CJ문화재단(이사장 이재현)이 CJ ENM, 미국 버클리 음대와 함께 지난 8일 미국 보스턴에서 개최한 ‘The Business of K-pop and the Korean Wave Symposium(K-POP SYMPOSIUM)’을 성황리에 마무리했다고 15일 밝혔다.

‘K-POP SYMPOSIUM’은 젊은 창작자의 문화꿈지기로서 다양한 사업을 전개 중인 CJ문화재단이 CJ ENM, 버클리 음대와 함께 올해 처음 개최한 행사다. 글로벌 문화산업 내 주류 문화로 성장하고 있는 K-pop에 대한 교육과 네트워크 강화로 미국을 비롯한 글로벌 전역으로 K-culture를 확산하는 데 기여하고자 마련했다.특히 버클리 음대가 함께한 공식 행사라는 점에서 K-pop이 글로벌 음악 산업 내 주류 문화로 자리매김하고 있어 그 의미가 깊다.이번 K-POP SYMPOSIUM은 K-pop A&R 리스닝 세션, 오프닝 콘서트, K-pop 비즈니스 패널 토론, 헤드라이너 콘서트 등 4개 세션으로 진행했다.이번 행사 시작인 ‘K-pop A&R 리스닝 세션’에서는 트와이스, ITZY 등 작곡가 겸 프로듀서 KAIROS와 엑소, NCT, ENHYPEN 등의 작곡가 Adrian McKinnon이 패널로 참석하고 버클리 음대 뮤직비즈니스 Christopher Wares 교수가 모더레이터로 참여해 K-pop 송라이팅, 과거와 현재 작업 방식에 대해 들려주었다.다양한 국가의 학생들이 K-pop을 제작해 제출하고 현장에서 두 전문가의 실질적인 조언과 피드백을 주고받으며 네트워킹 할 수 있는 시간으로 진행해 참여 학생들로부터 큰 호응을 얻었다. 해당 세션을 공동 기획한 버클리 음대 김해주 교수는 더 많은 학생이 K-pop과 산업에 대한 이해와 관심이 지속될 있도록 현재 ‘K-pop Culture/Practice’ 과정을 교육하고 있다.메인 프로그램인 ‘K-pop 비즈니스 패널 토론’에서는 박재범과 DPR 등 미주 투어 및 프로모션 에이전트 ‘KOHAI’ 다니엘하 대표, CJ ENM 미주 음악사업담당 홍준기 팀장, 2018년 CJ문화재단의 인디 뮤지션 지원사업 ‘튠업’에 선정된 밴드 ‘아도이’ 등 국내외 전문가들이 참석했다.이 세션에서는 K-pop 산업의 현재와 미래에 대해 짚어보고 K-pop 산업 구조와 비즈니스 모델 및 마케팅 혁신 방안, 최근 글로벌 음악 산업과 트렌드, K-pop 시장 진출 전략 등에 대해 논의하는 시간을 가졌다.‘오프닝 콘서트’로는 버클리 음대 내 한국 문화에 관심이 많은 미국, 중국, 가나, 콜롬비아, 프랑스 등 다양한 국가의 학생들로 구성한 ‘KCSA(Berklee Korean Culture Student Association)’가 공연을 선보였다. 행사의 대미를 장식한 ‘헤드라이너 콘서트’는 아도이가 무대에 올라 관객들의 열띤 응원과 환호 속에 공연을 마무리했다.패널 토론에 참여한 CJ ENM 미주 음악사업담당 홍준기 팀장은 “오늘날 K-pop, K-drama, K-movie 등은 한류를 넘어 광범위하게 확산된 K-culture라는 거대한 흐름을 이끌어가는 핵심 요소”라며 “CJ ENM과 CJ문화재단은 각각의 방식으로 차세대 글로벌 문화산업을 이끌어갈 젊은 크리에이터를 지속 발굴·지원하고 있으며 세계 각국의 젊은 아티스트와 함께 K-pop, K-wave에 대한 새로운 담론을 제시하고 다채로운 퍼포먼스를 창출할 수 있기를 희망한다”고 소회를 전했다.CJ문화재단은 국내에서는 재능과 실력을 겸비한 음악, 영화, 공연 분야의 젊은 창작자를 지원하고 있다. 2011년부터 ‘CJ음악장학사업’으로 버클리 음대 학부생 대상 장학사업을 시작으로 2021년까지 해외 유수의 음악대학원 학생을 포함하여 200여 명의 차세대 음악 인재들의 학업과 아티스트로의 성장을 지원해왔다.이번 행사를 계기로 CJ문화재단은 버클리 음대와의 네트워크를 더욱 강화하면서 버클리 음대 보스턴 컨서버토리 내 K-pop 창작 안무 커리큘럼 ‘KCON Performance Repertory Course’를 CJ ENM과 협업하여 신설하였다.CJ문화재단 관계자는 “이번 K-POP SYMPOSIUM은 MAMA, KCON 등을 개최하며 K-pop의 글로벌 확산에 기여해 온 CJ ENM과 다양한 국내 뮤지션들이 전 세계 시장과 교류할 수 있도록 지원해온 CJ문화재단의 노력이 맺은 결실”이라며 “이번 행사로 버클리 음대의 수준 높은 미래 음악 인재들의 K-pop 시장 진출에 대한 관심을 확인할 수 있었고 앞으로도 글로벌 시장 내 K-pop의 위상을 더욱 높일 수 있는 다방면의 협업과 지원을 이어가겠다”고 말했다.조세일보 / 황상석 전문위원 hss0916@joseilbo.com