CJ푸드빌(대표 김찬호)이 운영하는 N서울타워가 롯데칠성음료 프리미엄 맥주 ‘클라우드(Kloud)’와 함께하는 ‘어반 그린야드(Urban Green yard)’ 오픈을 기념해 다양한 이벤트를 실시한다고 2일 밝혔다.

‘어반 그린야드’ 오픈 기념, CJ ONE 앱 & 클룩(KLOOK) 이벤트우선 CJ ONE 앱에서 내달 31일까지 피크닉 세트 2종 구매 시 사용할 수 있는 쥐포튀김 무료 증정 쿠폰을 다운 받을 수 있다.‘피크닉 세트A’는 치킨텐더, 감자튀김, 새우튀김 등을 포함한 모듬스낵과 클라우드 생맥주 2잔, ‘피크닉 세트B’는 피쉬앤칩스와 클라우드 생맥주 2잔으로 구성했다.추가로 서울 전경이 보이는 ‘어반 그린야드’ 공간에 설치해 피크닉을 즐길 수 있는 피크닉 의자 두 개와 폴딩박스 한 개를 한 시간 반 동안 대여할 수 있다. 현장에서 피크닉 세트 구매 시 CJ ONE 앱에 다운 받은 쿠폰을 제시하면 시원한 생맥주와 어울리는 쥐포튀김을 무료로 제공한다.N서울타워 전망대에 올라가려면 글로벌 여행 및 레저 예약플랫폼 클룩에서 판매하는 패키지 2종을 이용하면 된다. 클룩에서는 피크닉 세트에 N서울타워 전망대 이용권 2장을 포함한 패키지를 정상가 대비 최대 25% 할인된 가격에 구매할 수 있다.12월 31일까지 판매하며 구매 당일부터 사용 가능하다. 자세한 이용 방법은 클룩 웹사이트 또는 모바일 앱 내 ‘N서울타워 어반 그린야드’ 판매 페이지에서 확인할 수 있다. 단, CJ ONE 앱 이벤트와 클룩 패키지 구매는 중복 적용이 불가하다.N서울타워는 클라우드와 협업해 지난달부터 서울 전경이 한 눈에 담기는 엔테라스에 테마공간 ‘어반 그린야드’를 조성했다. 도심 속 힐링을 선사하기 위해 자연 콘셉트로 초록색과 우드 색상을 조화롭게 꾸민 것이 특징이다. 남산 정상에서 서울 전경과 함께 피크닉, 캠핑 분위기를 느낄 수 있다.N서울타워는 이용객과 직원의 안전을 위해 철저한 방역 수칙에 힘쓰고 있다. 이용객의 입장 시 발열 체크와 전자출입명부 작성을 실시하고 있으며 모든 시설은 매일 소독하고 있다.CJ푸드빌 관계자는 “일상 생활에서 리프레시 할 수 있도록 N서울타워를 힐링 공간으로 탈바꿈했다”며 “다양한 이벤트에 참여해 시원한 클라우드 생맥주와 함께 남산 정상에서 색다른 피크닉을 즐겨보시길 바란다“고 말했다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com