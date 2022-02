조세일보



◆…22일 SK(주) C&C는 RPA 솔루션 전문 기업 이든티앤에스와 'RPA 구독형 서비스 공동 사업 협력 업무 협약'을 체결했다. 협약 체결 후 SK(주) C&C 이상국 ICT Digital부문장(왼쪽)과 이든티앤에스 김연기 대표가 기념 촬영했다. 사진=SK(주) C&C 제공



SK㈜ C&C가 국내 대표 RPA(Robotic Process Automation)솔루션 기업과 손잡고 국내 중소기업의 업무 경쟁력 강화를 지원하는 ‘RPA 구독형 사업’에 나선다.

이든티앤에스와 ‘RPA 구독형 서비스 공동 사업 협력 MOU’ 체결SK㈜ C&C(대표이사 박성하)는 22일 RPA 솔루션 전문기업 이든티앤에스(대표 김연기)와 ‘RPA 구독형 서비스 공동 사업 업무 협약(MOU)’을 체결했다고 이날 밝혔다.RPA는 반복적이고 규칙적인 업무를 소프트웨어 로봇으로 자동화하는 솔루션으로 이든티앤에스는 산업 공통 및 금융, 제조, 물류 등 다양한 산업군에 업무자동화 서비스를 제공하는 국내 RPA 전문 솔루션 기업이다.이번 협약에서 양사는 각자 보유한 디지털 워크 플랫폼 기술과 RPA 솔루션 역량을 결합해 기술과 비용 문제로 자체 RPA 구축·운영에 어려움을 겪는 중소기업을 위한 ‘SaaS(Software as a Service)형 RPA 구독 서비스’ 상용화에 나선다.SK㈜ C&C가 구축한 기업용 업무자동화 플랫폼 DWP(Digital Workforce Platform)에 기반한 구독형 RPA 확산을 위해 공동 마케팅 및 구독형 플랫폼 비즈니스를 함께 추진한다. 이를 위해 웹으로 구동되는 이든티앤에스의 RPA 엔진을 SK㈜ C&C의 DWP에 탑재하고 기존 300여개 RPA 서비스 사례를 경량화해 클라우드 기반 DWP 구독형 서비스를 제공한다.양사가 개발하는 ‘SaaS형 RPA 구독 서비스’의 가장 큰 장점은 별도 소프트웨어 라이선스 개발·운영 비용 없이 월 구독료만 내고 클릭 몇 번에 자신에 맞는 RPA 봇을 골라서 사용이 가능하다는 것이다.종합 소득세 신고처리나 4대 보험 신고, 인사 정보 업데이트와 같은 단순 수작업 업무자동화뿐 아니라 AI 광학문자인식(OCR)을 연계한 금융 심사 업무나 협력업체 등 외부 생산 정보 통합·적용과 같은 산업 특화 복합 프로세스 업무자동화 서비스도 구독할 수 있다.또한 DIY(Do It Yourself) 트렌드에 맞춰 개발 지식이 없는 고객이라도 간단한 교육으로 드래그 앤 드롭 방식으로 사무 업무자동화를 셀프로 구현할 수 있는 서비스도 제공할 계획이다.이든티앤에스 김연기 대표는 “당사는 SK(주) C&C와 업무자동화 플랫폼 개발에 전략제휴 함으로써 글로벌 탑티어(Top-Tier) RPA 솔루션과 경쟁에서 우위를 차지할 수 있을 것으로 기대한다” 며 “국내 많은 기업이 RPA 솔루션 도입 등 디지털 트랜스포메이션으로 업무 효율성과 생산성이 향상되고 기업 경쟁력을 강화시킬 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.SK㈜ C&C의 이상국 ICT Digital부문장은 “SaaS형 RPA 구독 모델은 다양한 국내 중소기업들이 요구하는 업무자동화를 완벽히 수용하면서 엔드 투 엔트 업무 전체 효율화를 지원해 중소기업 업무 경쟁력 강화에 기여할 수 있다”며 “이를 위해 SK㈜ C&C가 보유한 업무자동화 사례를 공유하고 서비스 대상을 단순 수작업 업무자동화에서 지능형 자동화 영역으로 넓혀갈 것”이라고 말했다.조세일보 / 황상석 전문위원 hss0916@joseilbo.com