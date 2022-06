조세일보



◆…사진=CJ올리브네트웍스 제공



CJ올리브네트웍스(대표이사 차인혁)의 통합 멤버십 서비스 CJ ONE이 Z세대 트렌드를 반영한 나만의 멤버십 카드 꾸미기 ‘카꾸 위드미’를 연다고 3일 밝혔다.

나만의 CJ ONE 카드 만들고, 포인트도 받으세요이번 이벤트는 다이어리, 신발, 스마트폰 등 소품 하나에도 개성을 담아 직접 ‘커스터마이징’하고 SNS에 게재하는 Z세대의 ‘별다꾸(별걸 다 꾸민다)’ 문화를 반영했다.‘카꾸 위드미’는 CJ ONE 앱에서 자신의 취향에 맞게 멤버십 카드를 꾸미고 인스타그램에 공유하는 이벤트로 오는 29일까지 진행한다. 이벤트 페이지에서 다양한 색상, 이미지, 테두리로 카드 배경을 설정할 수 있고 CJ ONE 마스코트 ‘원스터’, 알파벳, 레터링 스티커 160종을 조합해 자신의 취향대로 멤버십 카드를 꾸미는 것이다.완성된 멤버십 카드를 인스타그램에 ‘#원스터카꾸’, ‘#카꾸위드미’ 해시태그와 함께 공유하면 이벤트 참여가 완료되며 카드 꾸미기는 1일 1회 가능하다.CJ ONE 회원이라면 카드를 꾸미기만 해도 CJ ONE 10포인트를 즉시 지급하며 인스타그램에 공유할 경우 추첨으로 60여명에게 100만, 50만, 30만, 10만, 1만 포인트와 자신이 디자인한 실물 카드를 제공한다.이 외에도 이벤트 참여 후 이벤트 페이지에 댓글을 작성하면 원스터 그립톡, 인형 등 CJ ONE 마스코트인 원스터 굿즈를 500명에게 랜덤으로 증정한다. 당첨자는 7월 8일 당첨자 게시판에서 발표하며 인스타그램에 게재한 카드 디자인의 인기가 많을수록 당첨 확률이 높다.CJ올리브네트웍스 마케팅 담당자는 “나만의 개성을 마음껏 표현하고자 하는 Z세대를 위해 이번 이벤트를 준비했다”며 “CJ ONE은 앞으로도 회원들에게 색다른 재미와 가치를 제공할 수 있는 놀이문화 플랫폼이 되기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.조세일보 / 황상석 전문위원 hss0916@joseilbo.com