◈광주은행◎승진(1급)▷금남로지점 김호준▷디지털사업부 조정민(2급)▷나주지점 김남귀▷수도권전략부 김원주▷두암타운지점 박 진▷중부지점 박남규▷첨단월계지점 이연화 ▷순천법조타운지점 임양진▷IT개발부 정호범(3급)▷감사부 고 훈▷종합기획부 김차영▷WM사업부 박근하▷잠실지점 박성대▷영광지점 배은희▷빛가람지점 서영범▷신가신창지점 오영화▷학운동지점 윤혜경 ▷IT기획부 이준범▷사회공헌부 이창희▷하남공단1금융센터 정 혁▷대치동지점 홍선영(4급)▷금남로지점 김무진▷풍암동지점 김현철▷양산동지점 박건우▷영산포지점 양선미▷외환사업부 오안교 ▷디지털사업부 오정송▷첨단2산단지점 유성진▷영업부 정경두▷IT개발부 정용태▷구월동지점 조윤하 ▷백운동지점 주 란▷인사지원부 주강욱▷동구청지점 최 향▷카드사업부 최영민▷전남영업부 최용석◎전보(부점장)▷첨단월계지점장 김경희▷흑석사거리지점장 김재승 ▷빛가람지점장 나홍렬▷매월동지점장 박경서▷문화동지점장 이연화▷운남동지점장 장원모▷일산주엽지점장 정용식▷보성지점장 차동민(부속팀장 및 수석부부장)▷여신심사1부 수석부부장 강종식▷여신심사1부 수석부부장 김석현▷카드사업부 수석부부장 김해출▷ 여신심사1부 수석부부장 박영현▷종합기획부 재무관리팀장 박찬진▷영업추진부 수석부부장 박철옥▷영업부 수석부부장 변정욱▷여신심사2부 수석부부장 서민수▷IT기획부 정보개발팀장 신승식
◈KOTRA◎승진<1직급>▷주력산업실 기간제조팀장 김용성 ▷투자기획실 투자전략팀장 이장희▷런던무역관장 전우형▷디트로이트무역관장 장충식▷양곤무역관장 권오형▷다카무역관장 김동현▷감사실 검사역 빈준화▷후쿠오카무역관장 허진원<2직급>▷리야드무역관 이승기▷뭄바이무역관 이동현▷경제협력실 경제협력총괄팀 양자경제협력PM 고희채▷홍보실 김한승▷기획조정실 유재욱▷글로벌일자리실 이정민▷뉴델리무역관 최명례▷북미지역본부 성기주▷ 기획조정실 기획혁신팀 신사업개발PM 최정락▷경제협력실 김동준
◈환경부◎승신▷화학물질안전원 기획운영과장 유성
◈교육부▷코로나19 대응 학교상황총괄과 정재선▷ 기획조정실 구본억 허명옥▷사회정책협력관실 이용욱▷고등교육정책실 이창선▷학생지원국 이진화▷교육부(저출산고령사회위원회 파견) 김종일▷교육부(국가균형발전위원회 파견) 최원석▷교육부(서울대 파견) 남궁현▷경북대 채희종▷공주대 조성환▷목포대 김재화▷부산대 이상돈▷부경대 문규식▷부산교대 염선아▷서울과학기술대 박정호▷전북대 배진숙▷춘천교대 김태경▷한국방송통신대 박영재▷경북대 이윤창 ▷제주대 고승우▷충북대 이성식▷공로연수 파견 류재승 김원백 조희업 임기준 임재홍
◈문화체육관광부◎전보<고위공무원>▷주미국 대한민국대사관 공사참사관 김정훈▷국립중앙박물관 교육문화교류단장 황준석
◈국무조정실·국무총리비서실◎승진<실장급>▷경제조정실장 이효진◎채용<국장급>▷민정민원비서관 김정현
◈한국부동산원<지역본부장>▷서울지역본부장 겸 서울강남지사장 이성영▷수도권남부지역본부장 겸 수원지사장 정진락▷수도권북부지역본부장 겸 인천지사장 홍성훈▷충청지역본부장 겸 대전지사장 조성용▷호남지역본부장 겸 광주지사장 김재남▷대구경북지역본부장 겸 대구지사장 한익현▷부산경남지역본부장 겸 부산동부지사장 김석천<본사 실처장>▷기획조정실장 김세형▷경영지원실장 마정호▷ICT센터장 김기영▷부동산공시처장 서경화▷부동산통계처장 이남훈▷부동산분석처장 김세기▷시장관리처장 장우석▷청약관리처장 이상호▷소비자보호처장 원효근▷도시정비처장 김학주▷녹색건축처장 김능진▷연구개발실장 이정환<지사장>▷서울중부지사장 김상윤▷성남지사장 권영식▷고양지사장 강성덕▷강릉지사장 임성기▷홍성지사장 김대환▷충주지사장 구종서▷제주지사장 배창휘▷안동지사장 채성훈▷포항지사장 송수영▷부산서부지사장 박보인
◈한국환경공단◎임용▷환경안전지원단장 정현종◎전보▷홍보실장 박종호▷기획조정처장 박헌규▷인재개발원장 안병용▷기후변화대응처장 송보윤▷환경인증검사처장 임형열▷악취관리처장 이대석▷하수도처장 김병국▷토양지하수처장 김성태▷자원순환처장 송병선 ▷환경성보장처장김용주▷폐기물관리처장 고호영▷ 수생태시설처장 조재연▷화학물질관리처장 유영권▷화학물질시험처장 최봉인▷수도권동부환경본부 환경안전진단처장최철식▷대구경북환경본부 자원순환관리처장 옥승철▷충청권환경본부 자원순환관리처장 김태래
◈한국전기안전공사◎1(가)급 승진이동▷전력계통검사처장 임성진◎1(가)급 이동▷신재생안전처장 김한상▷부산울산지역본부장 황승의▷기획혁신처장 최효진◎1(나)급 승진▷법령정책실장 박명수◎1(나)급 승진이동▷사업운영처 검사부장 전준만▷광주전남지역본부 전남남부지사장 강수◎1(나)급 이동▷광주전남지역본부 전남동부지사장 박찬영▷경기북부지역본부 파주고양지사장 김태진▷인천지역본부 부천김포지사장 황광수▷경남지역본부 김해양산지사장 조영용▷부산울산지역본부 부산동부지사장 이은석▷경기지역본부 용인지사장 조영준▷경기북부지역본부 경기북동부지사장 박지영▷서울지역본부 서울남부지사장 이인수▷경기지역본부 안산시흥지사장 안원형▷강원지역본부 원주횡성지사장 오정화▷서울지역본부 서울동부지사장 배계섭◎2급 승진▷비서실장 황종근◎2급 승진이동▷경기북부지역본부 검사부장 노재필▷서울지역본부 기술진단부장 박용환▷광주전남지역본부 고객지원부장 임영규◎2급 이동▷경기지역본부 고객지원부장 이현재▷충북지역본부 고객지원부장 김 민▷대전세종충남지역본부 점검부장 정의량▷대구경북지역본부 경주지사장 방창호▷인재경영실 인사혁신부장 나대원▷인재경영실 노사협력부장 박중윤▷대구경북지역본부 검사부장 노기영 ▷전력계통검사처 송배전검사부장 박준성▷기획혁신처 성과관리부장 임각균▷대구경북지역본부 고객지원부장 김선영▷부산울산지역본부 기술진단부장 임인수▷광주전남지역본부 기술진단부장 안병찬▷경남지역본부 밀양창녕지사장 윤우영▷경남지역본부 검사부장 서영찬▷광주전남지역본부 점검부장 정의운 ▷전북지역본부 고객지원부장 김문필▷안전관리처 안전보건부장 조성현▷인천지역본부 검사부장 전재감▷ 경영지원처 사회적가치부장 김성호▷인천지역본부 기술진단부장 김대연▷충북지역본부 검사부장 김진섭▷신재생안전처 신재생에너지부장 김종서▷서울지역본부 검사부장 마상일▷대전세종충남지역본부 기술진단부장 김영일▷사업운영처 고객지원부장 김민선▷강원지역본부 강원남부지사장 윤병준▷전기안전연구원 연구기획부장 김소영▷대전세종충남지역본부 검사부장 정세중▷부산울산지역본부 고객지원부장 고재형▷경기북부지역본부 기술진단부장 이창우▷경영지원처 재정관리부장 박태진▷부산울산지역본부 검사부장 이준호▷대구경북지역본부 점검부장 임부호◎3급 이동▷전력계통검사처 발전검사부장 김창수
◈한국관광공사◎승진▷스마트관광사업팀장 김권기▷오시아노리조트호텔추진TF 팀장 이창연◎전보 및 보직 변경▷관광컨설팅팀장 정선희▷국제관광전략팀장 김관미▷인사팀장 정석인
◈한전KDN▷기획처장 장항▷안전관리실장 오대현▷IT운영사업처장 구은영▷배전사업처장 강용수▷영배사업처장 윤흥구▷보안사업처장 전명규▷에너지뉴딜사업처장 한기석▷대외사업처장 이창열▷송변전사업처장 박학열▷인천지역본부장 김준호▷경기지역본부장 유승규▷광주전남지역본부장 강경수▷부산울산지역본부장 김태연▷경기북부지역사업처장 윤정식▷충북지역사업처장 이석범▷경북지역사업처장 공재준▷경남지역사업처장 박영민▷제주지역사업처장 김성만
◈경찰청◎승진<치안정감>▷경찰청 기획조정관 최관호▷서울경찰청 수사차장 이규문▷충남경찰청장 이철구▷전북경찰청장 진교훈<치안감>▷경찰청 대변인 김광호▷경찰청 자치경찰협력정책관 우철문▷경찰청(국정상황실) 김학관▷경찰청(치안정책관) 이상률▷서울경찰청 수사부장 박성주▷세종경찰청장 이명호
◈조달청◎승진<부이사관>▷혁신조달과장 임헌억▷건축설비과장 박양호<서기관>▷기획재정담당관실 김항수<기술서기관>▷공정조달관리과 강구형▷우수제품구매과 권재령▷시설총괄과 신동헌◎직위승진▷차세대국가종합전자조달시스템 구축 통합추진팀장 송명근▷국제협력담당관 이봉규▷조달품질원 품질총괄과장 이병철▷조달품질원 조사분석과장 김종화▷서울지방조달청 공사관리과장 김태영◎전보<과장급>▷차세대국가종합전자조달시스템 구축 추진단장 전태원▷차세대국가종합전자조달시스템 구축 총괄기획팀장 임영훈▷차세대국가종합전자조달시스템 구축 시스템개발팀장 오연칠▷규제개혁법무담당관 김삼환 ▷구매총괄과장 백호성▷혁신조달운영과장 김은라▷인천지방조달청 자재구매과장 전현철▷광주지방조달청장 김공진
◈조선일보▷논설위원 최승현▷편집국 디지털뉴스데스크 강영수◇조선NS▷대표 장상진
◈KOTRA◎승진<1직급>▷주력산업실 기간제조팀장 김용성 ▷투자기획실 투자전략팀장 이장희▷런던무역관장 전우형▷디트로이트무역관장 장충식▷양곤무역관장 권오형▷다카무역관장 김동현▷감사실 검사역 빈준화▷후쿠오카무역관장 허진원<2직급>▷리야드무역관 이승기▷뭄바이무역관 이동현▷경제협력실 경제협력총괄팀 양자경제협력PM 고희채▷홍보실 김한승▷기획조정실 유재욱▷글로벌일자리실 이정민▷뉴델리무역관 최명례▷북미지역본부 성기주▷ 기획조정실 기획혁신팀 신사업개발PM 최정락▷경제협력실 김동준
◈환경부◎승신▷화학물질안전원 기획운영과장 유성
◈교육부▷코로나19 대응 학교상황총괄과 정재선▷ 기획조정실 구본억 허명옥▷사회정책협력관실 이용욱▷고등교육정책실 이창선▷학생지원국 이진화▷교육부(저출산고령사회위원회 파견) 김종일▷교육부(국가균형발전위원회 파견) 최원석▷교육부(서울대 파견) 남궁현▷경북대 채희종▷공주대 조성환▷목포대 김재화▷부산대 이상돈▷부경대 문규식▷부산교대 염선아▷서울과학기술대 박정호▷전북대 배진숙▷춘천교대 김태경▷한국방송통신대 박영재▷경북대 이윤창 ▷제주대 고승우▷충북대 이성식▷공로연수 파견 류재승 김원백 조희업 임기준 임재홍
◈문화체육관광부◎전보<고위공무원>▷주미국 대한민국대사관 공사참사관 김정훈▷국립중앙박물관 교육문화교류단장 황준석
◈국무조정실·국무총리비서실◎승진<실장급>▷경제조정실장 이효진◎채용<국장급>▷민정민원비서관 김정현
◈한국부동산원<지역본부장>▷서울지역본부장 겸 서울강남지사장 이성영▷수도권남부지역본부장 겸 수원지사장 정진락▷수도권북부지역본부장 겸 인천지사장 홍성훈▷충청지역본부장 겸 대전지사장 조성용▷호남지역본부장 겸 광주지사장 김재남▷대구경북지역본부장 겸 대구지사장 한익현▷부산경남지역본부장 겸 부산동부지사장 김석천<본사 실처장>▷기획조정실장 김세형▷경영지원실장 마정호▷ICT센터장 김기영▷부동산공시처장 서경화▷부동산통계처장 이남훈▷부동산분석처장 김세기▷시장관리처장 장우석▷청약관리처장 이상호▷소비자보호처장 원효근▷도시정비처장 김학주▷녹색건축처장 김능진▷연구개발실장 이정환<지사장>▷서울중부지사장 김상윤▷성남지사장 권영식▷고양지사장 강성덕▷강릉지사장 임성기▷홍성지사장 김대환▷충주지사장 구종서▷제주지사장 배창휘▷안동지사장 채성훈▷포항지사장 송수영▷부산서부지사장 박보인
◈한국환경공단◎임용▷환경안전지원단장 정현종◎전보▷홍보실장 박종호▷기획조정처장 박헌규▷인재개발원장 안병용▷기후변화대응처장 송보윤▷환경인증검사처장 임형열▷악취관리처장 이대석▷하수도처장 김병국▷토양지하수처장 김성태▷자원순환처장 송병선 ▷환경성보장처장김용주▷폐기물관리처장 고호영▷ 수생태시설처장 조재연▷화학물질관리처장 유영권▷화학물질시험처장 최봉인▷수도권동부환경본부 환경안전진단처장최철식▷대구경북환경본부 자원순환관리처장 옥승철▷충청권환경본부 자원순환관리처장 김태래
◈한국전기안전공사◎1(가)급 승진이동▷전력계통검사처장 임성진◎1(가)급 이동▷신재생안전처장 김한상▷부산울산지역본부장 황승의▷기획혁신처장 최효진◎1(나)급 승진▷법령정책실장 박명수◎1(나)급 승진이동▷사업운영처 검사부장 전준만▷광주전남지역본부 전남남부지사장 강수◎1(나)급 이동▷광주전남지역본부 전남동부지사장 박찬영▷경기북부지역본부 파주고양지사장 김태진▷인천지역본부 부천김포지사장 황광수▷경남지역본부 김해양산지사장 조영용▷부산울산지역본부 부산동부지사장 이은석▷경기지역본부 용인지사장 조영준▷경기북부지역본부 경기북동부지사장 박지영▷서울지역본부 서울남부지사장 이인수▷경기지역본부 안산시흥지사장 안원형▷강원지역본부 원주횡성지사장 오정화▷서울지역본부 서울동부지사장 배계섭◎2급 승진▷비서실장 황종근◎2급 승진이동▷경기북부지역본부 검사부장 노재필▷서울지역본부 기술진단부장 박용환▷광주전남지역본부 고객지원부장 임영규◎2급 이동▷경기지역본부 고객지원부장 이현재▷충북지역본부 고객지원부장 김 민▷대전세종충남지역본부 점검부장 정의량▷대구경북지역본부 경주지사장 방창호▷인재경영실 인사혁신부장 나대원▷인재경영실 노사협력부장 박중윤▷대구경북지역본부 검사부장 노기영 ▷전력계통검사처 송배전검사부장 박준성▷기획혁신처 성과관리부장 임각균▷대구경북지역본부 고객지원부장 김선영▷부산울산지역본부 기술진단부장 임인수▷광주전남지역본부 기술진단부장 안병찬▷경남지역본부 밀양창녕지사장 윤우영▷경남지역본부 검사부장 서영찬▷광주전남지역본부 점검부장 정의운 ▷전북지역본부 고객지원부장 김문필▷안전관리처 안전보건부장 조성현▷인천지역본부 검사부장 전재감▷ 경영지원처 사회적가치부장 김성호▷인천지역본부 기술진단부장 김대연▷충북지역본부 검사부장 김진섭▷신재생안전처 신재생에너지부장 김종서▷서울지역본부 검사부장 마상일▷대전세종충남지역본부 기술진단부장 김영일▷사업운영처 고객지원부장 김민선▷강원지역본부 강원남부지사장 윤병준▷전기안전연구원 연구기획부장 김소영▷대전세종충남지역본부 검사부장 정세중▷부산울산지역본부 고객지원부장 고재형▷경기북부지역본부 기술진단부장 이창우▷경영지원처 재정관리부장 박태진▷부산울산지역본부 검사부장 이준호▷대구경북지역본부 점검부장 임부호◎3급 이동▷전력계통검사처 발전검사부장 김창수
◈한국관광공사◎승진▷스마트관광사업팀장 김권기▷오시아노리조트호텔추진TF 팀장 이창연◎전보 및 보직 변경▷관광컨설팅팀장 정선희▷국제관광전략팀장 김관미▷인사팀장 정석인
◈한전KDN▷기획처장 장항▷안전관리실장 오대현▷IT운영사업처장 구은영▷배전사업처장 강용수▷영배사업처장 윤흥구▷보안사업처장 전명규▷에너지뉴딜사업처장 한기석▷대외사업처장 이창열▷송변전사업처장 박학열▷인천지역본부장 김준호▷경기지역본부장 유승규▷광주전남지역본부장 강경수▷부산울산지역본부장 김태연▷경기북부지역사업처장 윤정식▷충북지역사업처장 이석범▷경북지역사업처장 공재준▷경남지역사업처장 박영민▷제주지역사업처장 김성만
◈경찰청◎승진<치안정감>▷경찰청 기획조정관 최관호▷서울경찰청 수사차장 이규문▷충남경찰청장 이철구▷전북경찰청장 진교훈<치안감>▷경찰청 대변인 김광호▷경찰청 자치경찰협력정책관 우철문▷경찰청(국정상황실) 김학관▷경찰청(치안정책관) 이상률▷서울경찰청 수사부장 박성주▷세종경찰청장 이명호
◈조달청◎승진<부이사관>▷혁신조달과장 임헌억▷건축설비과장 박양호<서기관>▷기획재정담당관실 김항수<기술서기관>▷공정조달관리과 강구형▷우수제품구매과 권재령▷시설총괄과 신동헌◎직위승진▷차세대국가종합전자조달시스템 구축 통합추진팀장 송명근▷국제협력담당관 이봉규▷조달품질원 품질총괄과장 이병철▷조달품질원 조사분석과장 김종화▷서울지방조달청 공사관리과장 김태영◎전보<과장급>▷차세대국가종합전자조달시스템 구축 추진단장 전태원▷차세대국가종합전자조달시스템 구축 총괄기획팀장 임영훈▷차세대국가종합전자조달시스템 구축 시스템개발팀장 오연칠▷규제개혁법무담당관 김삼환 ▷구매총괄과장 백호성▷혁신조달운영과장 김은라▷인천지방조달청 자재구매과장 전현철▷광주지방조달청장 김공진
◈조선일보▷논설위원 최승현▷편집국 디지털뉴스데스크 강영수◇조선NS▷대표 장상진
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