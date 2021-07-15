◈동화약품▷연구소장 황연하
◈NF에어▷대표이사 김문권
◈산업은행◇중소중견금융 부문<단장>▷네트워크지원실 유원채▷충청지역본부 양재권<팀장>▷네트워크지원실 이석준▷서초 조두일·곽은주▷잠실 정세복▷잠원 김태현▷하남 최치영▷마포 박혜원 ▷여의도 정옥림▷영업부 서영진▷종로 김순덕▷부천 김용준·김태구▷송도 신인우▷시화 최형욱▷안산 김완식▷인천 이종윤▷분당 조용호▷용인 장지우▷원주 배선태▷평택 장희철▷부산 김정현▷양산 문성원▷구미 손현숙▷울산 조현갑▷대전 강봉구·윤병훈▷아산 신공철▷오창 김근식▷광주 박성윤▷군산 유현▷목포 장준양▷여수 이도권▷전주 김현구◇기업금융 부문<팀장>▷산업·금융협력센터 유현진·이희동▷기업금융3실 이윤진◇글로벌 사업 부문<팀장>▷무역금융실 박은숙·김선영<해외 주재원>▷상하이 김철희▷베이징 최동묵▷홍콩 신보람▷유럽 이수복▷브라질 이창훈◇자본시장부문<팀장>▷PE실 전승하◇심사평가 부문<팀장>▷신용평가부 정수진◇리스크관리 부문<팀장>▷리스크관리부 이송준·박윤준·유명환▷금융결제부 김좌진·민경수·유영아◇정책·녹색기획 부문<팀장>▷재무기획부 이은정◇경영관리 부문<팀장>▷총무부 조란숙◇벤처금융본부<단장>▷벤처기술금융실 제정용<팀장>▷스케일업금융실 성혁준◇해양산업금융본부<팀장>▷해양산업금융실 이동훈◇구조조정본부<팀장>▷기업구조조정3실 손우성◇기간산업안정기금본부<팀장>▷기금운용국 이춘원◇자금시장본부<팀장>▷자금부 홍석기▷금융공학실 김기훈◇PF본부<팀장>▷PF1실 김종철◇연금신탁본부<팀장>▷연금사업실 이동주◇IDT본부<팀장>▷IT기획부 이성엽▷코어금융부 곽지현▷디지털금융부 장관일▷디지털전략부 최은미◇KDB미래전략연구소<팀장>▷미래전략개발부 최현희▷산업기술리서치센터 장인우▷한반도신경제센터 장명수◇준법감시인<팀장>▷윤리준법부 조용훈◇정보보호부<팀장>▷정보보호부 송미정
◈수출입은행◎선임▷프로젝트금융본부장 김형준▷경협사업본부장 박종규
◈한국전력<부사장·본부장>▷해외원전부사장 임현승▷미래전략기획본부장(부사장) 박헌규▷전력혁신본부장 최현근▷상생관리본부장 이정복<본사 처(실)장>▷전력시장처장 정학준▷탄소중립전략처장 오현진▷ 지속성장전략처장 주재각▷커뮤니케이션실장 정재천▷KENTECH지원단장 전찬혁▷상생발전처장 최명호▷에너지신사업처장 이경윤▷수요관리처장 박우근▷해외사업기획처장 은상표▷해외사업운영처장 김홍재<지역본부장>▷부산울산본부장 이경숙
◈국방부▷군비통제정책과장 박종일▷시설제도기술과장 양원석▷군주거정책과장 정주라
◈환경부◎전보<과장급>▷국가미세먼지정보센터장 김진식▷환경보건국 화학물질정책과장 박봉균▷환경보건국 화학안전산업계지원단 팀장 이지현◎승진<과장급>▷환경보건국 생활환경과장 이경빈
◈국세청◎전보<고위공무원>▷중부지방국세청 조사3국장 박해영◎승진<고위공무원>▷부산지방국세청 성실납세지원국장 오상훈▷부산지방국세청 징세송무국장 백승훈▷부산지방국세청 조사1국장 김재웅▷부산지방국세청 조사2국장 이성진◎전보<부이사관>▷서울지방국세청 감사관 박광종▷서울지방국세청 납세자보호담당관 유병철▷서울지방국세청 첨단탈세방지담당관 윤승출▷강남세무서장 이응봉▷중부지방국세청 감사관 양동구▷인천지방국세청 조사1국장 한창목<과장급>▷부산지방국세청 감사관 김기영
◈ 경찰청◎전보<총경>◇경찰청▷피해자보호담당관 임만석▷생활질서과장 박영수▷ 안보기획관리과장 최성규▷안보범죄분석과장 임성순▷안보수사과장 조우종◇경찰대▷학생과장 김근만◇경찰수사연수원▷운영지원과장 민윤기◇국립과학수사연구원▷행정지원과장 이동우◇경찰병원▷총무과장 윤규근◇서울경찰청▷성북서장 탁기주▷동작서장 여진용▷강북서장 김기헌▷금천서장 전창훈▷경무기획과 우상진▷생활안전과 연명흠◇부산경찰청▷112치안종합상황실장 이병학▷정보화장비과장 남기병▷경비과장 강일웅▷외사과장 정규열▷과학수사과장 조정재▷중부서장 장원석▷동래서장 권창만▷영도서장 옥영미▷동부서장 김태경▷사하서장 김오녕▷연제서장 이봉균◇대구경찰청▷홍보담당관 안정민▷112치안종합상황실장 윤종진 ▷경비과장 김진성▷수사과장 양시창▷과학수사과장 강영우▷여성청소년과장 배기명▷대구 자치경찰위원회 박종하▷중부서장 시진곤▷남부서장 이갑수▷달성서장 이성균▷강북서장 이희석◇인천경찰청
▷112치안종합상황실장 이재환▷공공안녕정보과장 배석환▷외사과장 박찬규▷형사과장 강석현▷사이버수사과장 남규희▷생활안전과장 권용석▷교통과장 임욱성▷중부서장 이상훈▷서부서장 임실기▷연수서장 최호열◇광주경찰청▷청문감사담당관 문병조▷경무기획정보화장비과장 백형석▷경비과장 이용관▷수사심사담당관 김영록▷형사과장 조영일▷생활안전과장 임진영▷여성청소년과장 장승명▷교통과장 김진천◇대전경찰청▷청문감사담당관 박수빈▷112치안종합상황실장 이교동▷수사심사담당관 임경칠▷사이버수사과장 조미연▷생활안전과장 주현오▷교통과장 안태정▷대전 자치경찰위원회 백혜경▷중부서장 김선영▷동부서장 송재준▷둔산서장 맹병렬◇울산경찰청▷청문감사담당관 황덕구▷112치안종합상황실장 강오생▷형사과장 장종근▷생활안전과장 이철수▷여성청소년과장 이상훈▷교통과장 김주곤▷울산 자치경찰위원회 원용덕▷동부서장 김태우▷울주서장 이병두◇세종경찰청▷경무기획과장 변종문▷공공안전과장 박성갑▷수사과장 황석헌▷생활안전교통과장 윤상식▷세종기동대장 이연형▷경무기획과(세종남부경찰서 준비요원) 김경열▷세종서장 박종혁◇경기남부경찰청
▷112치안종합상황실장 노주영▷정보화장비과장 이창영▷경비과장 권기섭▷수사과장 오지용▷과학수사과장 김형섭▷여성청소년과장 구은영▷교통과장 김경진▷안양만안서장 진점옥▷군포서장 곽경호▷성남중원서장 정재남▷시흥서장 김태수▷광주서장 조용성 ▷김포서장 전재희▷의왕서장 김원식▷이천서장 최규호▷안성서장 장한주▷여주서장 김정훈
◇경기북부경찰청
▷홍보담당관 김희종▷청문감사담당관 손창현▷112치안종합상황실장 류경숙▷경비과장 박종천▷공공안녕정보외사과장 이재경▷사이버수사과장 이병우▷과학수사과장 이용배▷교통과장 박창지▷경기도북부 자치경찰위원회 김평일▷의정부서장 김영진▷남양주남부서장 김종필▷연천서장 황세영◇강원경찰청▷청문감사담당관 박은식▷112치안종합상황실장 강경한▷공공안녕정보외사과장 노윤환▷생활안전과장 노동열▷여성청소년과장 손창권▷강릉서장 윤휘영▷ 원주서장 정훈도▷속초서장 김승혁▷평창서장 김진홍 ▷횡성서장 엄명용▷고성서장 백두용▷철원서장 백순근◇충북경찰청▷홍보담당관 김성식▷청문감사담당관 이준배▷112치안종합상황실장 이규하▷경비과장 안효풍▷여성청소년과장 이정섭▷교통과장 김경태▷제천서장 이동환 ▷단양서장 정관호▷옥천서장 양윤교◇충남경찰청▷112치안종합상황실장 조재광▷경비과장 황순평▷수사과장 길우근▷형사과장 조대현 ▷과학수사과장 양동혁▷안보수사과장 임지환▷여성청소년과장 이용욱▷교통과장 지지환▷천안서북서장 임종하▷아산서장 김장호▷논산서장 김창영▷보령서장 조성수▷홍성서장 이만형▷금산서장 길재식▷태안서장 정활채◇전북경찰청▷112치안종합상황실장 강태호▷안보수사과장 최홍범▷여성청소년과장 고영완▷군산서장 임종명▷정읍서장 장명본▷남원서장 이동민▷부안서장 류재혁◇전남경찰청▷홍보담당관 이준영▷112치안종합상황실장 정덕진 ▷경무기획정보화장비과장 박상훈▷경비과장 정성록▷공공안녕정보외사과장 김중호▷형사과장 송기주▷생활안전과장 박임규▷교통과장 김종득▷목포서장 차복영▷순천서장 최병윤▷나주서장 김선우 ▷광양서장 장진영▷고흥서장 고영재▷해남서장 송세호▷보성서장 오임관▷영광서장 강기현▷화순서장 고은경▷영암서장 서태규▷장성서장 배승관▷진도서장 김신조◇경북경찰청▷홍보담당관 김선섭▷청문감사담당관 이길우▷112치안종합상황실장 서재찬▷경비과장 황정현▷사이버수사과장 최진태▷생활안전과장 채경덕▷포항북부서장 박봉수▷경산서장 유오재▷문경서장 안동현▷의성서장 이정열▷영덕서장 박종우 ▷울진서장 곽동호▷예천서장 김택수▷청송서장 정근호▷고령서장 김순태◇경남경찰청▷홍보담당관 우문영▷청문감사담당관 한정우▷112치안종합상황실장 변석우▷경비과장 박병기▷공공안녕정보과장 이태규▷수사심사담당관 유병조▷수사과장 박용문▷형사과장 서성목▷안보수사과장 진영철▷생활안전과장 김현진▷창원서부서장 정창영▷마산동부서장 오동욱▷진주서장 공용기▷김해서부서장 심태환▷사천서장 김영호▷합천서장 박정덕▷창녕서장 김현식▷고성서장 유충열▷남해서장 박동준▷함안서장 김정완◇제주경찰청▷홍보담당관 엄정운▷청문감사담당관 김종규▷공공안녕정보과장 이창열▷수사과장 고재권▷형사과장 임상우▷안보수사과장 조은순▷생활안전과장 박현규 ▷여성청소년과장 윤창기▷경비교통과장 오충익▷해안경비단장 박진효▷제주특별자치도 자치경찰위원회문영근▷동부경찰서장 오인구▷서부경찰서장 김영옥<대기>▷병원 총무과 노재호▷서울 경무기획과 김진복▷부산 경무기획과 윤경돈▷부산 경무기획과 정명시▷대구 경무기획정보화장비과 박희룡▷대전 경무기획정보화장비과 김재훈▷대전 경무기획정보화장비과 이동기▷세종 경무기획과 유병희▷경기남부 경무기획과 강복순▷경기남부 경무기획과 안기남▷경기남부 운영지원과 윤성혜▷경기남부 경무기획과 이명균▷경기남부 경무기획과 이철민▷경기북부 경무기획과 곽영진▷경기북부 경무기획과 김태철▷경기북부 경무기획과 이성호▷강원 경무기획정보화장비과 김택근▷강원 경무기획정보화장비과 서완석▷강원 경무기획정보화장비과 엄기영▷충남 경무기획정보화장비과 김의옥▷충남 경무기획정보화장비과 홍완선▷전남 경무기획정보화장비과 김상철▷전남 경무기획정보화장비과 박인배▷경북 경무기획과 서동수▷경북 경무기획과 정흥남▷경남 경무기획정보화장비과 김상구▷제주 경무기획과 진희섭<치안지도관>▷서울 경무기획과 여개명▷서울 경무기획과 황정인▷서울 경무기획과 김성훈▷강원 경무기획정보화장비과 정채민▷충북 경무기획정보화장비과 안창익<교육>▷경대 운영지원과 위동섭▷서울 경무기획과 김산호▷서울 경무기획과 반진석▷서울 경무기획과 안용식▷서울 경무기획과 이종서▷서울 경무기획과 이충섭▷서울 경무기획과 박삼현▷인천 경무기획과 신동곤▷인천 경무기획과 김난영▷인천 경무기획과 임태현▷인천 경무기획과 하지원▷광주 경무기획정보화장비과 김효진▷대전 경무기획정보화장비과 정명진▷대전 경무기획정보화장비과 유동하▷울산 경무기획정보화장비과 탁차돌▷세종 경무기획과 백현석▷세종 경무기획과 안찬수▷경기북부 경무기획정보화장비과 이재성▷강원 경무기획정보화장비과 박재삼▷충북 경무기획정보화장비과 구자면▷충북 경무기획정보화장비과 김동수▷충북 경무기획정보화장비과 송해영▷충북 경무기획정보화장비과 최영기▷충북 경무기획정보화장비과 최철균▷전북 경무기획정보화장비과 박송희▷전남 경무기획정보화장비과 공정원▷전남 경무기획정보화장비과 김규행 ▷경북 경무기획과 김경규▷경북 경무기획과 김유식 ▷경북 경무기획과 이재욱▷경남 경무기획정보화장비과 정병원▷경남 경무기획정보화장비과 한상철
◈방위사업청▷무인계약팀장 김석
◈국토안전관리원▷부원장 겸 재난안전본부장 강부순▷기반시설본부장 신원규▷건설안전본부장 권혁기▷생활시설본부장 이종우▷안전성능연구소장 김동희▷감사실장 강영구
◈인천소방본부▷119재난대책과장 이홍주▷119화학대응센터 준비단장 박태선▷소방행정과장 김성기▷회계장비과장 오원신▷인천국민안전체험관장 추현만▷중부소방서장 금창윤▷서부소방서장 송태철
◈한국표준협회 ◎승진▷품질경영본부장 김태형▷4차산업기반센터장 장경호 ◎전보▷경영지원본부장 이경근
◈싱글리스트▷발행인 김태혁▷편집인 용원중▷주필 김재성
◈NF에어▷대표이사 김문권
◈산업은행◇중소중견금융 부문<단장>▷네트워크지원실 유원채▷충청지역본부 양재권<팀장>▷네트워크지원실 이석준▷서초 조두일·곽은주▷잠실 정세복▷잠원 김태현▷하남 최치영▷마포 박혜원 ▷여의도 정옥림▷영업부 서영진▷종로 김순덕▷부천 김용준·김태구▷송도 신인우▷시화 최형욱▷안산 김완식▷인천 이종윤▷분당 조용호▷용인 장지우▷원주 배선태▷평택 장희철▷부산 김정현▷양산 문성원▷구미 손현숙▷울산 조현갑▷대전 강봉구·윤병훈▷아산 신공철▷오창 김근식▷광주 박성윤▷군산 유현▷목포 장준양▷여수 이도권▷전주 김현구◇기업금융 부문<팀장>▷산업·금융협력센터 유현진·이희동▷기업금융3실 이윤진◇글로벌 사업 부문<팀장>▷무역금융실 박은숙·김선영<해외 주재원>▷상하이 김철희▷베이징 최동묵▷홍콩 신보람▷유럽 이수복▷브라질 이창훈◇자본시장부문<팀장>▷PE실 전승하◇심사평가 부문<팀장>▷신용평가부 정수진◇리스크관리 부문<팀장>▷리스크관리부 이송준·박윤준·유명환▷금융결제부 김좌진·민경수·유영아◇정책·녹색기획 부문<팀장>▷재무기획부 이은정◇경영관리 부문<팀장>▷총무부 조란숙◇벤처금융본부<단장>▷벤처기술금융실 제정용<팀장>▷스케일업금융실 성혁준◇해양산업금융본부<팀장>▷해양산업금융실 이동훈◇구조조정본부<팀장>▷기업구조조정3실 손우성◇기간산업안정기금본부<팀장>▷기금운용국 이춘원◇자금시장본부<팀장>▷자금부 홍석기▷금융공학실 김기훈◇PF본부<팀장>▷PF1실 김종철◇연금신탁본부<팀장>▷연금사업실 이동주◇IDT본부<팀장>▷IT기획부 이성엽▷코어금융부 곽지현▷디지털금융부 장관일▷디지털전략부 최은미◇KDB미래전략연구소<팀장>▷미래전략개발부 최현희▷산업기술리서치센터 장인우▷한반도신경제센터 장명수◇준법감시인<팀장>▷윤리준법부 조용훈◇정보보호부<팀장>▷정보보호부 송미정
◈수출입은행◎선임▷프로젝트금융본부장 김형준▷경협사업본부장 박종규
◈한국전력<부사장·본부장>▷해외원전부사장 임현승▷미래전략기획본부장(부사장) 박헌규▷전력혁신본부장 최현근▷상생관리본부장 이정복<본사 처(실)장>▷전력시장처장 정학준▷탄소중립전략처장 오현진▷ 지속성장전략처장 주재각▷커뮤니케이션실장 정재천▷KENTECH지원단장 전찬혁▷상생발전처장 최명호▷에너지신사업처장 이경윤▷수요관리처장 박우근▷해외사업기획처장 은상표▷해외사업운영처장 김홍재<지역본부장>▷부산울산본부장 이경숙
◈국방부▷군비통제정책과장 박종일▷시설제도기술과장 양원석▷군주거정책과장 정주라
◈환경부◎전보<과장급>▷국가미세먼지정보센터장 김진식▷환경보건국 화학물질정책과장 박봉균▷환경보건국 화학안전산업계지원단 팀장 이지현◎승진<과장급>▷환경보건국 생활환경과장 이경빈
◈국세청◎전보<고위공무원>▷중부지방국세청 조사3국장 박해영◎승진<고위공무원>▷부산지방국세청 성실납세지원국장 오상훈▷부산지방국세청 징세송무국장 백승훈▷부산지방국세청 조사1국장 김재웅▷부산지방국세청 조사2국장 이성진◎전보<부이사관>▷서울지방국세청 감사관 박광종▷서울지방국세청 납세자보호담당관 유병철▷서울지방국세청 첨단탈세방지담당관 윤승출▷강남세무서장 이응봉▷중부지방국세청 감사관 양동구▷인천지방국세청 조사1국장 한창목<과장급>▷부산지방국세청 감사관 김기영
◈ 경찰청◎전보<총경>◇경찰청▷피해자보호담당관 임만석▷생활질서과장 박영수▷ 안보기획관리과장 최성규▷안보범죄분석과장 임성순▷안보수사과장 조우종◇경찰대▷학생과장 김근만◇경찰수사연수원▷운영지원과장 민윤기◇국립과학수사연구원▷행정지원과장 이동우◇경찰병원▷총무과장 윤규근◇서울경찰청▷성북서장 탁기주▷동작서장 여진용▷강북서장 김기헌▷금천서장 전창훈▷경무기획과 우상진▷생활안전과 연명흠◇부산경찰청▷112치안종합상황실장 이병학▷정보화장비과장 남기병▷경비과장 강일웅▷외사과장 정규열▷과학수사과장 조정재▷중부서장 장원석▷동래서장 권창만▷영도서장 옥영미▷동부서장 김태경▷사하서장 김오녕▷연제서장 이봉균◇대구경찰청▷홍보담당관 안정민▷112치안종합상황실장 윤종진 ▷경비과장 김진성▷수사과장 양시창▷과학수사과장 강영우▷여성청소년과장 배기명▷대구 자치경찰위원회 박종하▷중부서장 시진곤▷남부서장 이갑수▷달성서장 이성균▷강북서장 이희석◇인천경찰청
▷112치안종합상황실장 이재환▷공공안녕정보과장 배석환▷외사과장 박찬규▷형사과장 강석현▷사이버수사과장 남규희▷생활안전과장 권용석▷교통과장 임욱성▷중부서장 이상훈▷서부서장 임실기▷연수서장 최호열◇광주경찰청▷청문감사담당관 문병조▷경무기획정보화장비과장 백형석▷경비과장 이용관▷수사심사담당관 김영록▷형사과장 조영일▷생활안전과장 임진영▷여성청소년과장 장승명▷교통과장 김진천◇대전경찰청▷청문감사담당관 박수빈▷112치안종합상황실장 이교동▷수사심사담당관 임경칠▷사이버수사과장 조미연▷생활안전과장 주현오▷교통과장 안태정▷대전 자치경찰위원회 백혜경▷중부서장 김선영▷동부서장 송재준▷둔산서장 맹병렬◇울산경찰청▷청문감사담당관 황덕구▷112치안종합상황실장 강오생▷형사과장 장종근▷생활안전과장 이철수▷여성청소년과장 이상훈▷교통과장 김주곤▷울산 자치경찰위원회 원용덕▷동부서장 김태우▷울주서장 이병두◇세종경찰청▷경무기획과장 변종문▷공공안전과장 박성갑▷수사과장 황석헌▷생활안전교통과장 윤상식▷세종기동대장 이연형▷경무기획과(세종남부경찰서 준비요원) 김경열▷세종서장 박종혁◇경기남부경찰청
▷112치안종합상황실장 노주영▷정보화장비과장 이창영▷경비과장 권기섭▷수사과장 오지용▷과학수사과장 김형섭▷여성청소년과장 구은영▷교통과장 김경진▷안양만안서장 진점옥▷군포서장 곽경호▷성남중원서장 정재남▷시흥서장 김태수▷광주서장 조용성 ▷김포서장 전재희▷의왕서장 김원식▷이천서장 최규호▷안성서장 장한주▷여주서장 김정훈
◇경기북부경찰청
▷홍보담당관 김희종▷청문감사담당관 손창현▷112치안종합상황실장 류경숙▷경비과장 박종천▷공공안녕정보외사과장 이재경▷사이버수사과장 이병우▷과학수사과장 이용배▷교통과장 박창지▷경기도북부 자치경찰위원회 김평일▷의정부서장 김영진▷남양주남부서장 김종필▷연천서장 황세영◇강원경찰청▷청문감사담당관 박은식▷112치안종합상황실장 강경한▷공공안녕정보외사과장 노윤환▷생활안전과장 노동열▷여성청소년과장 손창권▷강릉서장 윤휘영▷ 원주서장 정훈도▷속초서장 김승혁▷평창서장 김진홍 ▷횡성서장 엄명용▷고성서장 백두용▷철원서장 백순근◇충북경찰청▷홍보담당관 김성식▷청문감사담당관 이준배▷112치안종합상황실장 이규하▷경비과장 안효풍▷여성청소년과장 이정섭▷교통과장 김경태▷제천서장 이동환 ▷단양서장 정관호▷옥천서장 양윤교◇충남경찰청▷112치안종합상황실장 조재광▷경비과장 황순평▷수사과장 길우근▷형사과장 조대현 ▷과학수사과장 양동혁▷안보수사과장 임지환▷여성청소년과장 이용욱▷교통과장 지지환▷천안서북서장 임종하▷아산서장 김장호▷논산서장 김창영▷보령서장 조성수▷홍성서장 이만형▷금산서장 길재식▷태안서장 정활채◇전북경찰청▷112치안종합상황실장 강태호▷안보수사과장 최홍범▷여성청소년과장 고영완▷군산서장 임종명▷정읍서장 장명본▷남원서장 이동민▷부안서장 류재혁◇전남경찰청▷홍보담당관 이준영▷112치안종합상황실장 정덕진 ▷경무기획정보화장비과장 박상훈▷경비과장 정성록▷공공안녕정보외사과장 김중호▷형사과장 송기주▷생활안전과장 박임규▷교통과장 김종득▷목포서장 차복영▷순천서장 최병윤▷나주서장 김선우 ▷광양서장 장진영▷고흥서장 고영재▷해남서장 송세호▷보성서장 오임관▷영광서장 강기현▷화순서장 고은경▷영암서장 서태규▷장성서장 배승관▷진도서장 김신조◇경북경찰청▷홍보담당관 김선섭▷청문감사담당관 이길우▷112치안종합상황실장 서재찬▷경비과장 황정현▷사이버수사과장 최진태▷생활안전과장 채경덕▷포항북부서장 박봉수▷경산서장 유오재▷문경서장 안동현▷의성서장 이정열▷영덕서장 박종우 ▷울진서장 곽동호▷예천서장 김택수▷청송서장 정근호▷고령서장 김순태◇경남경찰청▷홍보담당관 우문영▷청문감사담당관 한정우▷112치안종합상황실장 변석우▷경비과장 박병기▷공공안녕정보과장 이태규▷수사심사담당관 유병조▷수사과장 박용문▷형사과장 서성목▷안보수사과장 진영철▷생활안전과장 김현진▷창원서부서장 정창영▷마산동부서장 오동욱▷진주서장 공용기▷김해서부서장 심태환▷사천서장 김영호▷합천서장 박정덕▷창녕서장 김현식▷고성서장 유충열▷남해서장 박동준▷함안서장 김정완◇제주경찰청▷홍보담당관 엄정운▷청문감사담당관 김종규▷공공안녕정보과장 이창열▷수사과장 고재권▷형사과장 임상우▷안보수사과장 조은순▷생활안전과장 박현규 ▷여성청소년과장 윤창기▷경비교통과장 오충익▷해안경비단장 박진효▷제주특별자치도 자치경찰위원회문영근▷동부경찰서장 오인구▷서부경찰서장 김영옥<대기>▷병원 총무과 노재호▷서울 경무기획과 김진복▷부산 경무기획과 윤경돈▷부산 경무기획과 정명시▷대구 경무기획정보화장비과 박희룡▷대전 경무기획정보화장비과 김재훈▷대전 경무기획정보화장비과 이동기▷세종 경무기획과 유병희▷경기남부 경무기획과 강복순▷경기남부 경무기획과 안기남▷경기남부 운영지원과 윤성혜▷경기남부 경무기획과 이명균▷경기남부 경무기획과 이철민▷경기북부 경무기획과 곽영진▷경기북부 경무기획과 김태철▷경기북부 경무기획과 이성호▷강원 경무기획정보화장비과 김택근▷강원 경무기획정보화장비과 서완석▷강원 경무기획정보화장비과 엄기영▷충남 경무기획정보화장비과 김의옥▷충남 경무기획정보화장비과 홍완선▷전남 경무기획정보화장비과 김상철▷전남 경무기획정보화장비과 박인배▷경북 경무기획과 서동수▷경북 경무기획과 정흥남▷경남 경무기획정보화장비과 김상구▷제주 경무기획과 진희섭<치안지도관>▷서울 경무기획과 여개명▷서울 경무기획과 황정인▷서울 경무기획과 김성훈▷강원 경무기획정보화장비과 정채민▷충북 경무기획정보화장비과 안창익<교육>▷경대 운영지원과 위동섭▷서울 경무기획과 김산호▷서울 경무기획과 반진석▷서울 경무기획과 안용식▷서울 경무기획과 이종서▷서울 경무기획과 이충섭▷서울 경무기획과 박삼현▷인천 경무기획과 신동곤▷인천 경무기획과 김난영▷인천 경무기획과 임태현▷인천 경무기획과 하지원▷광주 경무기획정보화장비과 김효진▷대전 경무기획정보화장비과 정명진▷대전 경무기획정보화장비과 유동하▷울산 경무기획정보화장비과 탁차돌▷세종 경무기획과 백현석▷세종 경무기획과 안찬수▷경기북부 경무기획정보화장비과 이재성▷강원 경무기획정보화장비과 박재삼▷충북 경무기획정보화장비과 구자면▷충북 경무기획정보화장비과 김동수▷충북 경무기획정보화장비과 송해영▷충북 경무기획정보화장비과 최영기▷충북 경무기획정보화장비과 최철균▷전북 경무기획정보화장비과 박송희▷전남 경무기획정보화장비과 공정원▷전남 경무기획정보화장비과 김규행 ▷경북 경무기획과 김경규▷경북 경무기획과 김유식 ▷경북 경무기획과 이재욱▷경남 경무기획정보화장비과 정병원▷경남 경무기획정보화장비과 한상철
◈방위사업청▷무인계약팀장 김석
◈국토안전관리원▷부원장 겸 재난안전본부장 강부순▷기반시설본부장 신원규▷건설안전본부장 권혁기▷생활시설본부장 이종우▷안전성능연구소장 김동희▷감사실장 강영구
◈인천소방본부▷119재난대책과장 이홍주▷119화학대응센터 준비단장 박태선▷소방행정과장 김성기▷회계장비과장 오원신▷인천국민안전체험관장 추현만▷중부소방서장 금창윤▷서부소방서장 송태철
◈한국표준협회 ◎승진▷품질경영본부장 김태형▷4차산업기반센터장 장경호 ◎전보▷경영지원본부장 이경근
◈싱글리스트▷발행인 김태혁▷편집인 용원중▷주필 김재성
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