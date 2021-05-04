◈휴온스메디컬▷대표 이승용
◈㈜첨단◇헬로티▷대표이사 윤봉섭▷총괄본부장 김정권▷경영지원실장 윤정희▷콘텐츠사업국장 김진희▷마케팅사업국장 윤성규▷디자인실장 이새별▷뉴미디어팀장 임근난▷콘텐츠교육팀장 유정인▷가치제안팀장 윤병혁▷디지털마케팅팀장 윤희승▷산업안전·보건컨설팅국장 권오진▷영상팀장 이진영▷전시팀장 김근태◇황금부엉이▷총괄본부장 홍종훈
◈행정안전부◎전보<과장급>▷법무담당관 하민상▷서울상황센터장 박해정▷예방안전과장 임경숙▷재난영향분석과장 배상원▷상황담당관 박종빈▷환경재난대응과장 신일철
◈국세청◎승진<서기관>▷국세통계담당관실 이인희▷심사2담당관실 백승권▷국제협력담당관실 이지민▷상호합의담당관실 이규성▷법령해석과 임경환▷세정홍보과 이미애▷소득세과 김일환▷법인세과 임형태▷상속증여세과 정영혜▷조사1과 한상현▷세원정보과 안형태▷운영지원과 황정욱◇서울지방국세청▷ 조사1국 조사1과 김수섭▷조사2국 조사2과 김태수▷조사4국 조사3과 이철재▷국제조사1과 장재수▷운영지원과 안동숙◇중부지방국세청▷조사1국 조사2과 박지원▷조사2국 조사관리과 이창수▷조사3국 조사2과 송명섭▷인천지방국세청 조사1국 조사관리과장 양순석◇광주지방국세청▷운영지원과장 장영수◇부산지방국세청 조사1국 조사관리과 박민기▷조사2국 조사2과장 정규진<기술서기관>▷정보보호팀 손유승
◈금융위원회◎승진(부이사관>▷김동환
◈우먼타임스▷대표 최세헌▷편집국 부국장 윤대헌
◈대덕넷▷부사장 윤혜정▷이사(대우) 김요셉
◈㈜첨단◇헬로티▷대표이사 윤봉섭▷총괄본부장 김정권▷경영지원실장 윤정희▷콘텐츠사업국장 김진희▷마케팅사업국장 윤성규▷디자인실장 이새별▷뉴미디어팀장 임근난▷콘텐츠교육팀장 유정인▷가치제안팀장 윤병혁▷디지털마케팅팀장 윤희승▷산업안전·보건컨설팅국장 권오진▷영상팀장 이진영▷전시팀장 김근태◇황금부엉이▷총괄본부장 홍종훈
◈행정안전부◎전보<과장급>▷법무담당관 하민상▷서울상황센터장 박해정▷예방안전과장 임경숙▷재난영향분석과장 배상원▷상황담당관 박종빈▷환경재난대응과장 신일철
◈국세청◎승진<서기관>▷국세통계담당관실 이인희▷심사2담당관실 백승권▷국제협력담당관실 이지민▷상호합의담당관실 이규성▷법령해석과 임경환▷세정홍보과 이미애▷소득세과 김일환▷법인세과 임형태▷상속증여세과 정영혜▷조사1과 한상현▷세원정보과 안형태▷운영지원과 황정욱◇서울지방국세청▷ 조사1국 조사1과 김수섭▷조사2국 조사2과 김태수▷조사4국 조사3과 이철재▷국제조사1과 장재수▷운영지원과 안동숙◇중부지방국세청▷조사1국 조사2과 박지원▷조사2국 조사관리과 이창수▷조사3국 조사2과 송명섭▷인천지방국세청 조사1국 조사관리과장 양순석◇광주지방국세청▷운영지원과장 장영수◇부산지방국세청 조사1국 조사관리과 박민기▷조사2국 조사2과장 정규진<기술서기관>▷정보보호팀 손유승
◈금융위원회◎승진(부이사관>▷김동환
◈우먼타임스▷대표 최세헌▷편집국 부국장 윤대헌
◈대덕넷▷부사장 윤혜정▷이사(대우) 김요셉
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