◈신한라이프<부사장>▷이영종▷곽희필▷오동현<전무>▷홍보팀·브랜드팀 이성태▷금융소비자보호총괄책임자 오민▷재무그룹 박경원<상무>▷자산운용그룹 구도현▷FC1본부 김범수▷리스크관리그룹 정봉현▷투자금융본부 허도일▷ICT그룹 한상욱▷언더라이팅본부 유희창▷준법감시인 이창현▷유지고객트라이브 임상현▷고객지원그룹 김순기▷하이브리드본부 박종진▷정보보호최고책임자 김주홍▷WM본부 이영재▷감사팀 서동수▷고객전략그룹 배형철▷상품언더라이팅트라이브 박재우▷계리본부 주성환▷HR본부 조형엽▷DB사업그룹 김성진<챕터장>▷고객전략챕터 이후경▷채널기획챕터 김종태▷고객관리챕터 김윤희▷디지털플랫폼챕터 정호준▷채널지원챕터 최명복▷채널교육챕터 반재욱▷마케팅챕터 서상현 ▷WM챕터 정우성 ▷상품기획챕터 류민정▷상품개발챕터 최현철▷언더라이팅기획챕터 이효미<소장>▷상속증여연구소 이대희<센터장>▷WM센터 김형민▷고객컨택센터 김동욱<팀장>▷상품모델링팀 김상모▷상품서비스팀 이현성▷언더라이팅심사팀 최종석▷제휴사업팀 팽용운▷제휴마케팅팀 조동현▷하이브리드사업팀 박현수▷FC1사업팀 홍상표▷FC1제도팀 서보균▷FC1교육팀 채희동▷FC1지원팀 김경훈▷FC2사업팀 신경식▷FC2지원팀 김범중▷GA사업팀 허영재▷GA지원팀 임병석▷BA사업팀 김호식▷디지털기획팀 이현식▷디지털혁신팀 신수연▷빅데이터팀 김동헌 ▷헬스케어사업팀이용범▷전략기획팀 임현진▷일류혁신팀 안세훈▷홍보팀 이가원▷브랜드팀 송정호▷원신한추진팀 오준석▷인사팀 황미연▷HR혁신팀 임정일▷재무팀 정지영▷재무지원팀 김민탁▷회계팀 양지영▷총무팀 송태영▷계리팀 모동진▷최적가정모델팀 이연진▷리스크관리팀 정현철▷운영리스크관리팀 김성욱▷투자리스크평가팀 김성구▷ICT기획팀 김종신▷ICT금융개발팀 송성태 ▷ICT디지털개발팀 이민우▷고객서비스팀 최영근▷보험금심사팀 노태경▷SIU팀 강대윤▷운용전략팀 윤승환▷고객자산운용팀 하영금▷특별계정운용팀 이애랑▷개인여신팀 심진수▷투자금융팀 신운식▷증권운용팀 이용혁▷글로벌사업팀 김민지▷퇴직연금사업팀 고재필▷퇴직연금영업팀 우석문▷소비자보호팀 김대성▷준법감시팀 황정욱 ▷법무지원팀 김경욱▷정보보호팀 권욱빈▷선임계리사지원팀 장윤희▷감사팀 황상원
◈ 법무부◎신규보임<대검 검사급>▷법무부 기획조정실장 주영환▷법무부 검찰국장 구자현▷대검찰청 기획조정부장 예세민▷대검찰청 공판송무부장 이근수▷대검찰청 과학수사부장 최성필▷서울고검장 이성윤▷수원고검장 김관정▷대전고검장 여환섭▷대구고검장 권순범▷부산고검장 조재연▷광주고검장 조종태▷서울고검 차장검사 홍종희▷수원고검 차장검사 박재억▷대구고검 차장검사 박종근▷부산고검 차장검사 김양수▷전주지검장 문성인◎전보<대검 검사급>▷법무연수원장 조남관▷법무연수원 연구위원 구본선 강남일▷법무연수원 기획부장 윤대진▷대검찰청 차장검사 박성진▷대검찰청 반부패·강력부장 문홍성▷대검찰청 형사부장 김지용▷대전고검 차장검사(법무연수원 국제형사센터 소장 유임) 황철규▷서울중앙지검장 이정수▷서울동부지검장 심우정▷서울북부지검장 배용원▷서울서부지검장 이종근▷의정부지검장 최경규▷인천지검장 이두봉▷춘천지검장 고경순▷수원지검장 신성식▷대전지검장 노정환▷청주지검장 이철희 ▷대구지검장 김후곤▷부산지검장 이수권▷울산지검장 이주형▷창원지검장 노정연▷광주지검장 박찬호 ▷제주지검장 이원석▷사법연수원 부원장 한동훈
◈행정안전부◎전보<과장급>▷유엔 재난위험경감사무국(UNDRR) 아태지역사무소 지용구▷국제협력담당관 우희창▷재난안전연구개발과장 조정원
◈교육부▷교육부(국가교육회의 파견) 박지영
◈통일부◎승진<고위공무원>▷인도협력국장 조중훈
◈인사혁신처◎임용<고위공무원(실장급)>▷소청심사위원회 상임위원 김규현
◈한국남부발전▷전원개발처장 송흥복▷ESG혁신처장 강태길▷기후환경품질처장 지석근▷수소융합처장 함형봉▷투자관리처장 김미영▷ESG혁신처 홍보실장 서정수▷〃혁신정책부장 김용기▷〃상생협력부장 고대석▷기획처 전략기획실장 이창현▷〃윤리준법부장 이현구▷관리처 인재개발부장 이성태▷세무회계부장 이주옥▷청정연료실장 김현주▷계약자재부장 어득호▷발전기획실장 이영재▷전력거래부장 박시경▷발전처 복합운영부장 임경규▷기술개발총괄실장 박성욱▷전원개발처 전원개발총괄실장 신춘호▷〃발전기계시스템부장 최주몽▷〃발전제어시스템부장 김승우▷〃토목건축설계부장 김상만▷기후환경품질처 기후환경대책실장 권달정▷〃환경관리부장 주재홍▷〃품질경영부장 김해진▷그린뉴딜사업처 그린뉴딜부장 김대종▷해상풍력실장 윤상옥▷그린뉴딜사업처 육상풍력부장 조성환▷수소융합처 수소산업정책실장 송상욱▷〃수소융합사업부장 정굳건▷〃수소기술개발부장 김민기▷해외신사업부장 이광수▷미주유럽사업부장 이동준▷아태사업부장 이승헌▷투자관리처 출자관리부장 정훈태▷〃국내사업운영부장 김범수▷〃해외사업운영부장 문병승▷신재생개발권역센터장 박석준▷신재생개발권역센터 경상개발팀장 김경호▷기술전문센터장 류주용
◈경향신문▷편집국장 오창민▷논설위원 안호기
◈ 법무부◎신규보임<대검 검사급>▷법무부 기획조정실장 주영환▷법무부 검찰국장 구자현▷대검찰청 기획조정부장 예세민▷대검찰청 공판송무부장 이근수▷대검찰청 과학수사부장 최성필▷서울고검장 이성윤▷수원고검장 김관정▷대전고검장 여환섭▷대구고검장 권순범▷부산고검장 조재연▷광주고검장 조종태▷서울고검 차장검사 홍종희▷수원고검 차장검사 박재억▷대구고검 차장검사 박종근▷부산고검 차장검사 김양수▷전주지검장 문성인◎전보<대검 검사급>▷법무연수원장 조남관▷법무연수원 연구위원 구본선 강남일▷법무연수원 기획부장 윤대진▷대검찰청 차장검사 박성진▷대검찰청 반부패·강력부장 문홍성▷대검찰청 형사부장 김지용▷대전고검 차장검사(법무연수원 국제형사센터 소장 유임) 황철규▷서울중앙지검장 이정수▷서울동부지검장 심우정▷서울북부지검장 배용원▷서울서부지검장 이종근▷의정부지검장 최경규▷인천지검장 이두봉▷춘천지검장 고경순▷수원지검장 신성식▷대전지검장 노정환▷청주지검장 이철희 ▷대구지검장 김후곤▷부산지검장 이수권▷울산지검장 이주형▷창원지검장 노정연▷광주지검장 박찬호 ▷제주지검장 이원석▷사법연수원 부원장 한동훈
◈행정안전부◎전보<과장급>▷유엔 재난위험경감사무국(UNDRR) 아태지역사무소 지용구▷국제협력담당관 우희창▷재난안전연구개발과장 조정원
◈교육부▷교육부(국가교육회의 파견) 박지영
◈통일부◎승진<고위공무원>▷인도협력국장 조중훈
◈인사혁신처◎임용<고위공무원(실장급)>▷소청심사위원회 상임위원 김규현
◈한국남부발전▷전원개발처장 송흥복▷ESG혁신처장 강태길▷기후환경품질처장 지석근▷수소융합처장 함형봉▷투자관리처장 김미영▷ESG혁신처 홍보실장 서정수▷〃혁신정책부장 김용기▷〃상생협력부장 고대석▷기획처 전략기획실장 이창현▷〃윤리준법부장 이현구▷관리처 인재개발부장 이성태▷세무회계부장 이주옥▷청정연료실장 김현주▷계약자재부장 어득호▷발전기획실장 이영재▷전력거래부장 박시경▷발전처 복합운영부장 임경규▷기술개발총괄실장 박성욱▷전원개발처 전원개발총괄실장 신춘호▷〃발전기계시스템부장 최주몽▷〃발전제어시스템부장 김승우▷〃토목건축설계부장 김상만▷기후환경품질처 기후환경대책실장 권달정▷〃환경관리부장 주재홍▷〃품질경영부장 김해진▷그린뉴딜사업처 그린뉴딜부장 김대종▷해상풍력실장 윤상옥▷그린뉴딜사업처 육상풍력부장 조성환▷수소융합처 수소산업정책실장 송상욱▷〃수소융합사업부장 정굳건▷〃수소기술개발부장 김민기▷해외신사업부장 이광수▷미주유럽사업부장 이동준▷아태사업부장 이승헌▷투자관리처 출자관리부장 정훈태▷〃국내사업운영부장 김범수▷〃해외사업운영부장 문병승▷신재생개발권역센터장 박석준▷신재생개발권역센터 경상개발팀장 김경호▷기술전문센터장 류주용
◈경향신문▷편집국장 오창민▷논설위원 안호기
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지