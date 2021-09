[박동우 교수의 영어 이야기] 강조할 땐 'it (+조동사) + be동사 … that ~' 형태로

[it (+조동사) + be동사]와 [that~] 사이에는 주로 명사(구), 전치사구가 위치할 수 있게 되는데요, 아주 제한적으로는 부사(구)나 절(clause), 그리고 형용사(절)가 그 자리에 나타날 수 있기도 합니다.

Over time, as his cough progressed, he began to wonder if it was consumption or might it be something else. No matter what it was, his body was being overtaken by it. His coworkers noticed that as the workday progressed his coughs got worse and he would often break out in cold sweats. When they brought it to his attention, he initially noticed that his coughs were not as bad when at home, particularly on his days off, so he knew from his wife’s dreaded disease that it was not the consumption that was making him ill. He suspected that it might be the chemicals from the dyes that were causing his cough. But slowly he noticed that he was not as strong as before and became concerned that it might be something more serious.



- 《Freedom Road: An American Family Saga from Jamestown to World War》에서 -



해설

박동우 한국방송통신대학 영어영문학과 교수

시간이 지나, 그의 기침은 심해졌고, 그는 자기가 걸린 것이 폐결핵인지 다른 질병인지 궁금했다. 그것이 무엇이든 간에, 그의 몸은 점점 병들어갔다. 그의 동료들은 그가 일을 하면서 계속 기침이 심해지고 자주 식은땀을 흘리는 것을 알았다. 그가 기침에 대해 주목했을 때, 그는 처음에 그의 기침이 집에 있을 때, 특히 쉬는 날에는 그렇게 심하지 않다는 것을 알았다. 그래서 아내가 걸렸던 끔찍한 병에 비추어보아 그는 자신을 아프게 만든 것이 폐결핵이 아니라는 것은 알았다. 그는 기침을 유발하는 것은 염료로부터 나온 화학물질일 수 있다고 의심했다. 하지만 점점 그는 예전만큼 건강하지 못하다는 것을 알게 되었고, 병이 더 심각한 것일 수도 있다는 걱정을 하게 됐다.특정 정보를 강조하기 위해서 각 언어의 기본 어순을 변형시켜 특수한 구문을 만드는 경우가 있습니다. 그중 하나가 우리가 알고 있는 영어의 [it (+조동사) + be동사 ... that ~] 강조 구문인데, 이를 우리말로는 [~인/하는 것은 ... 이다] 라고 해석하면 자연스럽습니다. 기본 어순의 문장에서 강조하고자 하는 요소를 [it (+조동사) + be동사]와 [that~] 사이에 위치시켜 문장을 만들어 냅니다. [it (+조동사) + be동사]와 [that~] 사이에는 주로 명사(구), 전치사구가 위치할 수 있게 되는데요, 아주 제한적으로는 부사(구)나 절(clause), 그리고 형용사(절)가 그 자리에 나타날 수 있기도 합니다. 예를 들어보도록 하겠습니다.본문의 it might be the chemicals from the dyes that were causing his cough는 ‘기침을 유발하는 것은 염료로부터 나오는 화학물질일 수 있다’라고 해석할 수 있습니다. 이는 ‘염료로부터 나오는 화학물질이 기침을 유발할 수 있다’는 기본 문장보다 ‘기침을 유발하는 원인이 바로 다른 것이 아닌 염료로부터 나오는 화학물질일 수 있다’라고 하면 ‘염료로부터 나오는 화학물질’을 강조하는 효과가 있습니다. 어순상 중요한 것은 강조하고자 하는 요소인 the chemicals from the dyes가 바로 it might be와 that 사이에 위치하고 있다는 점입니다.본 강조 구문이 어떻게 만들어지는지 조금 더 구체적으로 알아보도록 하겠습니다. I bought a green sweater라는 기본 어순을 지키는 문장이 있는데, 이 중에서 화자가 목적어인 a green sweater를 강조하여 It was a green sweater that I bought라고 강조 문장을 만들어낼 수 있습니다.이 문장이 만들어진 과정은 다음과 같습니다. 먼저, 기본 문장에서 강조하고자 하는 요소 a green sweater를 [it + be동사]와 [that~] 사이에 위치시킵니다. 그리고 나서 강조된 요소를 제외한 기본 문장의 나머지 요소, 즉 I bought을 that 뒤에 위치하게 하면 됩니다.