치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹(회장 윤홍근)이 ‘T1 CHEERS WITH BBQ’캠페인으로 이달 29일까지 자사앱(BBQ앱)에서 3천원 할인 쿠폰을 증정한다고 최근 밝혔다

‘T1 CHEERS WITH BBQ’캠페인은 LCK(League of Legends Champions Korea) 대표팀으로 출전 중인 T1을 응원하기 위해 LCK 공식 후원사인 BBQ에 의해 기획됐다. 부산 벡스코에서 개최되는 LoL(League of Legends) e스포츠 국제대회 기간 동안 진행된다.행사 참여 방법은 BBQ 자사앱에 로그인 후 마이페이지에서 모바일 상품권 탭을 클릭한 후 할인 증정쿠폰 등록하기 버튼을 누르고 검색창에‘티원화이팅’을 입력하면 ‘3천원 할인 쿠폰’이 발급된다. 쿠폰은 전 메뉴 주문 시 사용이 가능하며 쿠폰은 1만5000명 한정 발급한다.BBQ 관계자는 “LoL에 대한 관심이 높아지면서 LCK의 대표팀으로 출전한 T1을 응원하기 위해 이번 이벤트를 마련했다”며 “쿠폰 사용 고객을 대상으로 추첨을 통해 T1 선수단 친필 사인이 담긴 유니폼도 경품으로 증정한다” 고 말했다.BBQ는 올해 3월 LCK 전용경기장인 종로의 롤파크 내에 LoL 세계관을 반영한 복합공간 컨셉의 BBQ 롤파크 빌지워터점을 운영 중이다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com