◆…‘보스턴 컨서버토리 앳 버클리 음대’ K-POP 창작안무 교육과정 학생들의 ‘KCON’ 공연 장면 사진=CJ문화재단 제공



CJ문화재단(이사장 이재현)이 미국 버클리 음대 내 보스턴 컨서버토리(Boston Conservatory at Berklee와 협업, ‘K-POP 창작안무 교육과정’ 수료 학생들의 무대를 지난 19일~21일 양일간 LA 현지에서 열린 ‘KCON 2022 LA’에서 성황리에 선보였다고 최근 밝혔다.







◆…사진=CJ문화재단 제공



CJ문화재단과 버클리 음대는 지난 2011년부터 파트너십을 통해 역량 있는 음악인재의 발굴과 성장을 위한 협업을 이어가고 있다.

CJ - 버클리 음대, 음악인재 발굴 및 성장 위한 파트너십‘KCON’은 CJ그룹이 2012년부터 매년 개최하는 세계 최대 K-CULTURE 페스티벌로 지난 10년간 미국, 일본, 프랑스 등 세계 각국에서 110만 명 이상의 관객을 동원하며 K-CULTURE를 전 세계에 알리는 가교 역할을 하고 있다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 비대면 콘서트로 진행됐고 올해 3년 만에 대규모 오프라인 페스티벌로 재개돼 글로벌 K-POP 팬들에게 다양한 공연과 프로그램을 선보였다.CJ문화재단은 버클리 음대와의 협업을 통해 안무가 ‘제니퍼 아치볼드’가 참여하는 ‘보스턴 컨서버토리’의 ‘K-POP 창작안무 교육과정’을 지원했고 CJ ENM은 수강 학생들에게 이번 ‘KCON’ 무대에 설 수 있는 기회를 마련해 줬다.‘보스턴 컨서버토리’의 ‘K-POP 창작안무 교육과정’은 글로벌 음악시장에서 가장 주목 받는 장르로 떠오른 K-POP에 대한 체계적인 교육과 네트워크 강화를 위해 올해 신설되어 정규 학기에 편성됐다.‘KCON’ 무대에 오른 ‘보스턴 컨서버토리’ 학생들은 K-POP 메들리에 힙합, 현대무용 등을 접목한 독창적인 공연을 선보였고, K-POP과 K-CULTURE에 매료된 Z세대 관객들은 이들의 퍼포먼스에 열광적으로 환호했다.‘보스턴 컨서버토리’ 학생들은 세계 각국의 K-POP 팬들에게 전 세계 소녀들이 차별 없이 체계적인 교육을 받을 수 있도록 지원하는 ‘CJ-유네스코 소녀교육 캠페인’을 지지하는 메시지도 전달했다.CJ는 2014년부터 유네스코와 전략적 파트너십을 맺고 개발도상국을 중심으로 전 세계 소녀들의 더 나은 삶을 위한 글로벌 소녀교육 캠페인을 추진하고 있으며 매년 ‘KCON’, ‘MAMA’ 무대를 통해 문화를 통한 공감을 이끌어낼 수 있도록 힘쓰고 있다.이번 ‘KCON’ 무대에 선 학생은 “온라인을 통해서만 즐기던 K-POP을 체계적인 교육 과정으로 수강하고, CJ문화재단과 CJ ENM의 후원으로 ‘KCON’이라는 글로벌 무대에서 공연을 펼치게 되어 매우 기쁘다”라는 소감을 밝히며 “우리가 이처럼 소중한 공연 기회를 가질 수 있었던 것처럼, 전 세계 모든 소녀들도 마음껏 배우고 미래를 꿈꿀 수 있는 기회가 주어지길 바란다”고 전했다.CJ문화재단 관계자는 “올해 개설된 ’보스턴 컨서버토리’의 ‘K-POP 창작안무 교육과정’이 수강생 모집부터 높은 경쟁률을 기록하는 등 많은 학생들의 관심과 지지로 시작돼 현장에서도 관객들의 열렬한 환호 속에 공연을 펼쳐 성공적으로 마무리됐다”라며 “앞으로도 세계 최고의 음악대학 ‘버클리 음대’와의 협업을 이어가 K-POP 뿐만 아니라 글로벌 문화산업 내 주류 문화로 성장하고 있는 K-CULTURE를 글로벌 전역으로 확산하는 데 기여할 수 있도록 다양한 프로젝트들을 추진해 나갈 계획이다”고 말했다.특히 올해는 지난 3월, 미국 보스턴에서 개최한 K-POP 심포지엄 ‘The Business of K-pop and the Korean Wave Symposium’을 시작으로 ‘보스턴 컨서버토리’ 내 ‘K-POP 창작안무 교육과정’ 신설 등 K-POP 산업과 교육에 대한 다양한 협업 프로젝트를 진행 중이다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com