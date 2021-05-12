◈LX홀딩스◎승진<사장>▷판토스 최원혁 대표이사<부사장>▷LG MMA 박종일 대표이사◎이사 선임<신규>▷LG하우시스 조재영▷LG상사 진혁▷판토스 김성욱 ▷실리콘웍스 황경하 정용익 이지원(수석연구위원)▷LX홀딩스 홍승범
◈SGI서울보증▷상근감사위원 안병주
◈국토교통부◎전보<과장급>▷도심주택총괄과장 전인재▷신공항기획과장 강욱▷도로투자지원과장 오원만▷대도시권광역교통위원회 광역시설운영과장 박병석▷국가균형발전위원회 김희천
◈국민권익위원회◎전보▷청렴연수원 교육운영과장 박지원▷운전심판팀장 김원한
◈대한체육회◎전보▷생활체육본부장 김재원▷전략기획부장 유경화▷인사총무부장 박진우▷스포츠정보화부장 안종현▷종목육성부장 안용혁▷대회운영부장 윤경호▷교육복지부장 김정미▷생활체육부장 김대우▷청소년체육부장 소형석▷국제교류부장 겸 남북체육교류TF팀장 김두일 ▷훈련지원부장 정성훈▷선수촌운영부장 정년구▷태릉선수촌운영부장 김영범▷감사실장 신동광▷스포츠인권실장 황희경▷시설건립추진단장 원승재
◈주택도시보증공사(HUG)◎전보<본부장>▷금융사업본부장 유숭종▷자산관리본부장 전대현<부서장> ▷인사처장 최종원▷경영지원처장 정태선▷ICT추진실장 박종윤▷리스크준법실장 강신균▷주택도시금융연구원장 김종서▷개인보증처장 윤봉중▷금융심사처장 박종훈▷기금관리실장 윤명규▷기금지원처장 김옥주▷남부PF금융센터장 김민환▷충북지사장 김기태▷동부주택도시금융센터장 홍정순▷서부주택도시금융센터장 위광신▷남부주택도시금융1센터장 김성탁
◈포춘코리아▷신임 대표이사 채수종
◈SGI서울보증▷상근감사위원 안병주
◈국토교통부◎전보<과장급>▷도심주택총괄과장 전인재▷신공항기획과장 강욱▷도로투자지원과장 오원만▷대도시권광역교통위원회 광역시설운영과장 박병석▷국가균형발전위원회 김희천
◈국민권익위원회◎전보▷청렴연수원 교육운영과장 박지원▷운전심판팀장 김원한
◈대한체육회◎전보▷생활체육본부장 김재원▷전략기획부장 유경화▷인사총무부장 박진우▷스포츠정보화부장 안종현▷종목육성부장 안용혁▷대회운영부장 윤경호▷교육복지부장 김정미▷생활체육부장 김대우▷청소년체육부장 소형석▷국제교류부장 겸 남북체육교류TF팀장 김두일 ▷훈련지원부장 정성훈▷선수촌운영부장 정년구▷태릉선수촌운영부장 김영범▷감사실장 신동광▷스포츠인권실장 황희경▷시설건립추진단장 원승재
◈주택도시보증공사(HUG)◎전보<본부장>▷금융사업본부장 유숭종▷자산관리본부장 전대현<부서장> ▷인사처장 최종원▷경영지원처장 정태선▷ICT추진실장 박종윤▷리스크준법실장 강신균▷주택도시금융연구원장 김종서▷개인보증처장 윤봉중▷금융심사처장 박종훈▷기금관리실장 윤명규▷기금지원처장 김옥주▷남부PF금융센터장 김민환▷충북지사장 김기태▷동부주택도시금융센터장 홍정순▷서부주택도시금융센터장 위광신▷남부주택도시금융1센터장 김성탁
◈포춘코리아▷신임 대표이사 채수종
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