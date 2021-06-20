◈기획재정부◎국장급▷고위공무원단 국외훈련 정창길
◈환경부◎승진(과장급)▷대구지방환경청 기획평가국장 박주영▷야생동물질병관리팀장 김지수◎전보(과장급)▷녹색전환정책과장 조현수▷신기후체제대응팀장 민중기▷토양지하수과장 강성구▷수질관리과장 박병언▷자연공원과장 배연진▷환경보건정책과장 감지영▷기후전략과장 김정환▷생활하수과장 한준욱▷폐자원에너지과장 홍경진▷환경피해구제과장 최선두▷화학제품관리과장 신건일
◈국무조정실·국무총리비서실◎승진<실장급>▷청년정책조정실장 남형기◎채용<과장급>▷홍보기획행정관 김동원
◈경향신문▷논설주간 이중근▷논설실장 김민아▷신문국장 김광호▷미디어전략실장 김정근▷문화사업국장 김희연▷◎편집국▷뉴스콘텐츠부문장 김준기▷콘텐츠랩부문장 겸 행정디렉터 박재현▷스포츠경향편집국장 엄민용▷기획디렉터 겸 스포트라이트부장 서의동▷산업부장 홍진수▷사회부장 정제혁▷정책사회부장 이주영▷전국사회부장 한대광▷문화부장 손제민▷디지털뉴스편집팀장 김창효▷데이터저널리즘팀장 황경상▷라이프팀장 장회정▷소통‧젠더데스크 장은교▷전국사회부 선임기자 이명희▷스포츠부 선임기자 김경호◎신문국▷정치에디터 안홍욱 구혜영▷경제에디터 김준 오관철▷사회에디터 이상호 정유진 이범준▷교열부장 김선경▷교열부 선임기자 김숙자
◈환경부◎승진(과장급)▷대구지방환경청 기획평가국장 박주영▷야생동물질병관리팀장 김지수◎전보(과장급)▷녹색전환정책과장 조현수▷신기후체제대응팀장 민중기▷토양지하수과장 강성구▷수질관리과장 박병언▷자연공원과장 배연진▷환경보건정책과장 감지영▷기후전략과장 김정환▷생활하수과장 한준욱▷폐자원에너지과장 홍경진▷환경피해구제과장 최선두▷화학제품관리과장 신건일
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