CJ올리브네트웍스(대표 차인혁)가 선불충전형 CJ기프트카드 고객들의 사용처 확대를 위해 '폴 바셋'을 새 식구로 맞았다고 15일 밝혔다.

비대면 선물 아이템으로 각광, 연평균 매출 75% 성장19일까지 폴 바셋 이용 고객 대상 '경품이벤트'CJ올리브네트웍스는 CJ기프트카드의 첫 번째 대외 제휴 브랜드로 커피 전문점 폴 바셋을 추가하고 폴 바셋 전용 모바일 기프트카드도 출시했다.이번 제휴로 기존 CJ 계열사 브랜드만 이용 가능했던 CJ기프트카드로 전국 폴 바셋 매장을 이용할 수 있으며 CJ ONE 앱을 통해 폴 바셋 기프트카드를 구입하거나 충전할 수 있다.CJ올리브네트웍스는 CJ기프트카드의 첫 대외 브랜드 제휴를 기념해 오는 19일까지 CJ ONE 앱을 통해 1만원 이상 폴 바셋 기프트카드를 선물하는 고객에게 3000원 페이백 서비스를 제공하며 선물하기를 이용한 고객 중 추첨을 통해 폴 바셋 365일 무료 음료권과 플바셋 5만원권 등의 경품을 제공한다.또한 같은 기간 폴 바셋 매장에서 CJ기프트카드로 최소 5000원 이상 결제 시 100원 단위 잔돈을 페이백하는 이벤트도 진행한다. 예를 들어 매장에서 기프트카드로 5700원을 결제하면 700원을 페이백해준다.CJ올리브네트웍스가 발행하는 CJ기프트카드는 폴 바셋을 비롯해 빕스, 뚜레쥬르 등 푸드빌의 식음료 브랜드와 올리브영, CGV 등 17개 브랜드에서 구입 및 이용할 수 있으며 오프라인뿐 아니라 CJ ONE 앱에 등록하면 온라인에서도 간편하게 결제할 수 있어 비대면 소비 트렌드에 걸맞은 선물 아이템으로 각광받고 있다.CJ올리브네트웍스는 향후 CJ ONE을 통해 기프트카드를 사용한 고객을 대상으로 사용처 맞춤 혜택을 제공할 계획이다.CJ기프트카드 매출액은 지난 3년간 연평균 75% 성장하며 사용 고객이 지속적으로 증가하고 있다. 또한 기프트카드 사용시 제휴 브랜드마다 평균 46%의 추가 연계매출이 발생하는 것으로 집계돼 제휴사들의 만족도도 점차 높아지는 추세다.CJ올리브네트웍스에서 데이터마케팅을 총괄하는 하재영 상무는 “CJ기프트카드의 브랜드 혜택 범위가 넓어져 고객들의 만족도가 더욱 높아질 것으로 기대된다”며 “향후에도 적극적으로 대외 브랜드 제휴를 확대해 범용성을 갖춘 선불충전형 카드 플랫폼 사업으로 지속적으로 성장할 것”이라고 말했다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com