"모든게 다 버거워지고 놓고 싶다"…서이초 사망교사 일기장 공개

[주니어 생생영어] 어느 소심한 소년의 특별한 일기장 Diary of a Wimpy Kid

1권 ‘A novel in cartoons’에선 그레그의 엄마가 일기장을 사다 주시면서 일기를 쓰라고 했다는 대목이 나와요. 그레그는 이렇게 말하죠.The thing I want to clear up right away is that this was MOM’s idea, not mine. clear up에는 ‘깨끗하게 치우다’ ‘정리하다’ 등의 의미가 있어요. 나아가 어려운 문제점을 ‘처리하다’ ‘해결하다’의 뜻도 있죠. 그런데 여기서는 ‘명확하게 하다’ ‘분명하게 하다’란 의미로 쓰여요. 좀 어려운 단어로는 clarify로 바꿀 수 있죠. clear up this point라고 하면 ‘이 점을 명확하게 하다’로 해석할 수 있어요. 많이 쓰는 표현입니다. right away는 꾸물대지 않고 ‘단번에’ ‘즉시’ ‘곧바로’예요. mine은 ‘내 것’인데 문맥상 여기선 무엇을 가리킬까요? 바로 my idea겠죠. “내가 당장 분명히 해 두고 싶은 것은 이것이 내 생각이 아니라 엄마의 아이디어였다는 거예요.” 그레그는 학교에서의 인기에 신경을 많이 씁니다. 여러분도 학교에서 인기가 많으면 기분이 좋겠죠?The best I can figure is that I’m somewhere around 52nd and 53rd most popular this year. figure는 여기서 동사로 ‘~라고 생각(판단)하다’입니다. 이 밖에도 ‘계산하다’ ‘인물(사람)’ ‘모형 장난감(피규어)’ 등 의미가 다양하죠. somewhere(어딘가)와 around(대략)가 만난 somewhere around는 ‘대략 ~쯤 어딘가’입니다. He lives somewhere around here는 “그는 대략 여기 어디쯤 살아요”예요. 그런데 꼭 장소만을 가리키진 않아요. She looked somewhere around thirty는 “그녀는 대략 서른 살 언저리처럼 보였다”죠.But the good news is that I’m about to move up one spot because Charlie Davies is above me, and he’s getting his braces next week. about to는 관용적으로 ‘막 ~하려던 참이다’라는 뜻인데, 뒤에 동사를 붙입니다. move up one spot은 ‘한 자리 올라가다’예요. above는 ‘~ 위에’, braces는 ‘치아 교정기’를 가리켜요. 자, 그럼 위에 있는 영어 문장을 다시 읽고 해석해 볼까요? “내가 생각할 수 있는 최고는 내가 올해 가장 인기 있는 순서로 52번째나 53번째쯤 한다는 거예요. 그런데 좋은 소식은 제가 곧 한 자리 올라갈 것이란 점이죠. 왜냐하면 제 위에 있는 찰리 데이비스가 다음 주에 치아 교정기를 끼거든요.” 그레그는 친구가 교정기를 끼면 좀 더 못생겨 보여서 자신의 인기 순위가 높아질 거라고 생각하는군요. 하하하.by 문혜정 기자궁금한 영어 문장을 보내 주세요!‘주니어 생글생글’은 여러분이 좋아하는 영화나 드라마, 소설, 인터뷰에 나오는 영어 표현들을 함께 공부합니다. 궁금하거나 같이 알고 싶은 영어 문장이 있으면 언제든junior@hankyung.com으로 보내 주세요.