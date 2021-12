40만 고객 참가해 만든 샌드위치 레시피스타벅스 리워드 회원, 최대 6개 별 증정 이벤트스타벅스커피 코리아(대표 송호섭)가 고객이 직접 선택한 레시피로 만든 샌드위치인 ‘별의 별 샌드위치’를 12월 2일부터 전국 매장에서 선보인다고 최근 밝혔다.‘별의 별 샌드위치’는 지난 8월 2주간 진행했던 대고객 푸드 개발 이벤트인 ‘YES or NO 샌드위치’ 이벤트를 통해 탄생한 푸드이다. 약 40만명의 고객이 참여해 1단계부터 7단계까지 각 단계마다 제시된 보기 중 직접 원하는 레시피를 선택하여 완성했다.‘별의 별 샌드위치’는 다양한 식감과 달콤한 풍미를 느낄 수 있는 샌드위치로, 1단계 식빵, 2단계 후라이드 치킨, 3단계 베이컨, 4단계 로메인, 5단계 모차렐라 치즈, 6단계 크레이지 갈릭 맛, 7단계 치즈 소스 등 고객이 직접 선택한 총 7가지의 레시피로 만들어 의미를 더했다.샌드위치 이름 역시 푸드 네이밍 공모를 통해 선정했고 스타벅스의 상징이자 고객에게 다양한 혜택을 제공하는 ‘별’의 의미와 함께 고객의 선택으로 여러 재료가 어우러진 세상에 단 하나뿐인 특별한 샌드위치라는 의미를 담았다. ‘별의 별 샌드위치’는 매장마다 정해진 재고 상황에 맞게 매일 한정수량으로 판매된다.스타벅스는 이번 ‘별의 별 샌드위치’ 출시를 기념해 이달 2일부터 8일까지 7일간 스타벅스 리워드 전 회원을 대상으로 최대 6개의 별을 증정하는 추가 별 적립 이벤트를 진행한다회원 계정에 등록된 스타벅스 카드를 이용하여 사이렌 오더로 ‘별의 별 샌드위치’를 주문 시, 품목당 별 3개를 추가로 증정한다. 아울러 푸드 레시피 개발에 참여한 고객에게 감사의 의미를 담아 ‘YES or NO 샌드위치’ 1~7단계 레시피 대결 또는 네이밍 공모 이벤트에 1회 이상 참여했던 스타벅스 리워드 회원이 본인 계정에 등록된 스타벅스 카드로 ‘별의 별 샌드위치’를 구매 시 회원 계정당 별 3개를 증정한다.스타벅스는 올해 개점 22주년을 기념해 고객들에게 색다른 즐거움을 선사하고자 고객이 직접 메뉴 개발에 참여하는 특별한 이벤트를 전개했다.지난 6월에는 대고객 음료 개발 이벤트인 ‘YES or NO, 프라푸치노’를 통해 고객이 선택한 레시피로 완성된 ‘바밀카쿠 프라푸치노’를 선보이고 2주간의 판매 기간 동안 약 35만잔이 판매되며 긍정적인 반응을 얻었다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com