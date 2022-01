조세일보



◆…왼쪽부터 RISTI 미래전략연구소 이우성 대표, BDO성현 윤길배 대표, 퍼블리시 권성민 대표, 케이체인 정석현 대표 (제공 : 성현회계법인)



BDO성현, RISTI 미래전략연구소, 퍼블리시, 케이체인과 업무협약 진행ESG 지속가능 경영과 탄소중립 실현을 위한 다양한 융복합서비스 구현BDO성현회계법인(대표 윤길배, 이하 성현)은 지난 10일 블록체인기반 ESG 융복합서비스 공동추진 MOU를 체결했다.이날 성현회계법인 서울 본사에서 열린 업무 협약식을 통해, BDO성현과 퍼블리시(주)(대표이사 권성민), RISTI 미래전략연구소(대표이사 이우성), 케이체인㈜(대표이사 정석현)은 각 기관의 공동 관심 분야 및 사업에서 상호 발전을 위해 협력하기로 했다.구체적인 협력 분야는 ▲협약기관 상호간 사업/서비스를 위한 블록체인 인프라와 기술 제공 ▲ESG관련 정책 및 프로그램 개발과 공동 신규 사업 추진 ▲탄소배출권 거래시장의 블록체인 기반 사업화 관련 분야 협력 및 개발 ▲서비스 공동사업 추진을 위한 회계, 세무, R&D, 마케팅 등 다양한 자문 ▲정부, 지자체, 비영리기관 및 사회적 경제 관련분야 ESG 사업화 및 활성화 등이다.성현은 지난해 11월 에디슨인터내셔널의 자회사인 美에디슨에너지사와 파트너 계약을 기점으로 법인 내 ESG 센터를 개설하고 ESG 경영체계 및 공급망 평가 시스템 구축, 관리, ESG 소비자 대응 전략 수립, ESG KPI 관리, ESG 보고서 인증 서비스를 제공하고 있다.RISTI 미래전략 연구소는 '지속가능발전을 위한 과학기술혁신(STI for SDGs: Science, Technology and Innovation for Sustainable Development Goals)' 전문기관으로 국제협력, 과학기술혁신정책, 공적개발원조(ODA) 개발협력 사업에 대한 전문성을 기반으로 대한민국의 과학기술혁신과 국제협력에 이바지하고 있다.퍼블리시는 미디어 산업 혁신을 목표로 언론사를 위한 차세대 블록체인 솔루션 제품군과 서비스를 개발하는 블록체인 프로토콜 생태계 선도기업으로 최근 블록체인 기술과 인프라를 탄소중립 실현 및 참여 활성화에 활용될 수 있도록 다양한 프로젝트를 진행 중에 있으며 성현과는 지난해 12월 블록체인 탄소배출권 거래시장 구축 지원 등 신기술 융복합 서비스 도입 및 활용을 위한 양해각서(MOU)를 체결한 바 있다.케이체인(KCHAIN)은 전략, 컨설팅. 디지털, 기술 및 운영 분야에서 광범위한 블록체인 서비스와 솔루션을 제공하는 글로벌 블록체인 전문 컨설팅 회사로 블록체인 기술 선진화를 위한 B2B서비스와 블록체인 교육과정을 제공하고 있으며 최근 ESG에서 블록체인 기술을 활용할 수 있는 방법을 개발하고 있다.성현 윤길배 대표는 "성현의 ESG관련 전문성과 컨설팅 역량이 국제개발협력 분야 전문가 그룹인 RISTI 미래전략연구소, 테크 미디어 기업으로 빠르게 성장하고 있는 퍼블리시, 그리고 블록체인 개발사인 케이체인과의 협업으로 시너지 효과를 낼 것이며 ESG 생태계를 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.조세일보 / 이현재 기자 rozzhj@joseilbo.com