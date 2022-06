조세일보



◆…'크리에이트 유어 뷰티' 시상식 단체사진. 사진=로레알코리아 제공



로레알코리아(대표이사 크리스티앙 마르코스)가 서울문화재단과 함께 지난 28일 서울 삼성동 로레알아카데미에서 친환경 아트 공모전 ‘크리에이트 유어 뷰티’ 시상식을 가졌다고 밝혔다.

‘크리에이트 유어 뷰티’ 시상식 진행‘크리에이트 유어 뷰티’는 로레알코리아와 서울문화재단이 체결한 ‘장애예술인 친환경 예술작품 창작 지원을 위한 업무협약’의 일환이다. 지속가능한 아름다움을 장애예술인의 감각과 시선으로 선보이고자 기획했다. 이번 시상식에는 로레알코리아와 ESG 캠페인 업무협약을 맺은 롯데백화점까지 동참해 의미를 더했다.공모는 지난 5월 한 달간 장애예술인을 대상으로 진행했다. 수상자는 대상을 차지한 박찬흠(자폐성 장애) 작가를 비롯해 박주영(청각 장애) 작가, 김치형(자폐성 장애) 작가, 심안수(자폐성 장애) 작가, 김용원(자폐성 장애) 작가, 김태민(자폐성 장애) 작가 등 6명이다.수상작은 로레알코리아 이천 물류센터 친환경 박스 패키징에 적용한다. 오는 7월 12일부터 롯데백화점 본점 4-6층 ‘Planet in the Box’ 전시회에서 선보일 예정이다. ‘Planet in the Box’는 지속 가능한 아름다움을 주제로 인간과 자연에 대한 새로운 관점을 제시한다.한편, 오래전부터 친환경적 노력에 앞장서 온 로레알코리아 이천 물류센터는 재활용 폐지로 만들어진 박스 패키징을 사용한다. 또한 100% 재활용 및 재사용이 가능한 종이 완충재와 FSC(산림관리협의회) 인증을 받은 종이테이프를 사용하고 있다. 이외에도 2017년부터 이천 물류센터 조명을 LED 조명으로 교체하고 2018년부터는 태양광 패널을 설치하는 등 다양한 친환경적 노력을 지속해왔다.로레알코리아 크리스티앙 마르코스 대표이사는 “이번 수상자들의 다채로운 열정과 상상력이 담긴 예술 작품은 많은 이들에게 영감이 될 것”이라며 “지속가능성이라는 공통의 가치를 위해 서울문화재단, 롯데백화점 등 훌륭한 파트너들과 협업한 이번 사례와 같이 로레알코리아는 앞으로도 꾸준히 문화예술 증진과 환경 보전, 사회적 책임을 아우르는 다양한 활동을 전개해 나갈 계획”이라고 전했다.조세일보 / 황상석 전문위원 hss0916@joseilbo.com