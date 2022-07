◆…사진=SK(주) C&C 제공



SK㈜ C&C가 멀티·하이브리드형 애플리케이션 현대화 개발 플랫폼을 알리며 클라우드 네이티브 개발 대중화 시대를 연다.

‘멀티하〮이브리드 클라우드 지원 애플리케이션 현대화 플랫폼’ 공개SK㈜ C&C(대표 박성하)는 19일 멀티하〮이브리드 클라우드 환경에서 고객사 클라우드 네이티브 시스템 개발을 지원하는 애플리케이션 현대화 플랫폼 ‘클라우드 제트 AMDP)’를 출시했다고 밝혔다.애플리케이션 현대화(AM)는 기존 IT환경 및 통합 개발 방식으로 구축한 애플리케이션을 여러 단위로 나눠서 설계, 구축, 운영하는 것을 말한다. 가령 각종 통신 서비스 가입 상담, 요금 확인, 불편사항 접수, 가입해지 등 각 기능을 마이크로 서비스로 나눠 개발하는 것이다.서비스 변화나 이벤트에 맞춰 서비스 개발변〮경업〮데이트에도 해당 부분만 작업할 수 있고 필요한 클라우드 인프라도 언제든 빠르게 확장할 수 있다. 서비스 장애 시에도 장애 기능 부분만 떼어내 대응할 수 있어 서비스 중단 위험도 없다.SK㈜ C&C는 비즈니스 유연성과 서비스 확장성이 크고 트렌드 변화가 많은 통신, 유통, 커머스 등 대형 AM 사업에서 검증된 개발 기술과 노하우를 반영해 ‘클라우드 제트 AMDP’를 개발했다. ‘클라우드 제트 AMDP’는 마이크로 서비스 개발 및 운영에 필요한 아키텍처 설계를 기본 지원한다.마이크로 서비스 개발에 필요한 기본 프로그래밍 코드나 아키텍처 패턴 등 이전 AM 사업에서 이미 검증된 개발 소스를 제공한다. 이를 활용하면 개발 과정에서 기술 복잡성을 줄이고 비즈니스 로직에 최적화된 마이크로 서비스를 쉽게 만들 수 있다.클라우드 제트 AMDP를 비롯해 AM에 필수적인 개발 환경도 제공한다. 빠르고 안전한 마이크로 서비스 개발 및 배포를 위한 컨테이너 기술은 물론 데이터 저장 기술, 응용프로그램 인터페이스(API) 관리 기술을 통합 지원한다.클라우드 네이티브 개발을 직접 검증하고 싶다면 ‘클라우드 제트 AMDP’ 기반의 인큐베이션 프로그램인 ‘AMF’를 활용하면 된다. 가령 차세대 시스템처럼 대형 사업을 앞둔 고객은 클라우드 제트 AMDP를 기반으로 표준화된 아키텍처를 활용해 마이크로 서비스를 사전 설계하고 빠르게 구현해 볼 수 있다.클라우드 네이티브 시스템에 대한 사전 교육과 프로젝트 수행에 앞서 기술적 검증으로 개발 과정에서 발생하는 리스크 요인을 최소화할 수 있다. SK㈜ C&C는 고객사들이 금융 및 대형 차세대 사업을 리딩할 수 있도록 지원하며 금융사 AM 사업을 수주하는 등 시장을 확대하고 있다.SK㈜ C&C 김용신 Cloud Transformation 그룹장은 “강소 기술 파트너사와 협력으로 AMDP를 활용한 애플리케이션 현대화 사업 경쟁력을 강화하고 시장 생태계도 구축하고 있다”며 “고객사 클라우드 네이티브를 실현시키는 AM 개발 플랫폼 공급자이자 디지털 전환을 위한 파트너가 되겠다”고 말했다.조세일보 / 황상석 전문위원 hss0916@joseilbo.com