자금융본부장 김재홍<이사대우>▷투자금융2팀장 조범진▷재무팀장 권영오◎신임<본부장>▷신성장투자부문 바이오투자본부(신설) 김한수◇와이케이디벨롭먼트◎승진<상무보>▷세이지우드 총괄 이석숭
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지