Observations of mammalian mothers interacting with their newborns reveal a number of complex and often predictable behaviors, many of which appear to fulfill fairly specific functions. These include licking or stroking the infants to establish respiration, digestion, and elimination, and to dry them so that they can maintain optimal body heat. Characteristic vocalizations are often noted that function to initiate interaction or nursing and that facilitate recognition. Most mammalian mothers position their bodies in such a way that the young can find the mammary glands. These behaviors may be regarded as bonding mechanisms, or simply as behaviors that enhance neonatal survival. The two functions are not mutually exclusive, of course.



- 《The Cambridge Encyclopedia of Child Development》에서 -



해설

박동우 한국방송통신대학 영어영문학과 교수

새로 태어난 새끼와 상호작용하는 포유류의 어미를 관찰하면 복잡하고도 가끔은 예측 가능한 행동을 많이 볼 수 있는데, 이 중 다수는 매우 특정한 기능을 수행하는 것처럼 보인다. 그것은 새끼가 호흡, 소화, 그리고 배설을 잘할 수 있게끔 하고, 그들의 몸을 말려서 최적의 체온을 유지할 수 있도록 핥거나 쓰다듬는 것을 포함한다. 특유의 발성은 상호작용이나 보살핌을 시작하고 인식을 가능하게끔 하는 기능을 한다. 대부분의 포유류 어미들은 그들의 몸을 새끼가 유선을 찾을 수 있게끔 위치시킨다. 이런 행동은 유대 메커니즘이나 단순히 새끼의 생존을 증진하는 행동으로 여겨질 수도 있다. 물론 이 두 기능은 서로 배타적이지 않다.영어는 다양한 접미사를 사용해 어휘의 품사를 바꿀 수 있습니다. 예를 들어 eliminate라는 동사에 -ion이라는 접두사가 붙어 elimination이라는 명사가 만들어집니다. digest(소화하다)와 interact(상호작용하다)에 각각 -ion이 결합되어 명사 digestion(소화)과 interaction(상호작용)이 만들어집니다. 뿐만 아니라 동사와 접미사 -(a)tion이 결합해 명사가 만들어지는 경우도 있습니다. vocalize(발성하다/입으로 소리를 내다)라는 동사에 -ation이 결합해 명사 vocalization(발성)이라는 어휘가 만들어집니다. 비슷한 예로 respiration(호흡)이 있습니다. 이 어휘는 동사 respire에 접사 -ation이 결합되어 만들어졌습니다. 명사 observation 또한 동사 observe에 동사를 명사형으로 바꿔주는 접사인 -ation이 결합하여 만들어진 어휘입니다.그런데 원래 어휘에 아무런 접사가 붙지 않고도 그 품사가 바뀌는 경우가 종종 있습니다. 본문에서 사용된 어휘 function과 position이 그 예입니다. function은 ‘기능’이라는 의미의 명사로 자주 사용됩니다. 본문의 맨 마지막 문장인 The two functions are not mutually exclusive에서 이를 확인할 수 있습니다. 하지만 이 어휘는 동일한 형태로 Characteristic vocalizations are often noted that function to initiate interaction […]에서처럼 동사로도 사용됩니다. 또한 position은 ‘위치’라는 의미를 갖는 명사로 자주 사용됩니다. 하지만 본문의 most mammalian mothers position their bodies […]에서는 타동사로 사용되었는데, 이 어휘의 주어는 most mammalian mothers이며 목적어는 their bodies입니다.이처럼 동일한 형태의 어휘가 다양한 품사로 사용되는 경우가 있는데, 신조어에서도 이를 확인할 수 있습니다. 예를 들어 google은 유명한 검색 엔진의 이름으로 고유 명사지만 ‘google을 이용하여 검색하다’라는 의미의 동사로도 사용됩니다.