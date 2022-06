조세일보



◆…올라프 숄츠 독일 총리 (사진 로이터)



블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 자국 내 민주주의 확산을 두려워하는 중이라고 올라프 숄츠 독일 총리가 20일(현지시각) 지적했다.

이날 현지 매체와의 인터뷰에 응한 숄츠 총리는 "푸틴이(러시아가) 우크라이나의 EU 가입을 동의할 것 같냐"는 질문에 이같이 대답했다.

또한 숄츠 총리는 푸틴 대통령이 유럽을 갈라놓으려는 심산이라며 국제 사회를 러시아의 영향력으로 물들이려한다고 지적했다.

숄츠 총리는 "푸틴 대통령은 준법정신과 민주주의에 입각한 국가들이 주변에 있으며, 이들의 영향력이 점점 더 커지고 있다는 점을 받아들여야 한다"라며 이같이 밝혔다.

그러면서 숄츠 총리는 "푸틴 대통령은 러시아에 민주주의가 확산하는 것을 두려워한다는 게 분명해 보인다"고 덧붙여 말했다.

이와 관련 러시아 외무부 대변인 마리아 자카로바는 "이전에도 독일의 불똥이 러시아로 튀긴 적이 수차례 있었다(German sparks have spread onto us a couple of times)"라며 "더 이상의 불씨를 용납하지 않을 것"이라고 소셜미디어에 글을 올렸다.

지난주 유럽연합(EU) 집행위원회에서 러시아로부터 무력 침공을 겪는 중인 우크라이나가 EU에 가입하기 위한 후보국 지위를 부여받아야한다는 권고와 관련해서도 숄츠 총리는 이를 적극 지지한다고 밝혔다.

한편 우크라이나 전쟁 사태로 인해 천정부지로 치솟고 있는 국제 유가에 대해서도 숄츠 총리는 한동안 고유가 시대가 유지될 것이라고 밝혔다.

숄츠 총리는 최근 러시아가 독일과의 관계에서 우위를 점하기 위해 천연가스 수출을 중단했다는 주장과 관련 이는 사실이 아니며 서방 제재로 인해 핵심 부품이 조달되지 않았기 때문이라고 설명했다.

<로이터 제공>

조세일보 / 황주영 기자 flylikekite94@joseilbo.com