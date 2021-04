[THE WALL STREET JOURNAL 칼럼] 미국 내 인종차별에 대한 오해

제이슨 라일리 < WSJ 칼럼니스트 >

백인의 인종차별 시각 개선

인종 간 결혼도 증가

최근 신문 헤드라인만 보면 알 수 없겠지만 미국에서 인종 문제에 대한 좋은 소식이 있다. 전문가와 선출직 관료들이 늘어놓는 비관론은 이념적 아젠다로 변질해 실제 인종차별보다 더 심각한 해를 끼치고 있다.2016년 언론들은 도널드 트럼프 전 대통령 당선을 제대로 맞히지 못했다. 모두 예상하지 못했고 받아들이지 않았다. 언론들이 선호하는 이야기는 인종차별론자, 성차별주의자, 외국인 혐오자들이 트럼프 전 대통령을 백악관에 입성시켜 미국 내 증오와 편협함을 확산시켰다는 것이다. 하지만 진짜 그럴까.우선 백인 민족주의자가 아닌 버락 오바마 전 대통령의 지지자들이 트럼프 전 대통령의 당선에 책임이 있다는 점을 명확히 해둘 필요가 있다. 기존 매체들이 이 사실을 간간이 인정하긴 했다. 2017년 뉴욕타임스(NYT)가 “미국의 백인 노동자들이 대거 민주당에서 트럼프 전 대통령으로 옮겨간 것은 분명하다”고 전했다. NYT는 “트럼프 전 대통령은 오바마 전 대통령을 지지하는 수백만 명의 백인 노동자 계층을 자기편으로 돌려놨고 유권자 파일 데이터를 보면 이런 결론을 피할 수 없다”고 했다.기자들이 이 같은 결론을 완전히 회피하지 않는다면 트럼프 전 대통령의 정치적 성공의 원동력으로 미국의 인종문제를 드는 해명을 하는 데 많은 시간을 할애해야 할 것이다. 이런 노력의 결실은 정치학자 에릭 카우프만에 의해 맨해튼연구소의 설득력 있는 새로운 보고서에서도 등장했다.‘체계적인 인종차별’이나 ‘의식 없는 편견’ 같은 용어들이 점차 보편화되고 있지만 백인의 인종차별주의 시각은 꾸준히 줄어들고 있다.인종 간 결혼 트렌드 또한 미국의 인종적 편협성이 커지고 있다는 생각을 무력화시킨다. 카우프만에 따르면 흑인과 백인 간 결혼에 대한 찬성 비율은 1958년 약 4%에서 1995년 45%, 2013년 84%로 증가했다. 2017년 조사에서 백인 중 10% 미만이 인종 간 결혼이 ‘나쁜 일’이라고 답했다. 인종 간 결혼한 신혼부부의 실제 비중은 1967년 3%에서 2015년 17%로 높아졌다. 아시아인과 히스패닉, 유대인과 결혼하는 것도 수십 년간 급증했다. 하지만 진보적 지식인들은 우리들에게 반(反)인종차별주의자가 되는 방법에 대해 강의하고 싶어 한다.경찰 체포 과정에서 사망한 조지 플로이드 사건처럼 경찰과 흑인 용의자 사이의 치명적인 만남은 항상 불행하고 때로는 비극적이기도 하지만 이런 일들은 매우 드물다. 이런 사건이 인종적 혐오에 의해 유발된다는 걸 뒷받침하는 증거도 없이 무턱대고 결론 내는 건 합리적이지 않다. 카우프만이 지적하듯 경찰의 흑인 살해는 1960년대 후반부터 2000년대 초반까지 60~80% 감소했다. 이후로도 비슷한 수준에 머물러 있다. 워싱턴포스트에 따르면 경찰은 2019년에 백인 424명, 흑인 252명 등 총 999명을 사살했다. 이 가운데 흑인 피해자 12명, 백인 피해자 26명이 각각 무장하지 않은 상태였다.인종 논란을 다루는 데 필요한 맥락을 무시하고 미국의 인종 문제가 나아지고 있다는 진실을 경시하려는 미디어의 의도는 단순히 잘못된 게 아니라 위험하다는 점이 갈수록 분명해지고 있다.정리=정인설 기자이 글은 제이슨 라일리 WSJ 칼럼니스트가 쓴 ‘Race Relations in America Are Better Than Ever’를 정리한 것입니다.