◆…CJ ONE CI. 사진=CJ올리브네트웍스 제공 CJ올리브네트웍스(대표이사 차인혁)의 멤버십 서비스 CJ ONE이 중소벤처기업부가 주관하는 ‘7일간의 동행축제’(동행축제)에 동참한다고 1일 밝혔다. 9월 1일부터 7일까지 열리는 ‘동행축제’는 코로나19 위기 극복과 중소기업·소상공인 제품 소비 촉진을 위한 행사로 올해는 역대 최대 규모인 230개 유통채널이 참여하고 6000개 이상의 소상공인과 중소기업들이 참여한다. CJ ONE은 이 기간 CJ의 다양한 브랜드를 이용하고 포인트 적립 시 최대 10배의 포인트 보상을 제공하는 이벤트를 진행한다. 포인트를 받기 위해서는 올리브영, 빕스, 티빙, CJ더마켓, CJ온스타일 등 CJ브랜드를 이용하고 CJ ONE 포인트를 적립한 후 CJ ONE 앱 메인 화면에서 이벤트 배너를 클릭해 추가 포인트 선물 버튼을 누르면 된다. 오프라인 매장에서 앱 바코드로 CJ ONE 포인트를 적립한 경우는 최대 10배의 포인트 리워드, 온라인 결제 및 휴대폰 번호로 포인트 적립 시 최대 5배의 보상을 제공한다. 이 밖에도 CJ CGV는 중소기업과의 상생 협력을 위해 일부 유통채널에서 중소기업 제품 구매 시 CGV 영화할인권, 콤보 할인권 등을 추첨하여 제공한다. 또한 CJ온스타일에서는 홈쇼핑 라이브 방송과 티커머스 방송으로 7일간 15개 우수 중소기업 상품을 특별 판매할 계획이다. CJ올리브네트웍스 CJ ONE담당자는 “동행축제 참여로 소비 촉진 및 경기 활성화에 도움이 되고자 CJ ONE 포인트 보상 서비스를 마련했다”며 “앞으로도 CJ ONE이 가진 자원을 활용해 중소기업과 상생할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 조세일보 / 황상석 전문위원 hss0916@joseilbo.com