롯데免, ‘BTS 부산 콘서트’ 공식 후원 ◆…사진=롯데면세점 제공 롯데면세점(대표이사 이갑)이 내달 15일 부산 아시아드 주 경기장에서 열리는 2030 부산세계박람회(엑스포) 유치 기원 콘서트 ‘BTS <Yet To Come> in BUSAN’의 공식 후원사로 참여한다고 23일 밝혔다. 롯데면세점은 이를 기념해 오는 24일부터 10월 3일까지 시내점과 인터넷면세점 구매 고객 대상으로 ‘BTS <Yet To Come> in BUSAN’ 콘서트 티켓 교환권 증정 이벤트를 갖는다. 롯데면세점에서 10달러 이상 구매한 내‧외국인 고객 중 추첨으로 400명에게 1인 1매 콘서트 티켓 교환권을 제공한다. 시내점에서 구매하는 고객은 구매 당일 증정 데스크에서, 온라인 구매 고객은 이벤트 페이지에서 댓글로 응모할 수 있다. 증정 이벤트는 1인 1회 참여 가능하며 온‧오프라인 중복 참여는 불가하다. 롯데면세점은 10월 초 당첨자 및 티켓 교환권 수령 방법을 공지할 예정이다. 응모 조건 등 이벤트 관련 자세한 내용은 롯데인터넷면세점에서 확인할 수 있다. 롯데면세점은 2017년부터 방탄소년단과 함께 패밀리콘서트, 뮤직비디오 등 한류 콘텐츠를 함께 하며 인연을 이어왔다. 10월 15일 콘서트 당일에는 홍보 부스를 설치해 방탄소년단을 상징하는 보라색이 돋보이는 트윌리와 티퍼런스의 퍼플티(Tea)를 콘서트 기념품으로 증정하는 등 즐길거리를 마련할 계획이다. 이외에도 롯데면세점은 국내 및 해외점 인프라를 활용해 부산엑스포 유치 영상을 상영하는 등 글로벌 홍보에도 나서고 있다. 롯데면세점 관계자는 “2030 세계박람회 개최가 부산에서 이뤄질 수 있도록 롯데면세점을 찾는 관광객들에게 한국을 알리고 지속적으로