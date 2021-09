[박동우 교수의 영어 이야기] 관계대명사 앞 전치사 원래 자리는 어디일까요

이 문장도 관계대명사 which 앞에 전치사 to가 위치하고 있습니다. 이런 경우에는 전치사가 관계절 안에서 이동했다고 생각할 수 있습니다. 이때 to가 관계절 안의 어떤 요소와 구조적으로, 그리고 의미적으로 연결되는지 찾아야 합니다.

What might implicit emotion look like? Perhaps it resembles Sigmund Freud’s vision of unconscious mental life. Freud asserted that people are affected by emotional or motivational states of which they are not consciously aware. Later, when they reflect on their behavior, they realize their true feelings and motives. But that insight has the character of an inference, rather than an introspection, and they were never consciously aware of their feelings or desires at the time they acted on them. So the classic Freudian defense mechanisms are all designed to render a person unaware of his or her true emotions.



-《Cognition and Emotion》에서-



해설

박동우 한국방송통신대학 영어영문학과 교수

암시적 감정은 무엇과 비슷할까? 아마도 그것은 지그문트 프로이트의 무의식적인 정신생활에 대한 생각과 닮았을 것이다. 프로이트는 사람들은 의식적으로 알지 못하는 감정 또는 동기부여 상태에 의해 영향을 받는다고 주장했다. 이후에 사람들이 그들의 행동을 되돌아보면, 그들은 그들의 진정한 감정과 동기를 깨닫게 된다. 하지만 그 통찰력은 자기 성찰이라기보다는 추론의 성격을 가지고 있고, 사람들은 자신의 감정과 욕구를 그것에 따라 행동할 때 의식적으로 알지 못한다. 그래서 고전적 프로이트의 방어 기제는 한 사람이 자신의 진짜 감정을 알 수 없게끔 설계되었다.관계대명사 which가 이끄는 절은 그 절 앞에 위치한 선행사를 수식하는 역할을 합니다. 그런데 관계 대명사 바로 앞에 전치사가 위치하는 경우가 있습니다. 본문에 있는 문장 Freud asserted that people are affected by emotional or motivational states of which they are not consciously aware가 대표적인 예라고 할 수 있습니다. 이 문장이 어떻게 만들어졌는지 알아보도록 하겠습니다. 위의 문장은 Freud asserted that people are affected by emotional or motivational states와 They are not consciously aware of emotional or motivational states 두 문장이 합쳐진 것이라고 할 수 있습니다. 이 두 문장에서 공통적으로 들어 있는 emotional or motivational states를 매개로 관계절을 이용하여 한 문장으로 만들면, Freud asserted that people are affected by emotional or motivational states which they are not consciously aware of가 됩니다. 그런데 이때, 문장의 마지막 전치사를 관계사 which 앞으로 위치시킬 수 있습니다. 이 과정을 통해 본문의 예가 만들어지는 것입니다.이러한 경우는 다음의 예에서도 볼 수 있습니다. This provides a goal to which many people aspire라는 문장을 보죠. 이 문장은 ‘이것은 많은 사람이 열망하는 목표를 제공한다’는 의미를 전달합니다. 이 문장에서도 관계대명사 which 앞에 전치사 to가 위치하고 있습니다. 이런 경우에는 전치사가 관계절 안에서 이동했다고 생각할 수 있습니다. 이때 to가 관계절 안의 어떤 요소와 구조적으로, 그리고 의미적으로 연결되는지 찾아야 합니다. aspire to는 “-를 열망하다”라는 의미로 사용되는데, 위의 예에 있는 관계절 마지막 어휘가 aspire인 것을 볼 수 있습니다. 이를 통해 많은 사람이 열망하는 대상이 관계절의 선행사인 a goal이고, 관계대명사 앞의 to는 aspire 뒤에 위치해 있다가 이동했다는 것을 알 수 있습니다. 즉, this provides a goal which many people aspire to에서 to가 이동한 것입니다.영어 문장을 읽어 내려가다 관계대명사 앞에 전치사가 있다면, 관계절 안의 어떤 위치에서 이동했는지 생각해보는 연습을 꾸준히 해보기 바랍니다. 그러면 해당 문장을 더 정확히 이해하고 해석할 수 있게 됩니다.