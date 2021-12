인플레이션 상승에 따른 테이퍼링 강화의 영향으로 가격이 크게 출렁이는 가운데 5일 공개된 11월 미국의 고용 수치가 시장에 긍정적인 방향으로 작용될 것이라는 분석이 나오고 있다.미국의 경제전문지 포브스는 5일 미국 노동통계국(BLS)이 공개한 11월 비농업 고용이 다우 존스(Dow Jones)가 예상한 57만3,000명에 훨씬 못 미치는 21만 명에 그치는 것으로 나타났으며 이러한 결과는 테이퍼링 완화로 이어질 수 있다고 보도했다.즉 부진한 경제 데이터(고용지표)로 인해 경기부양(양적 완화)을 위한 통화공급의 속도를 보다 완화하기로 결정한다면 비트코인을 포함한 가상화폐 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 분석이다.IDX 디지털 에셋(IDX Digital Assets)의 CIO(최고정보책임자)인 벤 맥밀란(Ben McMillan)은 “비트코인 ETF 출시에 대한 광범위한 열의에 힘입어 최근 랠리가 시작되었지만, 가상화폐 시장은 연준, 특히 자산 구매의 축소가 얼마나 공격적으로 진행될 것인지에 대해 주목하고 있다”라고 말했다.특히 “비트코인이 투자자금 유입을 놓고 이더리움, 디파이(DeFi) 및 메타버스와의 경쟁이 격화됨에 따라 테이퍼링 속도 조절이 가격에 긍정적인 영향을 받게 될 수 있다”라고 덧붙였다.미국경제연구소(American Institute for Economic Research)의 경제학자인 피터 C 얼(Peter C. Earle)은 “테이퍼링은 금리 정상화의 관문”이라며 “연준이 약화 되는 회복세를 지속적으로 지원하기 위해 테이퍼를 연기하기로 결정한다면 가상화폐에 큰 도움이 될 것”이라고 주장했다.즉 비트코인이 여러 측면에서 교화의 대체 매체가 아니라 금, 은 및 기타 전통적인 인플레이션 헤지를 보완하는 역할을 하고 있기 때문에 양적 완화의 지속은 더 많은 투자자와 기관을 가상화폐 투자에 나서게 만들 수 있다는 것이다.비트코인 매거진의 시장조사 책임자인 딜런 르클레어(Dylan LeClair) 역시 “시장이 발표된 고용지표 보고서의 영향으로 전반적인 긍정적 행태를 보였지만 랠리를 이어가지 못하고 매도로 이어졌다”라며 “투자자들이 연준의 금리 인하 가능성에 대비함에 따라 자산군 전반의 유동성이 줄어들고 있다”고 밝혔다.이어 “실질금리가 심각하게 마이너스인 상황에서 지구상의 모든 자산은 기능적으로 거품이 낀 상태로 비트코인은 투자자들이 통화가치 하락에 대응하기 위한 최고의 자산“이라고 강조했다.조세일보 / 백성원 전문위원 peacetech@joseilbo.com