[박동우 교수의 영어 이야기] 문장 속 콜론(:)은 강조·부연설명 등의 기능이 있어요

Consider the well-known studies by Pavlov on classical conditioning in dogs. In a typical experiment, Pavlov repeatedly gave food to his dogs, and just before he administered that food, he rang a bell. In doing so, he created a regularity in the presence of two stimuli: the bell and the food. After several bell-food repetitions, he set out to determine if there was a change in the dogs’ behavior (salivation) when they heard the bell by itself. He indeed found that their salivation systematically increased when they heard the bell, as a function of the number of times that the bell was previously paired with the food.



- Jan De Houwer and Sean Hughes 《The Psychologly of Learning》에서 -



해설

박동우 한국방송통신대학 영어영문학과 교수

파블로프의 개를 대상으로 한 고전적 조건형성 연구를 생각해 보자. 전형적인 실험에서, 파플로프는 그의 강아지에게 계속해서 음식을 주었는데, 음식을 주기 직전에 그는 종소리를 울렸다. 그렇게 함으로써, 그는 종소리와 음식이라는 두 개의 자극으로 이뤄진 정기적 패턴을 만들었다. 몇 번의 종소리-음식 반복 후에, 그는 개가 종소리 자체만을 들었을 때 (침을 분비하는) 행동의 변화를 보이는지를 알아보기 위한 실험을 착수했다. 그는 실제로 개들이 종소리를 들었을 때, 이전에 종소리가 음식과 페어링이 된 횟수에 따라 침의 분비가 체계적으로 증가한다는 것을 발견했다.영어에는 한국어보다 구두점이 더 다양하게 존재합니다. 구두점의 사용을 정확히 이해해야 구두점이 사용된 문장을 더 정확히 이해할 수 있습니다. 영어의 구두점 중 콜론(:)은 다음과 같은 경우에 사용됩니다. 먼저 앞에 기술된 내용에 대한 목록을 소개할 때 사용됩니다. 본문에 사용된 예를 보도록 하죠. He created a regularity in the presence of two stimuli: the bell and the food의 경우, 콜론 앞의 내용은 그는 두 개의 자극으로 이뤄진 정기적 패턴을 만들었다는 것을 진술하는데, 그 두 개의 자극이 바로 종소리와 음식인 것입니다. 즉 콜론 앞에 언급된 두 개의 자극을 콜론 뒤에서 구체적으로 나열한 것입니다. 이러한 비슷한 예로는 This bookstore specializes in four subjects: linguistics, architecture, literature and music이 있습니다. 콜론 앞에서는 이 서점이 네 개의 주제를 전문으로 한다는 의미의 완전한 문장이 있고, 콜론 뒤에서는 앞에 기술된 네 개의 주제에 대한 구체적 목록, 즉 언어학, 건축, 문학, 음악을 제시하고 있습니다.콜론은 또한 기술하는 내용을 강조할 때도 사용됩니다. 예를 들어, After three days of deliberation, the jury reached the verdict: guilty는 ‘사흘간의 숙고 후에, 배심원단은 평결에 이르렀다: 유죄’라고 해석할 수 있습니다. 콜론 뒤에 있는 내용은 콜론 앞에서 기술하는 배심원단의 평결 결과를 제시하는데, 콜론 앞의 내용을 강조하는 역할을 하고 있습니다.다음으로 콜론은 주제와 부제를 구분할 때 사용됩니다. 책이나 영화의 제목, 또는 글의 주제가 포괄적이거나 추상적일 때, 부제를 추가로 제공함으로써 부연 설명을 하는 경우가 있는데, 이때 콜론을 주제와 부제 사이에 위치시킵니다. 예를 들어, Saving the Mail: How to solve the problems of the postal survice라고 했을 때, 주제인 Saiving the Mail은 그 자체로 포괄적이고 추상적이어서 무엇을 말하고자 하는지 정확히 알기 어렵습니다. 하지만 주제 뒤에 콜론을 사용하고, 부제를 제시함으로써 주제를 구체적으로 부연 설명하는 역할을 합니다.