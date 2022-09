◆…사진=롯데면세점 제공



롯데면세점(대표이사 이갑)이 내달 15일 부산 아시아드 주 경기장에서 열리는 2030 부산세계박람회(엑스포) 유치 기원 콘서트 ‘BTS <Yet To Come> in BUSAN’의 공식 후원사로 참여한다고 23일 밝혔다.