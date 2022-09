미디어 콘텐츠 그룹 'm2e' 와 두번째 파트너십 체결 커피 전문점 탐앤탐스가 NFT 마켓 플레이스 'TOMS NFT MARKET'의 두번째 파트너십으로 미디어 콘텐츠 그룹 'm2e'와 손잡았다고 20일 밝혔다. 'TOMS NFT MARKET'은 입문자들을 위한 가이드라인이 제공되어 블록체인 지식이 없는 이용자들도 NFT 제작부터 거래, 결제까지 한 번에 가능한 플랫폼이다. 결제는 탐탐코인(TOMS) 및 이더리움 등의 가상자산으로도 가능하다. 모바일로도 간편하게 진행할 수 있을 뿐 아니라 다양한 분야의 NFT 작품들도 살펴볼 수 있어 시장 반응이 뜨겁다. 대표적으로 갤러리탐[△박제경 작가의 △유지나 작가의 △김소현 작가의 <시 時 詩> △송준영 작가의 작품들], 갤러리 비아(GALLERY VIA)[△이건희 작가의 ,△신황제 작가의 <빨래하기 좋은날>, △Injung 작가의 <쉼표: We will be>, △오울 작가의 △조도중 작가의 △Nerduck 작가의 ] 등을 TOMS NFT MARKET에서 확인할 수 있다. 'TOMS NFT MARKET'가 시장 진출 초기부터 폭 넓은 NFT 콘텐츠를 선보일 수 있었던 것은 전문 예술 기업들과 적극적인 파트너십을 추진했기 때문으로 풀이된다. 탐앤탐스는 앞서 '갤러리 비아'와 MOU 체결 소식을 알린 데 이어 두 번째로 파트너십을 맺을 m2e와 콜라보한 작품들도 순차적으로 공개할 계획이다. 'm2e'는 종합 디지털 콘텐츠를 제작하는 미디어 콘텐츠 그룹으로 'TOMS NFT MARKET'에서 타임랩스, 드론, 로봇 등 특수 촬영을 활용한 고퀄리티의 기획 상품과 영상을 선보일 예정이다. 탐앤탐스 관계자는 ”접근성이 뛰어난 'TOMS NFT MARKET'으로 4차 산업혁명 시대에 걸맞은 브랜드 가치를 확