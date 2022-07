◆…'CJ음악장학사업' 장학금 수여식 '버클리 음대 부문' 장학생 단체사진 사진=CJ문화재단 제공



CJ문화재단(이사장 이재현)이 국내 유일의 해외 음악대학 및 대학원 실용음악 전공 유학생을 지원하는 ‘CJ음악장학사업’의 올해 장학생 10명을 선발하고 지난 27일 ‘장학금 수여식’을 개최했다고 최근 밝혔다.

‘CJ음악장학사업’ 2022년 장학생 10명 선발장학금부터 앨범 제작 및 국내외 공연, 홍보까지 지원‘반 클라이번 국제 콩쿠르’에서 수상하며 세계적으로 주목 받고 있는 피아니스트 임윤찬 등 젊은 예술인들을 육성해 화제가 된 국내 주요 기업의 메세나 활동 중 ‘CJ음악장학사업’은 대중음악 분야 인재를 지원하는 국내 유일의 글로벌 장학사업이다.2011년부터 총 202명의 유학생을 선발, 장학금뿐만 아니라 국내외 공연, 앨범 제작 지원과 홍보 마케팅까지 졸업 후에도 세계 무대에서 꿈을 펼칠 수 있도록 지원을 이어가고 있다.장학생 모집은 △버클리 음대 부문 △해외 음악대학원 부문으로 나눠 진행되며, 서류심사, 실연심사, 심층 인터뷰 등 절차를 거쳐 매년 10명 내외의 장학생을 선발한다. 올해도 총 10명의 장학생을 선정, 지난 27일 ‘CJ제일제당센터’에서 ‘장학금 수여식’을 진행하고 본격 지원의 시작을 알렸다.2022년 ‘CJ음악장학사업’ 장학생은 ‘버클리 음대 부문’의 ‘CJ 프레지덴셜 스칼라십’에 △조준상(베이스/EDI), ‘CJ 뮤직 스칼라십’에 △정현우(피아노) △이바인(피아노) △민경서(드럼) △김헌(드럼) △곽서원(트럼펫), ‘해외 음악대학원 부문’에 △김이슬(작곡/공연예술, 미국 The New School) △정효경(재즈기타, 영국 Guildhall School of Music and Drama) △조엄진(실용음악, 영국 British And Irish Modern Music Institute) △이희현(재즈기타, 네덜란드 Conservatorium van Amsterdam)이 최종 선발됐다.‘버클리 음대 부문’은 버클리 음대 전체 입학생 가운데 ‘총장 전액 장학금’ 기준에 부합하는 8명 내외의 성적 우수자 중 한국인 1명에게 연간 학비 및 기숙사비 등 약 74,000달러(한화 약 9,600만 원)을 최대 4년간 지원하는 ‘CJ 프레지덴셜 스칼라십’과 연간 최대 1만6000달러(한화 약 2천만 원)의 장학금을 수여하는 ‘CJ 뮤직 스칼라십’이 있다.특히 올해는 장학사업 12년 역사상 최초로 ‘전자음악’ 전공의 조준상 학생이 ‘총장 장학생’이라 불리는 ‘CJ 프레지덴셜 스칼라십’에 선정됐다. 이로써 CJ문화재단은 지난 2019년부터 4년 연속 버클리 음대 총장 장학생을 배출하게 됐으며 전자음악, 재즈, K-POP 등 장르에 구분 없이 글로벌 인재를 육성한다는 장학사업의 방향성을 보다 명확히 하게 됐다.‘해외 음악대학원 부문’은 실용음악 전공으로 해외 소재 음악대학원 입학 예정자에게 최대 3년 동안, 학기당 5000달러(한화 약 650만 원)의 장학금을 지원한다. 올해는 미국, 영국, 네덜란드 소재의 대학원에서 공부할 총 4명의 장학생이 선정되면서, 유럽 소재 학교 입학생들이 강세를 보였다.앞으로 2022년 ‘CJ음악장학사업’ 장학생 10명은 학업과 음악활동에 전념할 수 있도록 장학금을 수여 받고, 앨범 제작, 국내외 공연 등 음악활동을 위한 실질적인 지원부터 ‘CJ아지트 광흥창’ 스튜디오 녹음 및 공연장 지원, CJ문화재단 유튜브 채널 '아지트 라이브' 출연, ‘튠업음악교실’ 강사 참여까지 CJ문화재단의 인프라를 활용한 적극적인 지원을 받으며, 국내외 무대에서 활동할 예정이다.CJ문화재단 관계자는 “올해로 12년을 맞은 ’CJ음악장학사업’은 국내 주요 기업의 메세나 활동 중 대중음악 분야 인재를 지원하는 유일한 글로벌 장학사업으로서, ‘2022 한국대중음악상 최우수 재즈-연주 음반’에 선정된 ‘이지혜’, 올해 6월 미국 ‘제4회 Bridges 국제 작곡 콩쿠르’에서 한국인 최초로 우승한 ‘정지수’ 등 국내외에서 활약하는 실력파 뮤지션들을 배출하고 있다”며 “앞으로도 재능 있는 실용음악 전공 유학생들이 경제적 어려움 없이 학업에 열중해 역량을 키우고, 글로벌 무대에서 꿈을 실현할 수 있도록 ‘젊은 창작자들의 문화꿈지기’로서 실질적인 지원을 이어갈 계획이다”고 말했다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com