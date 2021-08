병렬구조는 구(phrase)나 절(clause)이 and, but, or와 같은 등위 접속사에 의해 연결이 될 때, 연결된 두 개 이상의 요소가 동일한 문법적 기능을 해야 한다는 것을 의미합니다.

Some of the sleep difficulties that accompany aging may result from the decline of melatonin. Recently, this pineal hormone has emerged as a powerful sleep-promoting molecule that can be orally taken, and continues to have reliable effects for extended periods with no significant side effects. Indeed, this molecule offers a great number of positive effects that can promote general health, such as synchronizing bodily rhythms, increasing immune competence, reducing tumor growth, and alleviating psychiatric ailments such as depression, anxiety, and perhaps even some psychotic symptoms.



- 《Handbook of emotion, adult development, and aging》에서 -



해설

박동우 한국방송통신대학 영어영문학과 교수

노화에 동반하는 몇몇 수면 장애는 멜라토닌 감소가 원인이다. 최근에 이 성과체 호르몬은 먹어서 섭취가 가능한, 수면을 촉진하는 강력한 분자로 부각되었고, 심각한 부작용이 없이 오랜 기간 믿을 수 있는 효과를 가져왔다. 확실히 이 분자는 전반적인 건강을 증진하는 다양한 긍정적인 효과를 제공하는데, 예를 들어 신체 리듬을 일치시키고, 면역력을 높이고, 종양이 커지는 것을 줄이고, 우울증과 불안감 그리고 아마도 몇몇 정신병적 증상과 같은 정신적 질병을 완화한다.병렬구조는 구(phrase)나 절(clause)이 and, but, or와 같은 등위 접속사에 의해 연결이 될 때, 연결된 두 개 이상의 요소가 동일한 문법적 기능을 해야 한다는 것을 의미합니다. 간단한 예를 들어보면, Jenny likes swimming and walk라는 문장은 ‘제니는 수영하는 것과 걷는 것을 좋아한다’는 의미로 비문법적인 문장입니다. 그 이유는 제니가 좋아하는 것 두 가지, 즉 수영하는 것과 걷는 것이 and로 연결되었는데, swimming은 동명사지만 walk는 일반 동사로 동일한 문법적 기능을 하지 않기 때문입니다.약간 복잡한 본문의 예를 들어보도록 하겠습니다.Recently, this pineal hormone has emerged as a powerful sleep-promoting molecule that can be orally taken, and continues to have reliable effects...에서 and는 등위 접속사입니다. 이는 동일한 문법적 역할을 하는 두 개 이상의 구나 절이 연결되어 있다는 것을 말해줍니다. 접속사 and 뒤에 있는 continues는 동사인데, and와 연결될 수 있는 동사로는 완료형을 나타내는 has와 조동사 can이 있습니다. 이 중 하나와 continues가 병렬구조를 이루고 있는데, continue에 ‘-s’가 붙어 있는 것으로 보아 continues의 주어는 3인칭 단수라는 것을 알 수 있습니다. has의 주어 역할을 하는 this pineal hormone과 can의 (that으로 시작되는 관계절의 선행사로서) 주어 역할을 하는 a powerful sleep-promoting molocule은 둘 다 3인칭 단수이기 때문에 문법적으로 continues는 has와 can 둘 다와 병렬구조를 이룰 수 있울 것이라고 생각할 수 있습니다.하지만 and 앞에 있는 콤마(,)와 문장 전체의 의미를 생각했을 때 continues는 has와 병렬구조를 이루고 있는데, 그 이유는 다음과 같습니다. 병렬구조 A and B에서 A와 B가 가까이 있을 때나 그 연결 관계가 명확할 때는 절대 A 뒤에 콤마를 사용하지 않습니다. 본문의 콤마는 continues와 연결된 동사는 can보다 멀리 위치한 has라는 것을 말해줍니다. 또한 의미상 has emerged는 과거의 상태가 지금까지 지속된다는 것을 알려주는데, continues가 이와 비슷한 의미를 갖고 있으므로 has와 continues가 병렬 구조로 연결되어 있다고 보는 것이 자연스럽습니다.