[박동우 교수의 영어 이야기] 동사는 같이 쓰는 전치사에 따라 뜻이 달라져요

The genetic message recorded in the DNA of every living organism is unique to that individual. The relationship and evolution among animals and plants can now be determined by comparing DNA sequences rather than relying on morphology. Genetic information is being applied to genomic medical practice and genetic counseling for the benefit of patients. Sickle-cell anemia is a blood disorder that is an important example of the role of DNA in the placement of amino acids in the sequences of amino acids that form hemoglobin. It is so named because the red blood cells that are normally round are shaped like a sickle. Hemoglobin is composed of four chains of amino acids.



-Hubert P. Yockey의 《Information theory, evolution, and the orgin of life》에서-



박동우 한국방송통신대학 영어영문학과 교수

모든 살아있는 개체들의 DNA에 기록된 유전자 메시지는 개체마다 다르다. 동물과 식물들 사이의 관계와 진화는 형태학에 의존하는 것이 아닌, DNA 배열을 비교함으로써 결정된다. 유전자 정보는 환자에게 혜택이 되는 유전자 상담 및 유전자 의료 행위에 적용되고 있다. 겸상적혈구 빈혈증은 헤모글로빈을 형성하는 아미노산의 배열에 있는 아미노산의 DNA 역할의 중요한 예가 되는 혈액 장애다. 일반적으로 둥근 적혈구가 낫 모양을 하고 있기 때문에 그러한 이름이 붙여졌다. 헤모글로빈은 네 개의 아미노산의 체인으로 이루어져 있다.같이 사용되는 전치사에 따라 [동사+전치사]의 의미가 달라지는 예들이 영어에는 다양하게 존재합니다. 본문에서 사용된 apply가 대표적인 예입니다. apply가 to와 사용되면 ‘~을 적용하다’는 의미를 갖습니다. 그렇기 때문에 Genetic information is being applied to genomic medical practice and genetic counseling은 ‘유전자 정보는 유전자 의료 행위와 유전자 상담에 적용된다’는 의미를 갖습니다. 반면 apply가 for와 사용되면 ‘~을 신청하다’ 또는 ‘~을 지원하다’는 의미를 전달합니다. 예를 들어, John applied for a job은 ‘존은 일자리를 지원했다’는 의미이고, The student applied for a scholarship이라고 하면 ‘학생이 장학금을 신청했다’는 의미를 갖습니다.이와 비슷한 예로 agree가 있습니다. agree는 ‘동의하다’는 기본 의미를 갖고 있는데, agree가 with와 사용될 때와 to와 사용될 때 그 의미가 미묘하게 차이가 납니다. agree가 with와 함께 쓰이면 주어가 타인의 의견, 생각, 판단에 동의한다는 의미를 전달합니다. 그래서 I completely agree with him은 ‘나는 완전히 그에게 동의한다’는 의미를 갖고 Everybody agreed with her conclusion은 ‘모두가 그녀의 결론에 동의했다’는 의미를 갖습니다. 반면 agree가 to와 사용되면 타인의 제안, 요청, 계획 등의 실행을 허용하거나 그것들을 실행할 의사가 있다는 의미를 갖습니다. 예를 들어 Bill agreed to the rules his father had set은 ‘Bill은 그의 아버지가 만든 규칙을 따를 것에 동의했다’는 의미를 갖고, Jenny agreed to my joining the project라고 하면 ‘제니는 내가 프로젝트에 참여는 것에 동의했다’는 의미를 갖습니다.ask가 after와 사용이 될 때에는 ‘~의 (건강과 관련된) 안부나 정보를 묻다’는 의미를 갖는 반면 for와 사용이 될 때에는 ‘요청하다’ 또는 ‘필요로 하다’의 의미를 지닐 수 있습니다. 그래서 James was asking after you는 ‘제임스가 너의 안부를 물었어’라는 의미를 전달하지만 He did not ask for money는 ‘그는 돈을 요구하지 않았다’는 의미를 전달합니다.