커피전문점 탐앤탐스가 상큼함을 가득 담은 겨울 저격 시즌음료 ‘Be My Strawberry(비 마이 스트로베리)’ 3종을 출시했다고 17일 밝혔다.

딸기라떼·딸기초코 탐앤치노·딸기쇼트케익 탐앤치노 등 3종영수증 QR 추첨 이벤트 & 인스타그램 인증샷 이벤트탐앤탐스는 추위가 맹위를 떨치는 요즘 딸기처럼 상큼한 일상을 보내자는 콘셉트로 메뉴를 선보였다. ‘Be My Strawberry’는 △딸기라떼 △딸기초코 탐앤치노 △딸기 쇼트케익 탐앤치노 3종으로 구성했다. 콘셉트만큼이나 튀는 비주얼과 상큼•달콤•부드러움 등 메뉴별 각기 다른 특징들이 눈길을 끈다.딸기라떼는 본연의 맛과 향을 품은 딸기 과육을 우유에 담아 가볍고 상큼하게 즐길 수 있어 입맛을 자극하고 빠져드는 비주얼로 시각적 즐거움도 잡았다. 딸기초코 탐앤치노는 딸기의 새콤함에 초코칩과 쿠키의 달콤하고 바삭한 식감이 합쳐져 조화로운 단맛이다. 딸기쇼트케익 탐앤치노는 부드러운 딸기쇼트케이크가 연상되는 비주얼과 맛을 구현한 신메뉴로 기분 좋은 한 모금 매력을 완성해 냈다.이번 ‘Be My Strawberry’ 3종은 기존 음료 대비 딸기 함량을 높였고 최적의 맛과 당도를 위해 탐앤탐스만의 특별한 노하우가 담긴 베이스를 새로이 개발해 적용했다. 딸기 시즌마다 히트 행진을 이어가며 ‘딸기 음료 맛집’으로 자리매김한 탐앤탐스가 또 한 번의 히트를 기록할 수 있을지 주목된다.탐앤탐스에서는 ‘Be My Strawberry’ 출시를 기념하고 고객들의 활기찬 일상을 응원하는 마음으로 스포츠용품 전문 브랜드 '멜킨스포츠'와 협업, 이달 31일까지 홈트레이닝 세트 증정 이벤트를 진행한다. 다가올 설날을 맞아 홈트레이닝을 결심하는 이들이 늘어나는 가운데 해당 이벤트에 더 큰 관심이 쏠릴 전망이다.탐앤탐스 전국 매장에서 진행되는 이번 이벤트는 ‘Be My Strawberry’ 3종을 포함해 1만5000원 이상을 구매한 고객들을 대상으로 진행되며 구매 영수증 하단 QR코드에 접속하여 응모하면 추첨을 통해 총 200명의 고객들에게 EVA 폼롤러 원형(91cm), TPE 길이조절 웰니스 마사지볼, 스위티덤벨(1.5kg) 세 가지 상품으로 구성된 ‘멜킨스포츠 홈트레이닝 SET’를 증정한다.인스타그램에서는 20일부터 31일까지 ‘Be My Strawberry’ 인증샷 이벤트가 진행된다. 해당 음료를 구매한 후 멋진 인증샷을 필수 해시태그(#탐앤탐스 #딸기맛집 #홈트 #탐탐딸기)와 함께 피드에 게시하면 추첨을 통해 5명에게 역시 멜킨스포츠 홈트레이닝 SET를 선물한다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 탐앤탐스 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.탐앤탐스 관계자는 “추운 날씨에 지친 몸과 마음에 상큼함을 충전해줄 ‘Be My Strawberry’ 3종을 새롭게 출시했다”며 “맛있는 음료를 즐기시고 이벤트에도 꼭 참여하셔서 더 활기차고 즐거운 겨울이 되시기를 바란다”고 말했다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com