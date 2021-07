CJ올리브네트웍스(대표이사 차인혁)의 CJ ONE이 여름휴가 및 방학을 맞아 풍성한 문화 혜택을 마련했다고 6일 밝혔다.CJ ONE 문화타운에서는 미술관, 뮤지컬, 오페라, 영화, 스트리밍 서비스을 무료로 관람할 수 있는 초대권이나 할인 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다.먼저 VIP 대상으로 한정 제공하던 제주 빛의 벙커 ‘모네, 르누아르…샤갈展’ 10% 할인 혜택을 오는 25일까지 전 회원으로 확대한다.여름휴가 및 방학을 맞아 제주로 떠나는 회원이 증가함에 따라 더 많은 회원에게 혜택을 제공하고자 할인 대상을 확대했다.CGV에서 관람 가능한 오페라 공연 혜택도 마련했다. CJ ONE은 CGV 골드클래스와 씨네드쉐프에서 관람할 수 있는 7월의 월간 오페라 ‘카발레리아 루스티카나’ 야외공연 실황을 7월 한 달간 전 회원에게 10% 할인 가격에 제공한다.그 밖에도 CJ ONE은 티빙에서 방영하고 있는 연애 리얼리티 ‘환승연애’의 기대 평을 댓글로 남긴 회원 중 100명에게 티빙 베이직 첫 달 무료 이용권도 오는 24일까지 증정한다.CJ올리브네트웍스 CJ ONE 관계자는 “여름방학과 휴가를 맞아 전 연령대 회원 취향을 고려한 다양한 문화 혜택을 마련했다”며 “CJ ONE 2700만 회원이 문화 예술을 더욱 쉽게 접할 수 있도록 많은 문화 콘텐츠를 발굴해 나갈 예정”이라고 말했다.조세일보 / 황상석 전문위원 hss0916@joseilbo.com