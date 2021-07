이영주 기획재정부 국제조세제도과장(사진)이 UN 조세전문가위원회 위원으로 내정됐다.



기재부에 따르면, 22일 뉴욕에서 개최된 UN 경제사회이사회(ECOSOC) 조정·관리 회기에서 조세전문가위원회(Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters) 위원으로 이 과장이 내정됐으며, 임기는 4년(2021~2025년)이다.우리나라 인사가 유엔 조세전문가위원회에 진출한 건 이경근 전 국제조세과장(2005~2009년), 안세준 전 국제조세과장(2009~2018년) 이후 세 번째다.2004년 설립된 이 위원회는 세계 각국 25인의 조세전문가로 구성된 ECOSOC 산하 전문가 기구로, UN 모델조약 제개정·각종 조세 관련 국제협력 방안을 다룬다.기재부는 "이 과장이 국제조세, 조세정책 및 국세행정에 관한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 우리나라를 대표해서 조세전문가위원회 위원직을 성실히 수행할 것"이라며 "향후 유엔의 조세 분야 국제규범 논의과정에서 우리나라의 영향력이 강화될 것으로 기대된다"고 밝혔다. 특히 "디지털세 논의 등 국제조세정책 환경이 급변하는 시기에 국제논의에 주도적으로 참여하는데 기여할 것으로 평가한다"고도 했다.조세일보 / 강상엽 기자 yubyoup@joseilbo.com