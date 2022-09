‘BTS Yet to Come in BUSAN’ 콘서트 티켓 교환권 경품 이벤트 롯데GRS(대표 차우철)가 2030 부산 세계박람회 유치를 위해 내달 15일 부산에서 개최 예정인 BTS 콘서트 티켓 교환권을 경품으로 제공하는 증정 이벤트 운영으로 지원 사격에 나선다고 최근 밝혔다. 롯데GRS는 이달 14일 부터 30일까지 매장 이용 고객 대상 롯데리아 700명, 엔제리너스100명, 크리스피크림도넛 100명 총 900명 당첨자를 선발해 각 브랜드별 특별 구성 메뉴 및 단일 메뉴 구매 고객 대상으로 BTS in Busan 콘서트 티켓 교환권을 경품으로 제공한다. 각 브랜드별 특별 구성 메뉴는 롯데리아에서는 9월 불고기버거 출시 30주년을 맞은 불고기버거와 치즈스틱, 콜라L로 구성된 △불고기팩, BTS를 상징하는 ‘보라색’ 색감을 담은 엔제리너스의 △자색고구마라떼, 크리스피크림도넛에서는 대표 메뉴인 오리지널글레이드 하프더즌(6개입)에 한해 응모 가능하다. 각 브랜드별 이벤트 제품 구매 후 제공되는 영수증 번호로 롯데GRS 통합 외식 주문 앱인 롯데잇츠 앱을 통해 영수증 1장당 1회 응모 가능하며 모든 응모는 만 19세 이상 참여할 수 있다. 당첨자 발표는 내달 5일 롯데잇츠 앱을 통해 진행한다. 롯데리아 트위터 팔로워 고객 대상으로는 오는 14일부터 21일까지 ‘롯리불벅’ 4행시 이벤트를 통해 20명을 추첨 및 콘서트 티켓 교환권을 증정할 예정이다. 롯데GRS 관계자는 “2030 부산 세계박람회 유치를 기원하며 대국민 관심을 높이고자 세계적 아티스트 BTS 콘서트 제휴 프로모션을 기획하게 되었다”며 “해당 제품 구매 후 발급되는 영수증으로 BTS 콘서트 당첨의 행운을 누리길 바란다”고 말했다. 조세일보 / 박병