NOR Flash(노어플래시) 반도체 시장에서 대만과 중국이 시장점유율 91%를 차지하며 독식하는 것으로 조사돼 국내 업계의 관심이 요구된다.낸드플래시 메모리 일종으로 낸드플래시보다 읽기 속도가 빠른 특성으로 MP나 휴대전화 등에 사용되는 노어플래시 시장은 시장조사회사 인사이츠에 따르면 2020년 17억7,500만 달러(2조3천억 원), 지난해 2억8,400만 달러(3조7,307억 원)로 급성장하는 것으로 나타났다.문제는 2020년 대비 지난해 성장률이 무려 63%에 달할 정도로 급성장하는 제품군으로 이 시장 전부를 대만과 중국이 나눠 갖고 있다는 점이다. 지난해 기준 1위는 대만 윈본드(Winbond)가 10억300만 달러의 매출을 올리며 시장점유율 34.8%, 2위 역시 대만의 매크로닉스(Macronix)로 9억4,200만 달러의 매출로 시장점유율 32.7%를 차지했다.3위는 6억7천만 달러의 매출을 올린 중국의 기가 디바이스(Giga Device)가 차지했다. 시장점유율은 23.2%에 달했다. 비교적 후발주자라 할 수 있는 중국의 기가 디바이스가 3위까지 올라선 데는 소규모 틈새시장이라는 점이 크게 작용했다.특히 기가 디바이스의 경우 2020년 3억3500만 달러에서 지난해 6억7천만 달러로 매출이 100% 성장한 것에 주목해야 한다. 지난해 기준 이들 중국계 기업의 합계 시장점유율은 91%에 달해 독점 수준이다.한 해 성장률이 63%에 이르고 평균 판매가격도 23%나 상승하는 반도체 시장을 한국은 외면하고 있는 셈이다. 올해 특정 부문을 제외한 대부분 품목의 가격이 하락하거나 보합수준을 유지할 것이라는 전망과 달리 노어플래시 메모리 시장은 올해도 21%나 더 성장할 것이라는 전망도 관심의 애상이다.현재 시장의 지배적 공급자 윈본드가 지난 2011년부터 58nm(나노미터, 1nm는 10억분의 1m) 공정을 이용해 제조한 후 2021년을 전환점으로 대부분 NOR 제품에 40nm 공정을 적용하는 것에 미뤄 고난도 기술을 필요로 하는 분야가 아님을 알 수 있다.한편 NOR 플래시는 코드 스토리지와 저가형 임베디드 애플리케이션을 사용하는 즉, 자동차 대시보드 계기판, 인포테인먼트 시스템, 첨단 운전자 지원시스템(ADAS), 사물인터넷 단말기 등에 사용되는 제품이다.