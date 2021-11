CJ올리브네트웍스(대표이사 차인혁)의 CJ ONE이 출시 11주년을 맞아 11일부터 경품 뽑기 이벤트를 실시한다고 11일 밝혔다.

이벤트는 11주년을 기념해 CJ ONE 앱 내에 개장한 원스터랜드 이벤트 페이지에서 진행하며 오는 21일까지 CJ ONE 고객을 대상으로 포인트 적립, 아이폰 13pro 뽑기 등 다양한 고객 참여형 이벤트가 열릴 예정이다.이벤트가 열리는 11일 동안 경품 뽑기 게임에 참여하는 고객 모두에게 10포인트를 지급하고 매일 1100명을 추첨하여 총 1만1000명에게 올리브영 기프트카드 1만원권, 스타벅스 아메리카노 쿠폰, 최대 1천 포인트를 랜덤으로 제공한다.오는 26일에는 게임에 참여한 고객 중 11명을 선정해 아이폰 13Pro를 증정한다.경품 뽑기 게임에 참여하기 위해서는 코인이 필요하며 코인은 CJ ONE 앱 출석 이벤트 참여, CJ ONE 적립 또는 사용, ONE워크 및 운세도ONE 미션 수행, CJ ONE SNS 채널 구독 시 받을 수 있다.원스터랜드가 개장하는 11일에는 코인 없이 참여할 수 있는 선착순 포인트 지급 이벤트가 열린다. 오전 11시와 오후 5시에 원스터랜드 입장 후 포인트 받기 버튼을 누르는 선착순 1만 명을 대상으로 최대 5만 포인트, 1만 포인트, 1천 포인트를 랜덤으로 지급한다.임아진 CJ올리브네트웍스 마케팅플랫폼서비스팀장은 “CJ ONE 11번째 생일을 맞아 고객들이 재미있게 참여할 수 있는 게임 이벤트를 기획했다”며 “다양한 혜택을 제공하는 고객 친화적인 이벤트로 생활문화 영역의 대표적인 멤버십 서비스로 자리매김할 것”이라고 말했다.조세일보 / 황상석 전문위원 hss0916@joseilbo.com