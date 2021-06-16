◈팜젠사이언스▷바이오신약연구본부장 전무 여말희
◈국무조정실·국무총리비서실◎전보<국장급>▷소통총괄비서관 윤순희
◈주택금융공사◎전보<본부장보>▷주택금융연구원 이진호▷수도권서부본부 권오훈<부점장>▷사회적가치부 오세일▷경영혁신부 서원준▷ICT전략부 송문석▷감사실 김형목▷리스크관리부 박광길 ▷HF미래인재원 진태석▷주택금융연구원 연구지원실 오주한▷채권관리센터 김병석▷경남동부지사 민병우
◈대전시◎승진·전보<3급> ▷시민안전실장 유세종▷보건복지국장 이동한▷청년가족국장 박문용▷트램도시광역본부장 전재현▷도시주택국장 정해교▷보건환경연구원장 남숭우▷상수도사업본부장 박정규▷건설관리본부장 이성규▷감사위원장 최진석▷동구 이은학▷중구 조성배▷유성구 김가환<4급>▷대변인 박도현▷정책기획관 박민범▷균형발전담당관 윤석주▷법무통계담당관 류정해▷안전정책과장 문인환▷재난관리과장 이구태▷기업창업지원과장 심상간▷농생명정책과장 박익규▷과학산업과장 조상현▷ 스마트시티과장 최교신▷사회적경제과장 권승학▷시민봉사과장 최용빈▷문화예술정책과장 이병연▷관광마케팅과장 안용호▷복지정책과장 용영삼▷노인복지과장 김종민▷장애인복지과장 박찬권▷감염병관리과장 김기호▷건강보건과장 김혜경▷가족돌봄과장 강병선▷교육청소년과장 백계경▷기후환경정책과장 신용현▷미세먼지대응과장 고병갑▷맑은물정책과장 이원천▷자원순환과장 송영규▷공공교통정책과장 김영빈 ▷도시재생과장 박수연▷도시경관과장 정신영▷의회사무처 총무담당관 김윤기▷의회사무처 의사담당관 최정희▷의회사무처 전문위원 김태수 박영민 이상근 ▷보건환경연구원 감염병연구부장 김종임▷보건환경연구원 환경연구부장 강석규▷상수도사업본부 경영부장 이규삼▷상수도사업본부 기술부장 김홍일▷상수도사업본부 수질연구소장 조정희▷건설관리본부 시설부장 성경환▷오정농수산물도매시장 관리사업소장 최명진▷차량등록사업소장 조한식▷하천관리사업소장 주황룡▷대전세계지방도시연합총회조직위원회 박현용 서정규▷행정안전부 계획교류 박종서▷중구 김주희◎승진<5급>▷정책기획관 안재영▷안전정책과 서상근▷재난관리과 공종오▷일자리노동경제과 박난숙▷투자유치과 김경라▷과학산업과 이향우▷기반산업과 김의중▷복지정책과 박재범▷미세먼지대응과 김병곤▷공원녹지과 송봉기▷보건환경연구원 빙선혜
◈국무조정실·국무총리비서실◎전보<국장급>▷소통총괄비서관 윤순희
◈주택금융공사◎전보<본부장보>▷주택금융연구원 이진호▷수도권서부본부 권오훈<부점장>▷사회적가치부 오세일▷경영혁신부 서원준▷ICT전략부 송문석▷감사실 김형목▷리스크관리부 박광길 ▷HF미래인재원 진태석▷주택금융연구원 연구지원실 오주한▷채권관리센터 김병석▷경남동부지사 민병우
◈대전시◎승진·전보<3급> ▷시민안전실장 유세종▷보건복지국장 이동한▷청년가족국장 박문용▷트램도시광역본부장 전재현▷도시주택국장 정해교▷보건환경연구원장 남숭우▷상수도사업본부장 박정규▷건설관리본부장 이성규▷감사위원장 최진석▷동구 이은학▷중구 조성배▷유성구 김가환<4급>▷대변인 박도현▷정책기획관 박민범▷균형발전담당관 윤석주▷법무통계담당관 류정해▷안전정책과장 문인환▷재난관리과장 이구태▷기업창업지원과장 심상간▷농생명정책과장 박익규▷과학산업과장 조상현▷ 스마트시티과장 최교신▷사회적경제과장 권승학▷시민봉사과장 최용빈▷문화예술정책과장 이병연▷관광마케팅과장 안용호▷복지정책과장 용영삼▷노인복지과장 김종민▷장애인복지과장 박찬권▷감염병관리과장 김기호▷건강보건과장 김혜경▷가족돌봄과장 강병선▷교육청소년과장 백계경▷기후환경정책과장 신용현▷미세먼지대응과장 고병갑▷맑은물정책과장 이원천▷자원순환과장 송영규▷공공교통정책과장 김영빈 ▷도시재생과장 박수연▷도시경관과장 정신영▷의회사무처 총무담당관 김윤기▷의회사무처 의사담당관 최정희▷의회사무처 전문위원 김태수 박영민 이상근 ▷보건환경연구원 감염병연구부장 김종임▷보건환경연구원 환경연구부장 강석규▷상수도사업본부 경영부장 이규삼▷상수도사업본부 기술부장 김홍일▷상수도사업본부 수질연구소장 조정희▷건설관리본부 시설부장 성경환▷오정농수산물도매시장 관리사업소장 최명진▷차량등록사업소장 조한식▷하천관리사업소장 주황룡▷대전세계지방도시연합총회조직위원회 박현용 서정규▷행정안전부 계획교류 박종서▷중구 김주희◎승진<5급>▷정책기획관 안재영▷안전정책과 서상근▷재난관리과 공종오▷일자리노동경제과 박난숙▷투자유치과 김경라▷과학산업과 이향우▷기반산업과 김의중▷복지정책과 박재범▷미세먼지대응과 김병곤▷공원녹지과 송봉기▷보건환경연구원 빙선혜
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