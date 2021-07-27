◈DGB금융그룹◇DGB금융지주<1급>▷HR기업문화부 부장 박성진▷CSR추진부 부장 황성준<3급>▷미래기획부 부부장 배준철▷HR기업문화부 부부장 안부영◇DGB대구은행<1급>▷시청영업부 부장 박영삼▷광장지점 센터장 박은숙 ▷ICT기획부 부장 유충식▷전략기획부 부장 진영수 ▷서부산지점 지점장 최청환▷총무부 부장 하임수<2급>▷중앙로지점 지점장 곽보영▷본점영업부 기업지점장 권영섭▷포항중앙지점 지점장 김태형▷포항영업부 기업지점장 박찬성▷정보보호부 부장 박학규▷기업경영개선부 부장 배한억▷청도지점 지점장 안형준▷개인여신기획부 부장 윤재웅 ▷법원지점 지점장 이경재▷대천로지점 지점장 장기호<3급>▷만촌동지점 부지점장 곽근숙▷창원영업부 부지점장 권택경▷WM사업부 부부장 길선경▷노원동지점 부지점장 김미자▷사상공단영업부 부지점장 김은주▷ IMBANK전략부 부부장 김정환▷인동지점 부지점장 김주석▷부동산금융부 부부장 김학균▷사상공단영업부 부지점장 박대연▷경북대지점 부지점장 석은삼▷ 강남영업부 부지점장 이승원▷3공단영업부 부지점장 이영일▷DGB금융지주 검사부 부부장 이종하▷여신심사부 심사역 이희태▷신천동지점 부지점장 임순주 ▷여신감리부 기업분석역 임정혁▷평리동지점 부지점장 장윤서▷효성타운지점 부지점장 정경순▷왜관지점 부지점장 정영주▷대구혁신도시지점 부지점장 정현정▷월촌역지점 부지점장 차정화▷부동산금융부 부부장 최정욱▷ICT금융부 부부장 황창률◎이동<부점장급>▷성당뉴타운지점 지점장 구은희▷동북로지점 지점장 김석복▷태전동지점 금호사수점 금융지점장 김원한 ▷도량동지점 지점장 김일주▷동서변지점 연경점 금융지점장 김재준▷월촌역지점 지점장 김준년▷평리동지점 지점장 김창훈▷인사부 조사역(연수파견) 김형구▷강촌지점 지점장 박노대▷흥해지점 지점장 박승도▷인사부 조사역(연수파견) 박승철▷인사부 조사역(연수파견) 박인준▷수도권본부 수도권PRM센터 센터장 박홍훈▷하양지점 지점장 사공욱▷영천영업부 부장 서보일▷성주지점 지점장 소영섭▷자금부 부장 손창호▷인사부 조사역(연수파견) 송재성▷인사부 조사역(연수파견) 신미경▷성서공단영업부 부장 안준형 ▷대덕지점 지점장 양우석▷성명지점 지점장 양헌석 ▷대전지점 지점장 오영진▷남문시장지점 지점장 오채영▷월배영업부 센터장 이기열▷점포전략부 부장 이영우▷상인역지점 상인점 금융지점장 이윤헌▷영천시청지점 지점장 이준혁▷부울경본부 부장 이형수▷월배영업부 진천점 금융지점장 정석호▷대곡역지점 지점장 정의록▷노원동지점 지점장 정인수▷범어동지점 센터장 정환열▷왜관지점 지점장 조영일▷화원지점 지점장 조인철▷대명동지점 센터장 조진현▷성서공단영업부 기업지점장 최재호▷죽전지점 센터장 최정길▷검사부 수석검사역 최정란▷정평동지점 지점장 추태엽▷삼덕동지점 센터장 황세영◎신규임용<부점장>▷성서비즈니스센터영업부 기업지점장 김동환▷울산영업부 기업지점장 김배길▷제2본점영업부 금융지점장 김성옥▷신암동지점 금융지점장 김은희▷DGB혁신금융컨설팅센터 센터장 김재봉▷경산영업부 금융지점장 김정동▷평택지점 금융지점장 남준호▷본점영업부 금융지점장 류덕진▷구미영업부선산점 금융지점장 서명교▷성서영업부 금융지점장 송재익▷이현공단영업부 기업지점장 안중근▷반야월지점 금융지점장 이우혁▷3공단영업부 기업지점장 이원호 ▷업무지원부 부장 조경현
◈케이조선<부사장>▷경영본부장 김찬<전무>▷조선소장 박경원<상무>▷기술부문장 고태현▷영업본부장 송관호▷기획본부장 이창배▷구매본부장 최태영<이사>▷조선생산실장 권도훈▷안전관리팀장 노태진▷기술훈련원 실장 박일우▷계약관리팀장 손준영▷법무감사팀장 윤경훈▷노사협력실장 윤동기▷기술영업팀장 이상봉▷생산관리실장 이지원▷기본설계실장 이철호▷ 재무팀장 장일봉▷의장설계실장 조신일▷인사팀장 최은수▷QM팀장 최종환
◈국토교통부◎승진<부이사관>▷홍보담당관 안경호▷감사담당관 김석기▷건축정책과장 김성호▷자동차정책과장 김정희▷항공안전정책과장 유경수▷도로정책과장 장순재▷도로건설과장 이정기▷대도시권광역교통위원회 광역교통정책과장 손덕환
◈금융결제원<부서장>▷금융데이터융합센터장 이동욱▷금융정보업무부장 오명석▷디지털금융부장 유한상▷IT운영부장 윤철표▷e사업전산실장 강환철<부서소속실장>▷리스크관리실장 장인수▷신사업개발실장 김옥선<팀장>▷경영기획부 유세영▷디지털금융부 심희원▷디지털금융부 김동현▷IT개발부 강완규▷IT운영부 이경미 ▷e사업실 이재득▷카드인프라사업실 최선덕▷e사업전산실 윤봉중<1급 부장>▷금융결제연구소장 조형섭▷고객금융부장 강인양▷IT기획부장 이상운▷플랫폼개발부장 이송원<2급 수석부부장>▷경영기획부 김준문▷총무부 최윤영▷해외협력사업센터 정윤성▷금융데이터융합센터 강우진▷IT운영부 이지혜▷카드인프라사업실 심오식▷정보보호부 한충우<3급 부부장>▷리스크관리실 권문정▷고객금융부 원성호▷디지털금융부 이성준▷금융데이터융합센터 김재완▷IT기획부 조유진▷IT운영부 문종현▷카드인프라사업실 최경일▷정보보호부 김문옥<4급 과장>▷경영기획부 장경훈▷경영기획부 현동엽▷금융결제연구소 이효섭▷금융정보업무부 임경▷해외협력센터 강석민▷금융인증센터 박성준▷IT기획부 안윤현▷IT개발부 하나래▷IT개발부 이재훈▷플랫폼개발부 윤효진▷플랫폼개발부 이준희▷플랫폼개발부 고태영▷ IT운영부 김천수▷e사업실 권태양▷정보보호부 허재웅
◈특허청◎전보<부이사관>▷기술디자인특별사법경찰과장 정기현<과장급>▷산업재산분쟁대응과장 한덕원▷상표특별사법경찰과장 김영배▷산업재산통상협력팀장 정대순▷부정경쟁조사팀장 양인수
◈한국교통안전공단◎전보<상임이사>▷기획본부장 조경수▷교통안전본부장 류도정▷자동차검사본부장 박용성▷자동차안전연구원장 류익희
◈부산시▷시민안전실장 이병석▷민생노동정책관 나윤빈▷관광진흥과장 문정주▷마이스산업과장 권기혁▷공보담당관 윤한관
◈TBN제주교통방송▷사장 송창우
◈뷰어스▷산업부 팀장(차장) 장원주▷생활경제부 팀장 심영범▷금융부 팀장 최동수
◈케이조선<부사장>▷경영본부장 김찬<전무>▷조선소장 박경원<상무>▷기술부문장 고태현▷영업본부장 송관호▷기획본부장 이창배▷구매본부장 최태영<이사>▷조선생산실장 권도훈▷안전관리팀장 노태진▷기술훈련원 실장 박일우▷계약관리팀장 손준영▷법무감사팀장 윤경훈▷노사협력실장 윤동기▷기술영업팀장 이상봉▷생산관리실장 이지원▷기본설계실장 이철호▷ 재무팀장 장일봉▷의장설계실장 조신일▷인사팀장 최은수▷QM팀장 최종환
◈국토교통부◎승진<부이사관>▷홍보담당관 안경호▷감사담당관 김석기▷건축정책과장 김성호▷자동차정책과장 김정희▷항공안전정책과장 유경수▷도로정책과장 장순재▷도로건설과장 이정기▷대도시권광역교통위원회 광역교통정책과장 손덕환
◈금융결제원<부서장>▷금융데이터융합센터장 이동욱▷금융정보업무부장 오명석▷디지털금융부장 유한상▷IT운영부장 윤철표▷e사업전산실장 강환철<부서소속실장>▷리스크관리실장 장인수▷신사업개발실장 김옥선<팀장>▷경영기획부 유세영▷디지털금융부 심희원▷디지털금융부 김동현▷IT개발부 강완규▷IT운영부 이경미 ▷e사업실 이재득▷카드인프라사업실 최선덕▷e사업전산실 윤봉중<1급 부장>▷금융결제연구소장 조형섭▷고객금융부장 강인양▷IT기획부장 이상운▷플랫폼개발부장 이송원<2급 수석부부장>▷경영기획부 김준문▷총무부 최윤영▷해외협력사업센터 정윤성▷금융데이터융합센터 강우진▷IT운영부 이지혜▷카드인프라사업실 심오식▷정보보호부 한충우<3급 부부장>▷리스크관리실 권문정▷고객금융부 원성호▷디지털금융부 이성준▷금융데이터융합센터 김재완▷IT기획부 조유진▷IT운영부 문종현▷카드인프라사업실 최경일▷정보보호부 김문옥<4급 과장>▷경영기획부 장경훈▷경영기획부 현동엽▷금융결제연구소 이효섭▷금융정보업무부 임경▷해외협력센터 강석민▷금융인증센터 박성준▷IT기획부 안윤현▷IT개발부 하나래▷IT개발부 이재훈▷플랫폼개발부 윤효진▷플랫폼개발부 이준희▷플랫폼개발부 고태영▷ IT운영부 김천수▷e사업실 권태양▷정보보호부 허재웅
◈특허청◎전보<부이사관>▷기술디자인특별사법경찰과장 정기현<과장급>▷산업재산분쟁대응과장 한덕원▷상표특별사법경찰과장 김영배▷산업재산통상협력팀장 정대순▷부정경쟁조사팀장 양인수
◈한국교통안전공단◎전보<상임이사>▷기획본부장 조경수▷교통안전본부장 류도정▷자동차검사본부장 박용성▷자동차안전연구원장 류익희
◈부산시▷시민안전실장 이병석▷민생노동정책관 나윤빈▷관광진흥과장 문정주▷마이스산업과장 권기혁▷공보담당관 윤한관
◈TBN제주교통방송▷사장 송창우
◈뷰어스▷산업부 팀장(차장) 장원주▷생활경제부 팀장 심영범▷금융부 팀장 최동수
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