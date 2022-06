세계 최대 반도체 파운드리 기업이자 대만의 상징인 TSMC가 양안(중국과 대만) 관계를 악화시킬 최대 이슈로 부상할 조짐을 보이고 있다.

중국 뉴스 웹사이트 관차(觀察者)에 따르면 중국국제경제교류센터의 고위 인사인 천원링(陳文玲)은 미국이 러시아에 대해 취한 것과 유사한 방식의 제재를 가한다면 중국은 대만을 점령해야 한다고 주장한 것으로 알려졌다.천원링은 7일 베이징 인민대학교 총양금융연구소(Chongyang Institute for Financial Studies)가 주최한 행사 주제발표 연설을 통해 “특히 산업 체인과 공급망 재건을 위해 반드시 TSMC를 장악할 필요가 있다”라고 말했다.이어 “현재 TSMC는 미국으로의 제조시설 이전을 가속화 하는 단계로 이미 6개의 공장을 건설 중으로 그들의 이전계획이 완전히 달성될 때까지 방치해서는 안된다”라고 강조했다.중국국제경제교류센터는 중국 최고의 경제기획기관인 국가발전위원회(National Development and Reform Commission) 소속인 까닭에 천원링의 이러한 발언은 결코 가볍게 넘길 일이 아니라는 점에서 주목된다.즉 중국이 대만의 반도체산업을 세계 최대 두 경제 대국 간의 경쟁 심화의 핵심전략 자산으로간주하는 지 보여주는 가장 두드러진 언급 중 하나라는 것이다.TSMC는 설계능력만 있는 회사를 위해 반도체를 만드는 회사로 세계 파운드리 시장의 50% 이상을 차지하는 세계 최대 반도체 위탁제조 업체다. TSMC는 이와 같은 보도에 대해 어떤 언급도 내놓지 않고 있다.언론 보도에 따르면 TSMC는 미국에 6개의 반도체 제조시설을 건설할 예정인 것으로 알려졌지만 공식적으로 발표된 것은 1개뿐이다. 그러나 1개의 제조시설에 필요한 것보다 훨씬 많은 부지를 확보, 6개의 공장을 건설할 것이라는 보도에 신빙성을 더하고 있다.우크라이나를 침공한 러시아에 대해 미국과 서방국들이 가혹한 경제 제재를 가한 것을 감안할 때 첸이 주장하는 시나리오가 어떻게 구체화 될 것인지는 불분명하지만 시진핑이 ‘미국의 제재를 극복할 수 있도록 지원해야 한다’라고 말한 점에 주목해야 한다.조세일보 / 백성원 전문위원 peacetech@joseilbo.com