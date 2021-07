‘Cheer up, KOREA! 만원의 행복’... 1만원에 아메리카노 4잔 제공필리핀,몽골등 탐앤탐스 해외 매장도 동참커피전문점 탐앤탐스가 코로나19를 극복하고자 노력하는 고객들에게 응원의 메시지를 전하기 위해 ‘Cheer up, KOREA!’ 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.‘Cheer up, KOREA!’는 8월 한 달 동안 탐앤탐스 직영매장 26곳과 일부 가맹매장에서 진행되는 이벤트로 해당 기간 동안 매장에 방문한 고객은 아메리카노 4잔 쿠폰을 1만 원에 구매할 수 있는 혜택을 받을 수 있다. ’Cheer UP’ 응원 메시지를 전달하고 싶은 친구, 동료, 가족들과 커피 한잔의 여유를 만끽할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 보인다.더불어 26개의 직영 매장 한정으로 ‘만원의 행복’ 쿠폰을 구매한 고객에게는 탐앤탐스 공식 애플리케이션 마이탐(MyTOM) 아메리카노 쿠폰 1장이 추가 증정된다.아직 마이탐에 가입하지 않은 고객이라면 신규 가입시에 증정되는 아메리카노 쿠폰 1장까지 더해 1만 원으로 최대 6잔의 아메리카노를 즐길 수 있다.‘Cheer up, KOREA!’는 현재 탐앤탐스 구의 블랙 그레이트점, 창동 본점, 덕성여대점에서 진행되고 있으며 내달 1일부터 31일까지는 추가 23개 직영 매장 및 일부 가맹 매장에서도 진행되어 보다 많은 고객들이 혜택을 누릴 수 있게 된다. 참여 매장과 이벤트에 대한 자세한 내용은 탐앤탐스 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.탐앤탐스는 해당 이벤트를 글로벌로 확대 전개하겠다는 계획이다. 내달 필리핀, 몽골 등 해외 탐앤탐스 매장에서 각 국가별 상황에 맞춘 할인 등의 혜택을 마련하여 일상 방역에 힘쓰고 있는 해외 고객에게도 “함께 극복하자”는 메시지와 함께 훈훈한 힐링을 선물할 예정이다.탐앤탐스 관계자는 “아메리카노 한잔이 주는 힐링과 위로가 요즘 시국에 더 필요하다고 생각하여 이번 이벤트를 준비했다”며 “친구, 동료들과 함께 커피를 나누는 시간 만큼은 환히 웃을 수 있기를 바란다”고 말했다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com