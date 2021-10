농심 신라면과 짜파게티가 지난해에 이어 올해도 최고의 라면에 선정됐다고 8일 밝혔다.

50년 전통을 자랑하는 미국의 유명 격주간지인 뉴욕매거진azine)에서 발표한 최고의 라면에 신라면과 짜파게티가 이름을 올렸다.지난달 30일 뉴욕매거진에서 운영하는 웹사이트 더 스트래티지스트(The Strategist)는 “셰프와 푸드라이터가 말하는 최고의 라면(The Best Instant Noodles, According to Chefs and Food Writers)”이라는 기사를 게재했다.기사는 전문가 8명의 추천을 토대로 선정한 최고의 라면 10개를 ‘국물라면’과 ‘비빔라면’ 그리고 ‘매운라면’ 세 분야로 나눠 소개했는데 이중 한국 제품으로는 신라면과 짜파게티가 매운라면과 비빔라면으로 각각 선정됐다.선정에 참여한 셰프 아이린유는 신라면에 대해 “한국의 대표적인 라면으로 다른 라면을 평가하는 기준이 된다”라며 “매우면서 감칠맛이 강하고, 다양한 재료와도 잘 어울린다”고 평가했다는 것이 회사관계자의 설명이다.짜파게티에 대해서는 “먹는 재미가 있는 제품”이라며 “차돌박이를 올리고 트러플 오일을 살짝 뿌린다면 더 맛있게 먹을 수 있다”라고 말했다.농심 관계자는 “지난해 뉴욕타임즈가 신라면블랙을 세계 최고의 라면으로 선정한 것에 이어 세계 다수의 매체에서 농심 라면의 맛과 경쟁력을 인정하고 있다”며 “한국의 맛을 그대로 세계에 전한다는 사명감을 가지고 글로벌 시장 공략에 박차를 가하겠다”고 말했다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com