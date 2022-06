조세일보



◆…자료:코인텔레그래프(콜 vs 풋 잔량)



지난 1일 비트코인 가격이 3만2,300달러(4,005만 원) 돌파에 실패하면서 모멘텀을 잃고 다시 주저앉은 가운데 4일 도래하는 1억6,000만 달러(1,983억 원)의 옵션 만기가 변수가 될 것이라는 분석이다.코인텔레그래프는 “4일 만기가 도래하는 3만2천 달러에서 3만3천 달러에 걸려있는 1억6천만 달러의 순 콜(매수)이 시장을 역전시킬 중요한 변수가 될 것”이라며 황소(강세)가 주요 가격 수준을 회복하는 데 도움이 될 것으로 판단된다“라고 전했다.비트코인이 3만2천 달러 이상에서 마감된 지 23일이 지났고 5월 30일과 31일에 발생한 10%대 랠리는 현재 가격이 3만 달러 대에서 맴돌면서 의미를 잃었다. 한마디로 3만 달러 대로의 회귀는 같은 기간 0.6% 하락한 S&P500이나 전통적인 자산과의 강력한 동조 관계를 재확인시키는 계기가 되었다. 지난 30일간 S&P500과 비트코인의 상관관계는 0.88로 매우 밀접한 관계 속에서 움직인다는 것을 보여준다.이러한 가운데 4일 옵션 미결제 약정액을 보면 콜(매수) 3억6천만 달러, 풋(매도) 4억6,500만 달러로 콜 vs 풋 비율은 0.77, 즉 풋 우위 상황으로 약세 베팅이 많다. 그러나 3일(미국 시간 기준) 오전 8시에 3만1천 달러 이상을 유지한다면 실행될 풋은 9천만 달러에 불과, 시장에 주는 충격은 거의 없을 것이라는 분석이다.가격대별 약정을 보면 2만9천 달러(3,597만 원)~3만 달러(3,721만 원) 대 콜 1,100 vs 풋 5,100으로 약세 베팅 수익은 1억1,500만 달러(1,427억 원)이지만 3만 달러~3만2천 달러 대 콜 4,400 vs 풋 4,000으로 대체적 균형 상태이다.3만2천 달러~3만3천 달러 대의 경우 콜 6,600 vs 풋 1,600으로 콜에 투자한 사람들은 1억6천만 달러(1,985억 원)의 수익을 올릴 수 있으며 3만3천 달러~3만4천 달러대는 콜 7,600 vs 풋 800으로 강세 베팅 수익은 2억2,500만 달러에 달한다.4일 약세 베팅자들이 1억1,500만 달러의 수익을 확보하기 위해서는 가격을 3만 달러 미만으로 끌어내려야 하고 강세 베팅자들의 경우 최상의 수익(2억2,500만 달러)을 보기 위해서는 가격을 3만3천 달러 이상으로 밀어 올려야 한다.그러나 그레이스케일 가상자산 데이터 분석 업체인 코인글래스(Coinglass) 자료에 따르면 약세 베팅자들은 지난달 30일 2억8,900달러에 달하는 레버리지(대출 또는 공매도) 숏 포지션을 청산했기 때문에 단기적으로 가격을 낮춰서 얻는 이익이 거의 없다.따라서 가능성이 있는 시나리오는 현 시세와 비슷한 3만1천 달러(3,847만 원)를 유지할 가능성이 크다는 전망이다.조세일보 / 백성원 전문위원 peacetech@joseilbo.com